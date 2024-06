Nahtod: Wie kann eine Wissenschaft der „toten“ Materie jemals die Tatsache des Bewusstseins erklären?

Was passiert mit uns, nachdem wir gestorben sind?

Menschen, die den Kontakt mit dem Tod überlebt haben, berichten oft von dem Gefühl, ihren physischen Körper abgelegt zu haben und in ein anderes Reich oder eine andere Dimension eingetreten zu sein.

Einige beschreiben intensive Gefühle des Friedens, das Durchschreiten eines dunklen Tunnels in Richtung eines hellen Lichts und das erneute Erleben von Lebensereignissen in reichhaltigen, panoramischen Details. Wissenschaftler und Ärzte kategorisieren diese Ereignisse als Nahtoderfahrungen oder NTEs.

Während die Wissenschaft keine Instrumente zur Messung von NTEs hat, hat die Wissenschaft keine Erklärung dafür, aber die Wissenschaft bezeichnet es als mystische, tiefgreifende Erfahrungen, von denen Menschen berichten, wenn sie klinisch an den Folgen eines Herzstillstands starben und tot bleiben, bis jemand einen Notfall einleitet medizinische Eingriffe, um sie wieder zum Leben zu erwecken.

Solche Ereignisse kommen häufiger vor, als Sie vielleicht denken: Laut einer Studie aus dem Jahr 2011 in Annals of the New York Academy of Sciences haben in den USA schätzungsweise 9 Millionen Menschen eine NTE gemeldet.

Diese Personen – oder NTE-Erfahrenen – verändern sich im Nachhinein oft tiefgreifend. Manche stellen fest, dass sie eine größere Lebensfreude, mehr Mitgefühl für andere und eine geringere Angst vor dem Tod haben.

Andere haben Mühe, sich wieder an die Alltagsroutine zu gewöhnen, verwirren ihre Angehörigen mit ihrem neuen Glauben oder lassen sich von ihrem Ehepartner scheiden.

Selbst glückselige oder euphorische NTEs können bei den Überlebenden Wut oder Bestürzung darüber hervorrufen, wieder am Leben zu sein.

Die Einführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung sowie das Aufkommen der Intensivmedizin ermöglichten es Menschen, die die Schwelle des biologischen Todes überschritten hatten, zurückzukommen und durch lebenserhaltende Geräte wie Beatmungsgeräte am Leben zu bleiben.

Sam Parnia, Direktor für Intensivpflege und Wiederbelebungsforschung am Langone Health Medical Center der New York University, glaubt, dass Wissenschaftler eines Tages in der Lage sein könnten, die Todesschwelle noch weiter zu verschieben. „Eigentlich sterben die Zellen in Ihrem Körper nicht, wenn Sie sterben“, sagt er.

Schweine wurden 10 Stunden nach ihrer Tötung wieder zum Leben erweckt!

Eine Entdeckung aus dem Jahr 2019 zeigte, wie die Gehirnaktivität bei Schweinen mehr als zehn Stunden nach der Tötung der Tiere wiederhergestellt werden konnte – eine Studie, die laut Parnia einen Nobelpreis verdient.

Selbst wenn alle Lebenszeichen verschwunden sind und den Gehirnzellen der Sauerstoff entzogen wurde, sterben die darunter liegenden Zellen erst nach vielen Stunden und möglicherweise sogar Tagen ab.

Mit anderen Worten, sagt Parnia, was wir die „Irreversibilität“ des Todes nennen, ist einfach ein Mangel an medizinischen Mitteln, um jemanden wieder zum Leben zu erwecken.

Oben schweben!

Bevor John drei Jahre alt war, blieb sein Herz stehen. Seine Großmutter erinnert sich an das Chaos, das folgte: Menschen, die zu Hilfe eilten, Herzdruckmassagen, John blieb leblos und blau zurück. Er wurde in einen Krankenwagen gebracht und raste ins Krankenhaus.

Nachdem John wiederbelebt und aus dem Krankenhaus entlassen worden war, sagte er eines Tages beim Spielen: „Oma, als ich starb, sah ich eine Dame.“

Johns Großmutter fragte ihre Tochter, Johns Mutter, ob ihm jemand etwas über seinen Herzstillstand gesagt habe. „Nein, absolut nicht“, antwortete sie. Aber in den nächsten Monaten redete John immer noch über das, was er erlebt hatte. „Als ich im Auto des Arztes saß, löste sich der Gurt und ich schaute von oben nach unten“, sagte er.

Ein weiteres scheinbar unerklärliches NTE-Merkmal ist die außerkörperliche Erfahrung oder OBE. Viele Menschen berichten, dass ihr Bewusstsein über ihrem Körper zu schweben scheint – und in seltenen Fällen beobachten und erinnern sie sich mit verblüffender Genauigkeit an das, was um sie herum geschieht.

In Greysons Buch After aus dem Jahr 2021 beschreibt der Psychiater, wie Holly, eine seiner Patienten, die eine Überdosis genommen hatte, sich an genaue Details aus seinem Gespräch mit ihrer Mitbewohnerin (in einem anderen Zimmer übrigens) erinnern konnte, während sie bewusstlos war.

Holly bemerkte sogar die gestreifte Krawatte, auf die Greyson Spaghettisoße getropft hatte. „Das hat mich total durcheinander gebracht“, sagt Greyson. „Es hätte nur passieren können, wenn sie ihren Körper verlassen hätte, und das ergab für mich überhaupt keinen Sinn.“

Ungeachtet ihrer Auswirkungen betrachten einige Wissenschaftler NTE immer noch durch die Brille der Psychologie, Biologie und Neurowissenschaften.

In den letzten 40 Jahren haben immer mehr Wissenschaftler das Phänomen untersucht. Doch trotz fast einem halben Jahrhundert Forschung sind sich Forscher immer noch nicht einig darüber, was bei NTEs passiert und ob sie überhaupt erklärt werden können.

Manche führen sie auf halluzinatorische Höhenflüge der Fantasie zurück, die letzten Atemzüge eines sterbenden Gehirns. Aber andere erforschen, was NTEs über unser Verständnis des menschlichen Bewusstseins enthüllen können – und die Möglichkeit, dass es auch dann weiterlebt, wenn unser Körper und unser Gehirn klinisch tot sind.