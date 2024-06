Floridas gespaltener Sonnenuntergang schockiert – Internetnutzer sprechen von „Softwarefehler der Matrix“ (Video)

Eine atemberaubende optische Täuschung bei einem Sonnenuntergang in Floridahat in den sozialen Medien einen Aufruhr ausgelöst, da die Internetnutzer mit dem faszinierenden Schauspiel eines geteilten Himmels zu kämpfen haben.

(Titelbild: Es handelt sich scheinbar um einen Sonnenuntergang im geteilten Bildschirm mit kräftigen Rot- und Gelbtönen auf der rechten Seite und einem dunkleren, gedämpfteren Himmel auf der linken Seite)

Das außergewöhnliche Video, das von einem Benutzer auf X (früher Twitter) geteilt wurde, zeigt einen scheinbar geteilten Sonnenuntergang mit leuchtenden Rot- und Gelbtönen auf der rechten Seite und einem dunkleren, gedämpfteren Himmel auf der linken Seite.

Der gespaltene Sonnenuntergang ist auf den Schatten zurückzuführen, den eine riesige Wolke unter dem Horizont wirft?

Was glauben Sie was es ist?

There was a „matrix failure“ in Florida.

The sunset divided the sky into two parts pic.twitter.com/X6oLBfEsc2

— nikola 3 (@ronin19217435) June 3, 2024