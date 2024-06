Überlebenschancen bei Atomschlag: Nur in diesen beiden Ländern würde man überleben

Doch wie stehen unsere Überlebenschancen, sollte es tatsächlich zu einem Atomkrieg kommen?

Die investigative Journalistin Annie Jacobsen, die sich jahrelang mit den Auswirkungen eines Atomkriegs beschäftigt hat, erklärte jüngst in dem Podcast „Diary of a CEO“, dass es auf der Welt nur zwei Länder gäbe, in denen man einen Atomkrieg überleben würde: Australien und Neuseeland.

Laut der Atomkriegs-Expertin würden in den ersten 72 Stunden eines Atomkriegs etwa fünf Milliarden Menschen sterben. Die verbliebenen drei Milliarden Menschen würden einen Kampf ums Überleben führen.

Die Welt stünde im wahrsten Sinne des Wortes in Flammen und der dichte Rauch würde eine Mini-Eiszeit auslösen, die es den Menschen unmöglich machen würde, Nahrung anzubauen.

Atomkrieg würde Mini-Eiszeit auslösen und Landwirtschaft unmöglich machen

„Der größte Teil der Welt, vor allem die mittleren Breiten, wäre mit einer Eisschicht bedeckt. (…) Orte wie Iowa und die Ukraine würden 10 Jahre lang nur aus Schnee bestehen“, so die Atomkriegsexpertin.

Aufgrund des nuklearen Winters und der daraus resultierenden Nahrungsmittelknappheit würden weitere Menschen sterben. Hinzu kommen die Strahlenvergiftungen.

In Australien und Neuseeland könnte man Atomkrieg überleben

Während ihrer Recherchen sprach Annie Jacobsen auch mit dem führenden Experten für Klima- und Atmosphärenforschung Professor Brian Toon. Dieser, so Jacobsen im Podcast, habe ihr erklärt, dass die einzigen Orte, die nach einem nuklearen Winter noch Landwirtschaft betreiben könnten, Australien und Neuseeland wären.