Die Archonten-Theorie: Die wahre kontrollierende Kraft auf der Erde!

Wenn wir in den Weltraum blicken, wie absurd wäre es, wenn auf all diesen Planeten (100 Milliarden allein in unserer Galaxie, wie man uns sagt) überhaupt kein Leben wäre? Wie verrückt wäre es, das zu denken?

Bedenken Sie nun, dass alles, was wir im Weltraum wahrnehmen können, nur innerhalb eines winzigen Frequenzbandes existiert … aber das ist alles, was gemäß unserer äußerst begrenzten menschlichen Fähigkeit, die Realität wahrzunehmen, existiert.

Sichtbares Licht ist im Verhältnis zum gesamten elektromagnetischen Spektrum winzig – es ist lächerlich zu glauben, wir seien das einzige intelligente Leben, das im Universum existieren könnte.

Was wir sehen und wahrnehmen können, ist so klein, dass es im Vergleich zu dem, was wir nicht sehen oder wahrnehmen können, fast gar nicht existiert … glauben Sie, dass „da draußen“, in dieser ganzen Unendlichkeit der Ewigkeit, keine anderen intelligenten Wesen existieren?

Das scheint mehr als absurd, aber es gibt Leute, die Sie trotzdem für geistig instabil halten, wenn Sie so etwas behaupten. Es ist, als würden Sie einen Blinden fragen, wie viele Enten in einem Teich sind. Wie könnten sie das?

Sie können es nicht, und wir, mit unserer grundlegenden und fundamentalen Form der Blindheit als Menschen, können es nicht besser machen, wenn es um das geht, was „da draußen“ ist.

Das Universum muss einfach voller Leben sein; es müssen einfach alle möglichen Lebensformen existieren. Man muss sich nur all die verschiedenen Möglichkeiten ansehen, wie sich das Leben auf diesem einen kleinen Planeten namens Erde ausdrücken kann.

Wir haben keine Ahnung, was … oder wer tatsächlich dort draußen ist … oder bereits hier ist. In Wirklichkeit ist es viel wahrscheinlicher, dass ein Teil dieses intelligenten Lebens, das einfach im Universum existieren muss, bereits mit uns interagiert – vielleicht hat es schon immer mit uns interagiert und wir sind uns dessen nur nicht wirklich bewusst.

Es ist auch möglich, dass unsere physische Dimension mit Bewusstseinen aus anderen Dimensionen interagiert, die wir nicht als „physisch“ betrachten würden. Wir neigen dazu, nur in drei Dimensionen zu denken, manchmal in vier, wenn wir die Zeit mit einbeziehen, aber die Wissenschaft ist zu dem Schluss gekommen, dass es viel mehr Dimensionen gibt, als wir wahrnehmen können.

Einige Physiker glauben, dass es eine unbegrenzte Anzahl anderer Dimensionen geben kann; diese Ideen werden sehr bizarr und seltsam, aber sie sind genauso möglich wie alles andere.

Archonten

Was wäre, wenn es Wesen in anderen Dimensionen gäbe, die denselben „Raum“ und dieselbe „Zeit“ wie wir teilen, die wir jedoch nicht physisch wahrnehmen oder mit denen wir nicht interagieren können?

Und was wäre, wenn diese Wesen die wahre Macht wären, die wahre verborgene Hand, die wahre kontrollierende Kraft auf der Erde? Einige Forscher glauben, dass dies wahr ist. Das klingt alles sehr seltsam, aber wie sich herausstellt, glauben die meisten Menschen bereits, dass dies wahr ist – auch wenn sie es noch nicht zu realisieren scheinen. Den Menschen ist oft nicht bewusst, dass sie dasselbe sagen, es aber nur mit anderen Worten beschreiben.

Alles in allem sind alle „Götter“ der antiken Welt unterschiedliche Interpretationen und Beschreibungen derselben Kraft.

Überall auf der Welt wurde dasselbe auf dieselbe Weise beschrieben, aber mit unterschiedlichen Namen. Im Fernen Osten wurden sie „Schlangengötter“ genannt, in Afrika „Chitahuri“, im alten Sumer „Annunaki“, die Hopi-Indianer nannten sie ihre „Schlangenbrüder“, und weiter in Nordamerika wurden sie von den Eingeborenen „Sternenmenschen“ genannt.

Christen und Juden nennen sie „Dämonen“, und im Islam heißen sie „Dschinn“ … Gnostiker nannten sie „Archonten“. All diese Namen werden verwendet, um dieselben Wesenheiten darzustellen, und sie werden in der ganzen antiken Welt auf sehr ähnliche Weise beschrieben … und in der Neuzeit werden diese Wesen mit einem anderen Namen bezeichnet – Außerirdische.

Wie auch immer sie genannt werden, diese Wesen werden in ihrer ursprünglichen Natur als energetisch beschrieben, haben aber die Fähigkeit, verschiedene Formen anzunehmen, und werden so ähnlich beschrieben, dass sie einfach nichts anderes meinen können.

Die Gnostiker beschrieben ihre Archonten als „leuchtendes Feuer“, während die Dschinn des antiken Islam als Wesen aus „rauchlosem Feuer“ beschrieben wurden. Diese Art von Korrelationen findet man überall, wo man nach der Beschreibung dieser Wesen sucht.

Das Nag Hammadi ist eine Sammlung gnostischer Texte, die 1945 in Ägypten gefunden wurden. Diese Schriften beschreiben die Glaubensvorstellungen und Wahrnehmungen der Gnostiker, die zu so ziemlich allem eine ganz andere Sicht hatten.

Wir wissen, dass alle alten Schriften, wie zum Beispiel die Bibel, im Laufe der Jahrhunderte stark redigiert und manipuliert wurden. Dies scheint jedoch nicht auf die gnostischen Texte zuzutreffen. Sie wurden erst 1945 entdeckt und waren seit etwa 300 bis 400 n. Chr. versiegelt und vergraben.

Viele Menschen meinen, dies würde bedeuten, dass sie viel glaubwürdiger wären als alle Schriften, die in den letzten über 1.000 Jahren von Menschen mit eigenen Absichten manipuliert und verändert wurden. Haben Sie schon einmal dieses Spiel gespielt, bei dem man im Kreis sitzt und der Person neben einem etwas ins Ohr flüstert?

Ja, das haben wir alle schon: Wenn das, was Sie geflüstert haben, zu Ihnen zurückkommt, hat es oft überhaupt nichts mit dem zu tun, was Sie tatsächlich gesagt haben – stellen Sie sich vor, Sie würden dieses Spiel über mehrere tausend Jahre spielen und es über Kontinente und Ozeane ausdehnen. Glauben Sie, dass es einen Grund geben könnte, das Nag Hammadi als genauere Version der Ereignisse zu betrachten?

Es wurde nie manipuliert, aber alles andere schon … die Logik allein sollte uns eine klare und eindeutige Antwort auf diese Frage geben.

Die Bibliothek von Alexandria enthielt einst eine halbe Million Schriftrollen, die den Glauben und die Geschichte der antiken Welt detailliert beschrieben, wurde jedoch 1244 von der römischen Kirche vernichtet. Die römische Kirche vernichtete auch die Katharer in Frankreich, die ebenfalls Gnostiker waren.

Dies wurde als Albigenserkreuzzug bekannt und war eines der brutalsten Massaker, die die Welt je erlebt hat. Das religiöse Establishment der Zeit (die römische Kirche) wollte die Katharer und jede Spur ihrer Existenz vernichten, weil sie anscheinend eine Wahrheit kannten, die der Rest der Welt niemals erfahren sollte.

Die Nag-Hammadi-Schriftrollen sprechen von einer Kraft, die unser physisches Universum erschaffen hat. Sie nennen diese Kraft den Demiurgen, dessen Ausdruck und Repräsentanten die sogenannten Archonten sind.

Nach dem gnostischen Verständnis ist dieser Demiurg das, was die Christen Jehova oder Jahwe nennen … was die ganze Sache auf den Kopf stellt. Nach dem Gnostizismus ist der „Schöpfer“ des physischen Universums kein gütiger, liebender „Gott“ – kein Glück – der Demiurg ist in Wirklichkeit der Teufel. Wenn man dies im Zusammenhang mit der Tatsache betrachtet, dass jede spirituelle und religiöse Lehre nahelegt, dass wir uns nicht zu sehr mit den Dingen dieser Welt beschäftigen sollten, ergibt dies tatsächlich sehr viel Sinn – denn die physische Welt und alles, was sie enthält, ist eine Schöpfung und ein Ausdruck dessen, was man zu Recht als „böse“ bezeichnet, genau wie die Gnostiker es sagten.

Dies ist jedoch eine ziemlich verblüffende Umkehrung und würde bedeuten, dass die Archonten das sind, was die modernen Christen als Dämonen bezeichnen. Wenn dies zutrifft, würde das sicherlich bedeuten, dass der sogenannte „Gott“ des Alten Testaments nicht der ist, von dem die Christen durch gewaltsame Manipulation glauben gemacht wurden, dass „Er“ – ES – sei.

Das Wort „Archon“ bedeutet: Fürst oder Herrscher … nach gnostischem Glauben war der „Herr der Archonten“ (Demiurg) ein falscher Gott, der unsere falsche physische Realität schuf – die wir dann als real wahrnahmen und deshalb für real hielten. Anscheinend sind die Archonten keine organischen biologischen Wesen, wie wir uns selbst wahrnehmen, sondern künstliche Wesen, die die anorganischen Teile unseres Sonnensystems schufen.

Der gnostische Glaube besagt, dass der Demiurg und die Archonten keine kreative Vorstellungskraft haben und wie Cyborg-Roboter-Lebensformen sind. Archonten sind künstlich intelligent, was bedeutet, dass sie nichts erschaffen können; aber sie können anscheinend alles manipulieren, was bereits erschaffen wurde.

Gnostiker sagen, die Archonten seien Manipulatoren, die in den Köpfen der Menschen Illusionen virtueller Realität erzeugen können, und sie agieren als Parasiten, die die Menschheit ständig manipulieren; sie sind betrügerische Betrüger, die die natürliche Ordnung aller Dinge umkehren.

Dies ist die gleiche Art von Beschreibung, die man von demjenigen bekommt, der Satan genannt wird – denn es ist dasselbe. Dieser große Betrüger, Dämon, Demiurg, Satan, Luzifer, Jahwe, Jehova – Archon – ist alles dasselbe.

Was auch immer es ist, es ist, wie beschrieben, eine selbstbewusste energetische Verzerrung, die die Menschheit anscheinend fast seit ihrer Existenz plagt. Es wird vermutet, dass der Demiurg wie eine selbstbewusste Umkehrung ist, die versucht, alles umzukehren, sich in sich selbst zu orientieren.

Offensichtlich bietet uns die selbstbewusste Verzerrung, nennen Sie es, wie Sie wollen, und interpretieren Sie es, wie Sie wollen, nur die Umkehrung von allem, was „Leben“ ist. Eine Umkehrung ist ein Gegenteil, eine Umkehrung einer Sache, zum Beispiel: Krankheit ist die Umkehrung der Gesundheit – Tod ist die Umkehrung des Lebens. Archonten zerstören anscheinend die natürliche Ordnung von allem – es scheint so widersprüchlich, aber das ist ihre Welt – die Archontenwelt, wie die Gnostiker erzählen. Archonten brauchen Tod und Zerstörung; vielleicht haben wir deshalb so viel Krieg und Gewalt aller Art auf der Welt.

Vielleicht ist das der Grund, warum unsere Nahrung, unser Wasser und unsere Luft voller Gift sind; warum die natürliche Umwelt unseres Planeten unerbittlich missbraucht, zerstört und verschmutzt wurde, bis zu dem Punkt, dass unser Planet zu sterben scheint. Vielleicht sind das die Gründe, warum unsere Impfstoffe, Medikamente und unser medizinisches System für so viel Leid und Tod verantwortlich sind – Umkehrung.

Vielleicht leben wir in einem „Todeskult“, der nur Zerstörung will, weil das die Realität von Psychopathen ist, die kein Mitgefühl haben – was sie zu jeder Gräueltat fähig macht, die sich der kreativste menschliche Geist nur vorstellen kann … und weit darüber hinaus.

Die Archon-Welt wäre nicht wie unsere und würde weit über alles hinausgehen, was wir uns vorstellen können oder wollen, aber einigen zufolge werden wir uns die Archon-Welt schon bald vorstellen können. Was passiert mit unserem Planeten? Manche Menschen glauben, sie verwandeln unsere Welt in ihre Welt – die Archon-Welt.

Archon-Kontrolle

Psychopathen haben weder Empathie noch Reue. Wenn man sich erst einmal in einem solchen Zustand befindet, sind dem, was man tun kann, keine Grenzen gesetzt. Millionen von Menschen für Öl ermorden ? Für Psychopathen kein Problem.

Sie empfinden keine Reue für das, was sie tun. So kann jemand wie die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright sagen, dass der Tod einer halben Million Kinder es „wert“ war. Wert ? Hunderttausende von Kindern, die nichts getan haben, tot … und das ist „wert“? Was wert ?

Und das alles basiert noch dazu auf einer Lüge! Wenn das nicht der Inbegriff eines Psychopathen ist, dann ist es ganz sicher nichts!

Wer sind diese Leute, die die Welt (unser Leben) regieren? Eine bessere Frage: WAS … sind diese „Leute“, denn sie sind ganz sicher keine Menschen, die Empathie besitzen wie der Rest von uns – nein, sie müssen einfach etwas anderes sein! Parasiten wie diese pathologischen Lügner kennen keinerlei Scham und manche Leute glauben, dass die Archonten der gnostischen Nag Hammadi-Texte es sind, die sich als unsere Weltführer manifestiert haben! Jordan Maxwell: „Unsere Führer sind ‚Irreführer‘.

Sie folgen einer Wissenschaft. Sie haben ihre eigene Agenda – und die schließt Sie nicht ein.“

Diese „Menschen“ sind Wahrheitsverdreher, die alles tun werden, um ihre Ziele zu erreichen, selbst wenn es um den herzlosen Mord an Millionen von Menschen geht, die nichts getan haben, um so etwas zu verdienen.

Diese „Menschen“, von denen man glaubt, dass sie von gnostischen Archonten kontrolliert werden, kontrollieren die Wahrnehmungen und Überzeugungen der Menschheit; sie lassen uns Dinge erscheinen, die der Theorie zufolge nicht Teil der tatsächlichen Realität sind. Die virtuelle Version der Realität, die sie für uns alle erschaffen, ist eine ständige Horrorshow, die die „Energie“ und Nahrung erzeugt, von der sie sich dann ernähren, so diejenigen, die glauben, dass Archonten die Kontrolleure unserer Realität sind.

Die Realität, die wir erfahren, wird nur durch unsere Wahrnehmungen und Überzeugungen hervorgebracht, das ist wahr, aber es wird vermutet, dass das Motiv des Archonten darin liegt, unsere Wahrnehmungen und Überzeugungen mit verzerrten, verdrehten Informationen anzugreifen – das ist eine mögliche Erklärung dafür, warum wir in einer verrückten Welt leben.

Wenn man den Menschen von dem Verständnis dessen, was wirklich ist, trennen und ihn in einem Frequenzbereich einschließen kann, der es ihm erlaubt, nur einen Bruchteil dessen wahrzunehmen, was tatsächlich da ist … hmm, vielleicht ist an dieser seltsamen Idee wirklich etwas dran.

Wie viel „Realität“ können wir der Wissenschaft zufolge wahrnehmen? 0,005 % – und das scheint nicht so, als wären wir von einer breiteren, erweiterten Realität abgeschnitten? Warum um Himmels Willen sollten wir nur so wenig wahrnehmen können? Vielleicht, weil wir so geschaffen sind, vielleicht ist das der Grund.

Es gibt auf der ganzen Welt sehr alte Berichte darüber, wie die Dinge aussahen, bevor die sogenannten Archonten angeblich kamen, und sie beschreiben eine ganz andere Welt; die Gnostiker sagten, dass die Archonten so etwas wie eine fehlerhafte Nachbildung der ursprünglichen Realität geschaffen hätten.

Diese ganze Idee scheint unmöglich … und wenn man die wahre Natur der Realität nicht versteht, wird es unmöglich sein zu verstehen, wie so etwas jemals passieren konnte; aber für diejenigen mit einem richtigen Verständnis der „Realität“, in die wir von der Wiege bis zur Bahre eingetaucht sind, ist es überhaupt nicht schwer zu verstehen – tatsächlich macht es vollkommen Sinn.

Wenn die Archontentheorie wahr ist, haben wir es nicht mit „Körperlichkeit“ zu tun; wir haben es mit Informationen zu tun: Realität ist ein Informationskonstrukt, und dieses Verständnis reicht aus, um zu erklären, wie eine erfahrene „Realität“ durch eine andere ersetzt werden könnte.

Es wurde vermutet, dass die von den Archonten geschaffene Realität jetzt zusammenbricht; einigen zufolge hat dies mit der Implementierung der 5G-Technologie zu tun, mit der die Archonten angeblich ihre bisherige defekte Nachbildung der ursprünglichen Realität ersetzen – eine Matrix innerhalb einer Matrix innerhalb einer Matrix, so scheint es.

Das stimmt, diesen Vorstellungen zufolge dringen wir tiefer in die Illusion ein als je zuvor; vielleicht werden wir ihr nie entkommen. Manche sagen, man muss sich mit der Realität abfinden, bevor man entkommen kann, und deshalb müssen wir uns mit den „negativen“ Aspekten des Lebens auf der Erde auseinandersetzen, sonst werden wir nie frei sein.

Diese Idee wird weiter untersucht: Nachdem die Archonten die „alte Realität“ durch die von ihnen geschaffene ersetzt hatten, „stimmten“ sie das menschliche Bewusstsein darauf ein, sodass wir nur noch die gefälschte Version der Realität erleben konnten, die sie für uns geschaffen hatten. Uns wird gesagt, dass sie dies mit der Implementierung von 5G, künstlicher Intelligenz und erweiterter Realität erneut tun werden – und wir geraten immer tiefer in den Kaninchenbau!

Die Realität ist einfach das, was wir wahrnehmen. Wenn jemand unsere Wahrnehmungen „anpassen“ kann, sehen wir, was immer er uns zeigen will. Man muss nicht wirklich Erfahrungen machen. Man muss nur wahrnehmen, dass man sie gemacht hat, und dann glaubt man, dass man diese Erfahrungen gemacht hat – und dann macht man Erfahrungen, die man in Wirklichkeit nie gemacht hat. Was war das für ein Film? Mit Arnold Schwarzenegger?

Ähm … Ach ja, Total Recall. Ist er wirklich zum Mars geflogen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wir wissen, dass er es wahrgenommen, geglaubt … und daher den Flug zum Mars „erlebt“ hat.

Wenn Sie den menschlichen Körper und die Realität, in der er existiert, verstehen, ist diese Archon-Theorie nicht schwer zu begreifen oder zu verstehen; wenn Sie sich jedoch immer noch in dem Programm verlieren, werden Ihnen diese Informationen unglaublich bizarr vorkommen … und das ist verständlich, denn sie unterscheiden sich so sehr von dem, was wir alle unser ganzes Leben lang als möglich zu akzeptieren konditioniert wurden. Aber wenn es wahr ist, ist es dann nicht genau das, was „sie“ uns glauben machen wollen? Dass so etwas „unmöglich“ ist? Das wäre es sicherlich …

Wenn Sie von etwas überzeugt sind, werden Sie es in „Realität“ dekodieren und glauben, dass es real ist – denn es ist alles, was Sie wahrnehmen können. Aber wenn Sie dazu verführt werden, andere Informationen zu dekodieren, können Sie eine andere Realität dekodieren; in diesem Fall ist es die Archon-Realität, die wir anscheinend während der gesamten modernen Menschheitsgeschichte dekodiert haben – und wir denken, das sei natürlich, aber vielleicht ist es das nicht.

Es wird behauptet, dass wir in einer energetischen Verzerrung des selbstbewussten Demiurgen/Archon leben, die auf uns genauso einwirkt wie ein Computervirus auf einen Computer. Das passt alles sehr gut zusammen: Eine energetische Verzerrung hat die menschliche Wahrnehmung auf dieselbe Weise infiziert, wie betrügerische Computerinformationen die Fähigkeit eines Computers, die empfangenen Informationen zu entschlüsseln, beeinträchtigen.

Wenn die betrügerischen, verzerrten Informationen in das Betriebssystem des Computers gelangen, beschädigen sie das Dateisystem und führen dazu, dass der Computer sehr langsam läuft. Schließlich übernehmen sie die vollständige Kontrolle über den Computer und können ihn sogar zum Absturz bringen – bis er überhaupt nicht mehr funktioniert … es sei denn, das Betriebssystem wird neu installiert, und nach Ansicht einiger Theoretiker wird 5G ein Teil davon sein.

Es scheint keinen besseren Weg zu geben, um zu beschreiben, was angeblich mit uns und unserer Realität passiert ist: Sie wurde von einem „Virus“ gekapert, der die Kontrolle übernommen hat; jetzt bricht das Betriebssystem zusammen, was den schrecklichen Zustand erklären würde, in dem sich unsere Welt zu befinden scheint. Sehen Sie sich das nur an: Funktioniert unsere Welt nicht genauso wie ein Computer mit einem Virus? Was passiert mit unserer Welt, außer einer langsamen, stetigen Verschlechterung? Was passiert, wenn sie komplett abstürzt und nicht mehr funktioniert? Sie stirbt … genau wie ein infizierter Computer … unsere Realität stirbt.

Es scheint, dass wir uns nicht mehr im selben Frequenzband befinden wie früher. Offenbar interagieren wir jetzt mit dem verzerrten Frequenzband, das so viel Angst, Schmerz, Kummer, Sorge, Beklemmung, Depression, Krankheit und alles „Schlechte“ mit sich bringt. Die „natürliche Ordnung“ sollte ganz anders sein als das, was wir derzeit erleben, meinen manche.

Es ist keine Spekulation, dass überall in der antiken Welt dieselbe Geschichte erzählt wurde: Die antiken Menschen beschrieben allgemein, wie diese besonderen nichtmenschlichen Wesen (die die Gnostiker Archonten nannten) sich von menschlicher Energie ernähren.

Aber nicht nur von irgendeiner menschlichen Energie, sondern nur von einer bestimmten Art – niederfrequente negative emotionale Energien – die in Menschen erzeugt werden, wenn sie Angst, Frustration, Besorgnis, Konflikte, Wut, Hass, Leiden, Zorn, Verzweiflung, Depression und alles andere erleben, was wir als „negativ“ betrachten würden – Krieg fördert all dies … vielleicht endet er deshalb nie. George Orwell: „Der Krieg ist nicht dazu da, gewonnen zu werden, er ist dazu da, fortzudauern.“

Unsere Welt ist wirklich eine Verzerrung; sie ist zur Umkehrung von Liebe und Frieden geworden, der natürlichen Ordnung der Dinge; folglich ist, wie uns gesagt wird, die natürliche Ordnung der Dinge genau das Gegenteil von allem, was die Archonten wollen, brauchen und verstehen. Man glaubt, dass die Archonten die Liebe und den Frieden der natürlichen Ordnung verzerren und umkehren und sie durch Angst und Krieg ersetzen – und sich dann von der Energie ernähren, die sie erzeugen. Anscheinend ernähren sich diese anorganischen Maschinen von negativer menschlicher Energie; in unserem natürlichen Zustand streben wir nach Frieden, Liebe, Harmonie und Gleichgewicht; wir streben nicht mehr nach diesen Dingen, weil wir manipuliert wurden, sie nicht mehr zu wollen – das ist zumindest die Idee, aber irgendwie neigt sie dazu, einer sinnlosen Welt einen Sinn zu geben.

Warum sollten wir zulassen, dass unsere Welt so ist, wie sie ist, wenn es dafür keinen wirklichen Grund gibt? Krieg, Angst und Leid sind für uns in der Tat sehr schlimme Dinge, aber Archonten brauchen sie zum Überleben … und das erklärt vollkommen, warum sie so viele dieser Dinge in der Welt manifestieren und erschaffen. Stellen Sie sich vor, das wäre tatsächlich der Grund, warum unsere Gesellschaft manipuliert wurde, um diese Art von Energie im Überfluss auf unserem Planeten zu erzeugen; es ist ihre Nahrung – ohne sie können sie nicht überleben. Frieden, Liebe und Einheit? „Weltführer“ können das nicht begreifen – sehen Sie es sich an! Vielleicht sind sie Archonten! Würden wir den Unterschied erkennen?

Archon-Realität

Babys lernen im Mutterleib durch die Chemikalien, die sie von ihrer Mutter erhalten, wovor sie Angst haben müssen. Wenn man einem Baby schon vor seiner Geburt beibringt, wovor es Angst haben muss, kann man es auf ein Leben voller Angst vorbereiten – eine nie versiegende Nahrungsquelle für die Archonten?

Offenbar ernähren sich die Archonten von all dieser niederen Schwingungsenergie, und deshalb schafft das Kontrollsystem ständig Ereignisse, um mehr von dieser Art von Energie zu produzieren.

Während ich diese Gedanken weiterführe, kommt mir der Film „ Matrix“ in den Sinn: Es gibt dort eine Szene, in der die Figur Morpheus eine Batterie hochhält und dann der Figur Neo erklärt, dass die Menschen durch Batterien verwandelt worden seien – und dass dies bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit dem aufweist, was die Archonten nach Ansicht der Gnostiker der Menschheit angetan hätten.

Egal, wo man in der Welt hinschaut, man sieht immer die Umkehrung dessen, was man für die natürliche Ordnung hält; die Welt wird ständig mit der Umkehrung dessen bombardiert, was anscheinend die ursprüngliche Realität gewesen wäre.

Alles in unserer gesamten Gesellschaft scheint umgekehrt zu sein, einfach rückwärts – „bass-ackwards“, wie man sagt … es scheint, als sei nichts unberührt geblieben. Michael Ellner: „Sehen Sie uns nur an. Alles ist rückwärts, alles steht Kopf. Ärzte zerstören die Gesundheit, Anwälte zerstören die Gerechtigkeit, Psychiater zerstören den Verstand, Wissenschaftler zerstören die Wahrheit, die großen Medien zerstören Informationen, Religionen zerstören die Spiritualität und Regierungen zerstören die Freiheit.“

Umkehrung also in jeder Hinsicht? Ja, das ist sie – genau so, wie es diesem Konzept zufolge sein soll.

Anscheinend ist dies alles ein Ausdruck der Archon-Kraft, die aus einer Realität (einer anderen Dimension) stammt, die sehr nahe an dieser existiert; sie versuchen, so wird uns gesagt, unsere Realität so sehr zu verzerren, dass sie zu einer Frequenzübereinstimmung und einem Spiegel ihrer eigenen Realität wird.

Offensichtlich hoffen sie, dass sich die beiden Realitäten irgendwann vereinigen, sodass sie sich frei zwischen beiden bewegen können – sie versuchen, unsere Realität in ihre zu verwandeln, so scheint es, und dies könnte möglicherweise erklären, warum wir so viel mehr seltsame Dinge sehen – insbesondere am Himmel – als früher.

Es wird uns erzählt, dass die Menschheit mit der Ankunft der Archonten und ihrer umgekehrten Verzerrung von einer liebevollen, friedlichen und harmonischen Welt in eine wilde Welt emotional getriebener, schwachsinniger Menschen verwandelt wurde, die schließlich leicht reizbar wurden und auf unwichtigen Unsinn fast immer überreagieren … wie Sport, Prominente und Fernsehsendungen, während sie gleichzeitig auf Dinge, die wirklich wichtig sind – wie Krieg, Armut und Hunger – unterreagieren. Sehen Sie sich nur an, wie unsere Gesellschaft auf jede Kleinigkeit emotional reagiert; die Menschen lassen sich ständig dazu verleiten, sich wie Idioten zu benehmen, und zwar wegen der kleinsten Kleinigkeiten, die in fünf Minuten keine Rolle mehr spielen!

Don Juan: „Wir haben ein Raubtier, das aus den Tiefen des Kosmos kam und die Herrschaft über unser Leben übernahm. Die Menschen sind seine Gefangenen. Das Raubtier ist unser Herr und Meister. Es hat uns gefügig und hilflos gemacht. Wenn wir protestieren wollen, unterdrückt es unseren Protest. Wenn wir unabhängig handeln wollen, verlangt es, dass wir das nicht tun … Ich habe die ganze Zeit um den heißen Brei herumgeredet und Ihnen angedeutet, dass uns etwas gefangen hält. Tatsächlich werden wir gefangen gehalten!

Dies war eine energetische Tatsache für die Zauberer des alten Mexiko … Sie haben uns übernommen, weil wir Nahrung für sie sind, und sie pressen uns gnadenlos aus, weil wir ihre Nahrung sind. So wie wir Hühner in Hühnerställen züchten, züchten die Raubtiere uns in Menschenställen, humaneros. Daher steht ihnen ihre Nahrung immer zur Verfügung“ … „Denken Sie einen Moment nach und sagen Sie mir, wie Sie die Widersprüche zwischen der Intelligenz des Ingenieurs Menschen und der Dummheit seiner Glaubenssysteme oder der Dummheit seines widersprüchlichen Verhaltens erklären würden. Zauberer glauben, dass die Raubtiere uns unsere Glaubenssysteme, unsere Vorstellungen von Gut und Böse, unsere sozialen Sitten gegeben haben.

Sie sind diejenigen, die unsere Hoffnungen und Erwartungen und Träume von Erfolg oder Misserfolg prägen. Sie haben uns Begehrlichkeit, Gier und Feigheit gegeben. Es sind die Raubtiere, die uns selbstgefällig, routiniert und egomanisch machen…“Um uns gehorsam, sanftmütig und schwach zu halten, haben sich die Raubtiere auf ein gewaltiges Manöver eingelassen.

Aus der Sicht eines Kampfstrategen natürlich gewaltig. Ein entsetzliches Manöver aus der Sicht derer, die darunter leiden. Sie haben uns ihren Verstand gegeben! Hören Sie mich? Die Raubtiere geben uns ihren Verstand, der zu unserem Verstand wird. Der Geist der Raubtiere ist barock, widersprüchlich, mürrisch und erfüllt von der Angst, jeden Moment entdeckt zu werden. „Ich weiß, dass Sie, obwohl Sie noch nie Hunger gelitten haben, Angst vor Nahrung haben. Das ist nichts anderes als die Angst des Raubtiers, das befürchtet, dass sein Manöver jeden Moment aufgedeckt und ihm Nahrung verweigert wird. Durch den Geist, der schließlich ihr Geist ist, bringen die Raubtiere in das Leben der Menschen alles ein, was ihnen passt. Und sie sorgen auf diese Weise für ein gewisses Maß an Sicherheit, das als Puffer gegen ihre Angst dient.“

„Die Zauberer des alten Mexiko waren ziemlich beunruhigt bei der Vorstellung, wann [das Raubtier] auf der Erde erschien. Sie schlussfolgerten, dass der Mensch einmal ein vollständiges Wesen gewesen sein muss, mit erstaunlichen Erkenntnissen und Bewusstseinsleistungen, die heute mythologische Legenden sind. Und dann scheint alles zu verschwinden, und wir haben jetzt einen sedierten Menschen. Was ich sagen will, ist, dass wir es nicht mit einem einfachen Raubtier zu tun haben. Es ist sehr schlau und organisiert. Es folgt einem methodischen System, um uns nutzlos zu machen. Der Mensch, das magische Wesen, das er sein soll, ist nicht mehr magisch. Er ist ein durchschnittliches Stück Fleisch“…„Es gibt für den Menschen keine Träume mehr, außer den Träumen eines Tieres, das zu einem Stück Fleisch herangezogen wird: banal, konventionell, schwachsinnig.“

Widerstand ist NICHT zwecklos

Forscher sagen, die Archonten seien wie die Borg aus Star Trek , alle mit diesem einzigen Schwarmbewusstsein verbunden, und sie wollen, dass wir auch so leben – und das tun wir, so sagen die Forscher. „Widerstand ist zwecklos“, ist das Mantra der Borg, während sie jeden „assimilieren“, der ihnen begegnet, während sie in ihrem … Schwarzen Würfel – dem Schwarzen Würfel des Saturn – durchs All fliegen ! Also gut … auf geht’s zu unserer Assimilation!

„Im Land des Schweins ist der Metzger König.“ – Meat Loaf. Wir sind die Schweine; die Archonten sind die Metzger – aber vielleicht können wir mehr als Schweine werden … Wir brauchen doch keinen Metzger, oder? Neeeeein … keine Könige, keine Herrscher, keine Meister.

Quelle