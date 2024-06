Antike biblische und sumerische Texte zeigen das Außerirdische die Menschen geschaffen haben

In den letzten Jahrzehnten wurden im alten Mesopotamien, das wir als heutigen Irak kennen, Tausende von alten sumerischen Texten (in Keilschrift geschrieben) entdeckt.

Seine Übersetzungen von renommierten Gelehrten und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt haben einen unglaublich detaillierten wissenschaftlichen Bericht über die biblische Schöpfungsgeschichte enthüllt.

In den 1960er Jahren vertrat der Autor Erich von Däniken die radikale Annahme, dass die in den Geschichten der Bibel beschriebenen Götter und Engel tatsächlich alte Astronauten waren, die falsch identifiziert worden waren.

Es werden neue archäologische Entdeckungen gemacht und präsentiert, die nicht nur diese Theorie stärken, sondern auch neue Beweise liefern, die die unglaublichsten Antworten auf viele der tiefsten Fragen der Menschheit liefern, wie z. B. „Wer bin ich, woher komme ich und warum bin ich Ich hier?“

Und diesmal bringt diese kollektive Informationswelle Wissenschaftler, Philosophen und Archäologen mit sich, die seltsam überzeugende Beweise vorlegen. Diese neuen Übersetzungen legen nahe, dass Außerirdische Menschen erschaffen haben.

Uns wurde zuerst gesagt, dass die hebräische Bibel oder das Alte Testament in der Zeit zwischen 1300 v. Chr. und 300 v. Chr. direkt von Gott stammte. Daher begann sie vor etwa 3.300 Jahren und wurde etwa tausend Jahre später fertiggestellt. Als nächstes erfahren wir, dass die griechische Bibel aus der hebräischen Bibel plagiiert wurde. Und dann kam die Entdeckung, dass die hebräische Bibel aus der sumerischen Bibel plagiiert wurde. Sumerisch war die erste bekannte Schriftsprache.

Menschen, die später Bibeln übersetzten, ließen sicherlich eine unglaubliche Menge sehr wichtiger Informationen aus. Und so erstaunlich die Übersetzungen auch erscheinen mögen, selbst jetzt beginnen sie irgendwie, sowohl logisch als auch wissenschaftlich sinnvoll zu sein.

Herkunft des Menschen nach der Bibel: Alte Außerirdische schufen Menschen

Das Buch Genesis und die hebräische Bibel basierten auf der sumerischen Schöpfungsgeschichte. Seit mindestens 2.000 Jahren suchen hebräische Numerologen und Schüler der Kabbala im Alten Testament nach dem großen Code Gottes.

Ein Originalmanuskript eines seltenen kabbalistischen Textes, der Sefer Yetzirah, ist auch als Buch der Schöpfung bekannt. Es ist das älteste Buch in der okkulten hebräischen Tradition. Sie beschreiben anhand der zweiundzwanzig Buchstaben des hebräischen Alphabets, wie Gott das Universum und alle Lebewesen erschaffen hat. Kürzlich wurde entdeckt, dass die zweiundzwanzig Buchstaben die zweiundzwanzig Aminosäuren darstellen, die als Bausteine ​​der menschlichen DNA verwendet werden.

Das Geheimnis der Erschaffung der Menschheit war die Manipulation der DNA durch die Götter. Woher wussten die Sumerer vor mehr als 5.000 Jahren von menschlicher DNA? Nun sagen unsere gesammelten Wissensmengen bemerkenswerterweise, dass diese Schriften wissenschaftlich fundiert und authentisch sind und ihr Inhalt nachweisbar ist.

Das Alte Testament basierte auf sumerischen Texten und Keilschrifttafeln aus einer Zeit zwischen 4.000 und 5.000 Jahren. Es gibt buchstäblich Tausende dieser abgerufenen Datensätze, die noch auf ihre Übersetzung warten. Sie erzählen uns auf komplizierte Weise alles über das Leben in dieser Zeit, von Verkaufsbelegen und Familienangelegenheiten bis zu ihrer Schöpfungsgeschichte.

Es ist eine Geschichte, die deutlich zeigt, dass unsere heutigen biblischen Geschichten direkt von diesen alten Texten abstammen, und dass in den biblischen Geschichten, die uns allen beigebracht wurden, noch viel mehr weggelassen wurde. So bemerkenswert es auch klingen mag, so steht es geschrieben.

Die Übersetzung des ursprünglichen sumerischen Textes legt nahe, dass Außerirdische Menschen erschaffen haben

Die hebräische Bibel sagt, dass die Erschaffung von Adam und Eva der Anfang war. Es gibt detaillierte Aufzeichnungen aller Generationen von Adam bis Jesus. Diese Aufzeichnungen geben das Alter jeder Person an, als sie ihre Kinder hatte. Wenn Sie also die Daten in der Bibel addieren, zeigt dies deutlich, dass die Erde etwas mehr als 6.000 Jahre alt ist.

Die sumerische Version enthält die Geburt des Universums vor mehr als 13,7 Milliarden Jahren. Wissenschaftler schätzen nun, dass dies das ungefähre Alter unseres Universums ist.

Wie ist es möglich, dass die Sumerer dies tausend Jahre vor dem Schreiben unserer Bibel kannten? Sie geben deutlich an, dass dies ihnen von „denen, die vom Himmel auf die Erde kamen“ oder den Anunnaki erzählt wurde.

Die sumerische Schöpfungsgeschichte beginnt vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren, als die ursprüngliche Erde (Tiamat) mit einem großen Himmelskörper (Marduk) kollidierte, der unseren Mond bildete. Die heutigen Wissenschaftler schätzen, dass dieses Ereignis vor etwa 4,5 Milliarden Jahren stattgefunden hat.

Wie ist es möglich, dass dies vor 4.000 oder 5.000 Jahren geschrieben wurde? Wie haben sie von allen Planeten in unserem Sonnensystem erfahren, einschließlich Marduk und Tiamat, und dass ihre Kollision auch zur Erschaffung der Erde geführt hat, wie wir sie kennen?

Die Planetenriesen schlugen schräg ineinander und ließen die gesamte Landmasse auf einer Seite des Planeten, bekannt als Pangaea, zurück, während sie auf der anderen Seite einen riesigen Raum mit den Ozeanen hinterließen, die sie füllten.

Über Hunderte von Millionen von Jahren teilte sich Pangaea langsam in die sieben Kontinente, die wir heute erkennen. Genau das sagen Wissenschaftler heute. Wie hätte das vor vier oder fünf Jahrtausenden geschrieben werden können? Die moderne Wissenschaft wusste bis vor ungefähr hundert Jahren nicht einmal über alle Planeten in unserem Sonnensystem Bescheid.

Der Planet Nibiru

Die sumerische Schöpfungsgeschichte enthält Beschreibungen des Lebens auf einem Planeten in unserem Sonnensystem, die wir noch nicht entdeckt haben. Sein Name ist Nibiru. Es hat eine ovale Umlaufbahn, die 3.600 Jahre braucht, um sich um unsere Sonne zu bewegen.

Vor etwa 500.000 Jahren wurde Nibirus Atmosphäre durch eine katastrophale himmlische Katastrophe schwer beschädigt und beeinträchtigt, und diejenigen, die dort lebten, mussten einen Weg finden, sie zu reparieren, um zu überleben.

Sie wussten, dass dieser Schaden repariert werden konnte, indem genügend Gase und Staub in ihre Atmosphäre zurückgeführt wurden. Das Metall, das für diesen Zweck am besten funktionierte, war Gold, da keine andere Substanz zu einem so feinen Pulver pulverisiert werden kann und in der Atmosphäre verbleiben kann. Es ist auch inert und verbindet sich nicht mit anderen Substanzen.

Es ist interessant festzustellen, dass die NASA Anfang der 1970er Jahre eine Rakete startete, die dazu bestimmt war, nach außerirdischem Leben zu suchen. Es enthielt eine goldene Scheibe, die die Erde und viele ihrer Eigenschaften, einschließlich der Menschheit, identifizierte. Diese Goldscheibe hat eine geschätzte Lebensdauer von zwei bis vier Milliarden Jahren.

Gold war auf Nibiru äußerst selten, aber sie verfügten über eine bemerkenswerte Technologie und konnten das Sonnensystem auf das Vorhandensein von Gold „scannen“.

Sie fanden es zuerst im Asteroidengürtel und versuchten es dort zu extrahieren. Sie haben viele Astronauten und Raumschiffe verloren, und ihre Bemühungen waren gescheitert.

Der Anführer der Astronauten, Anu, suchte das Sonnensystem erneut nach Gold ab und erhielt Messwerte von der Erde. Sie sind vor ungefähr 445.000 Jahren auf unserem Planeten gelandet. Ihre Geschichte über die Reise zur Erde ist wirklich wichtig.

Als sie zum ersten Mal sahen, wie die Details der Erde aus der Dunkelheit des Weltraums auftauchten, beschrieben sie sie als „weiße Oberseite und weiße Unterseite mit Blau in der Mitte“, wodurch die Arktis und die Antarktis eindeutig mit den Ozeanen und gemäßigten Zone um sie herum identifiziert wurden.

Die Erschaffung der Menschheit

Die sumerische Schöpfungsgeschichte besagt, dass es auf der Erde viel Gold gab, und die Annunaki begannen, es aus dem Ozean zu gewinnen. Das war aber zu langsam. Sie erkannten, dass sie Gold aus der Erde beziehen mussten, um die großen Mengen zu erhalten, die sie brauchten. Sie brachten 50 weitere Astronauten aus Nibiru mit, um bei den Bergbauanstrengungen zu helfen.

Sie gründeten eine Basis auf dem Mars, um Gold zu lagern, das auf den Versand nach Nibiru wartet. Der Grund für diese Basis war, dass die Anziehungskraft auf dem Mars signifikant geringer war als auf der Erde.

Der Versand vom Mars sparte ihnen viel Zeit und Energie. Wie haben diese Schriften richtig identifiziert, dass die Gravitationskraft auf dem Mars viel geringer war als die der Erde?

Die Kolonisten auf dem Mars hassten es, dort zu arbeiten und rebellierten schließlich. Einer der außerirdischen Herrscher, Enki, beschloss, durch Manipulation der DNA eine Klasse von Arbeiterwesen zu schaffen. Er wählte eine existierende Homininart, die das Potenzial zum Erfolg hatte.

Sie schufen ein Brutgebiet namens Edin. Hier haben sie eine völlig neue Art geschaffen, die speziell für die Goldgewinnung entwickelt wurde. Sie kombinierten die Hominin-DNA mit ihrer eigenen DNA. Das Ergebnis war der Beginn der Menschheit.

Die große Flut

Die Schaffung von DNA war ein Erfolg, aber die neuen Wesen waren Hybriden und daher steril und unfähig, sich zu reproduzieren. Nach mehreren Fehlschlägen gelang es ihnen schließlich und die neue Rasse hieß „Adamu“, die die ersten Menschen waren. Ihre Zahl vervielfachte sich schnell. Das sagt die ursprüngliche Bibel.

Unsere moderne Bibel wurde aus dieser Bibel plagiiert, aber warum wurden diese Informationen weggelassen? Das ist nur ein kleiner Teil der Schöpfungsgeschichte. Es wurde vor fast 5.000 Jahren in Stein gemeißelt. Wie können all diese Wörter erklärt werden?

Es ist unmöglich, die Existenz dieser Schriften zu leugnen. Sie sind authentisch. Sie wurden von zahlreichen Gelehrten übersetzt, eine Aufgabe, die drei Jahrzehnte gedauert hat, und das bekräftigen sie eindeutig. Aber es ist sicherlich nicht das, was Religionen und Regierungen unbedingt hören wollen.

Die sumerische Bibel enthüllt sogar die Ursache der großen Flut. Wir wurden zu der Überzeugung gebracht, dass die Flut das Ergebnis von „Gott“ war, der Hunderte oder sogar Tausende von Jahren wütend wurde oder es sich um eine globale Erwärmung handelte. Dies war jedoch nicht der Fall.

Sie erklären, dass vor etwa 12.000 Jahren, als ihr Planet unser Sonnensystem durchquerte, eine so enorme Gravitationskraft auf die Erde ausgeübt wurde, dass das antarktische Schelfeis zusammenbrach und in den Ozean rutschte.

Experten auf dem Gebiet sagen uns, dass die Außerirdischen / Götter, die Anunnaki, dieses Wetterereignis nicht verursacht haben, es aber hätten verhindern können. Sie entschieden sich, nicht einzugreifen, weil die Menschheit zu dieser Zeit überall und außer Kontrolle war, und in einer solchen Unordnung beschlossen sie, sie sterben zu lassen und dann von vorne zu beginnen.

Es war Enki, der Arzt / Wissenschaftler und Schöpfer der Menschheit, der Ziusudra vor der kommenden Flut warnte.

Ziusudra war die Person, die einige tausend Jahre später in Noah umbenannt wurde. Sie sagten ihm, dass er und seine ganze Familie DNA-Proben von allen verschiedenen Tier- und Pflanzenarten sammeln sollten, um sie für das Leben nach der Flut zu erhalten.

Die Geschichte wird noch fantastischer, aber sie enthält zu viele Details, um in diesem Artikel behandelt zu werden. Autoren und Wissenschaftler wie Zecharia Sitchin und Michael Tellinger bieten uns viel präzisere und detailliertere Berichte.

Eine neue Realität / Aliens kreierten Menschen

Das Gute an der Wissenschaft ist, dass sie die Wahrheit durch Entdeckungen und Beweise sucht. Religion sucht blinden Gehorsam. Die Religion macht unbegründete Behauptungen, denen es an Logik mangelt, und fordert dann unter Androhung, dass alle Anhänger ihnen glauben.

Dies fördert in keiner Weise die Spiritualität. Es unterdrückt Wahrheiten, die für die Menschheit und alle Arten und Wesen auf der Erde von großem Nutzen sein könnten. Wenn diese Informationen endlich allgemein akzeptiert werden, könnten die großen Religionen leicht fallen.

Es ist überraschend, dass wir als globale Gesellschaft unser tägliches Leben führen, ohne die tatsächliche Existenz von Außerirdischen zu berücksichtigen. Die Beweise sind jedoch überall. Aber die Welt scheint mit dieser weltweiten Ablehnung in Ordnung zu sein.

Wir handeln mit Skepsis, weil unsere Regierungen sagen, dass sie nicht existieren, deshalb existieren sie nicht. Aber eher früher als später werden wir den endgültigen Beweis dafür erhalten, dass sie tatsächlich hier sind.