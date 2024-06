Bizarr: „Kugel mit Mund“ beim Schweben über einem See in Argentinien gefilmt (Video)

Eine argentinische Frau hat kürzlich eine bizarre Kugel gefilmt, die über einem See schwebte und anscheinend einen Mund hatte.

Die Zeugin, die als Lorena identifiziert wurde, entdeckte das seltsame Objekt angeblich letzte Woche, als sie am Ufer des Nahuel Huapi-Sees stand und die Anomalie bemerkte, als sie „von der Wasseroberfläche aufstieg“ und eine Höhe erreichte, die sie auf etwa drei Meter schätzte.

Zu ihrer Überraschung schwebte das Objekt dann über dem See und enthüllte dabei etwas, das wie ein Mund aussah, der sich beim Bewegen öffnete und schloss.

Da die seltsame Anomalie über dem Wasser schwebte, bestand Lorena darauf, dass es kein Boot gewesen sein konnte, meinte jedoch letztendlich, dass „es eine seltsame Sache ist, die wir nicht verstehen können“.

Zu diesem Zweck haben Zuschauer im Internet verschiedene Theorien über die Natur des Objekts aufgestellt.

Einige vermuten, dass es sich um ein UFO handelt, während andere spekulieren, dass es sich um einen Geist handeln könnte.

Das Puzzle erhält noch eine weitere paranormale Ebene: Der Ort der Sichtung soll die Heimat des legendären argentinischen Seeungeheuers Nahuelito sein , was einige im Internet zu der Annahme veranlasst hat, dass das Wesen die Kuriosität sein könnte, die auf dem Filmmaterial zu sehen ist.

Skeptischere Beobachter argumentieren jedoch, dass es sich bei der Merkwürdigkeit um eine Art meteorologisches Phänomen oder optische Täuschung handelt.

Vor diesem Hintergrund: Was glauben Sie, was Lorena letzte Woche am Nahuel-Huapi-See gefilmt hat?