Menschen schwören, „nie wieder zu trinken“, nachdem sie Leitungswasser unter dem Mikroskop gesehen haben (Video)

Das Video hat die Leute davon abgehalten, Leitungswasser in großen Mengen zu trinken, obwohl einige Zuschauer auf ein Problem hingewiesen haben.

Nach dem Fiasko um die britische Wasserverschmutzung ist das Letzte, was wir sehen müssen, wie Wasser unter dem Mikroskop aussieht. Doch genau das hat nun jemand der Welt gezeigt.

Sehen Sie, Wasser ist ein Grundnahrungsmittel zum Überleben und ich werde nicht dulden, dass jemand seine Reinheit in Abrede stellt.

Es stellt sich jedoch heraus, dass alles, was in Ihrem Leitungswasser enthalten ist, ziemlich düster sein kann.

Der virale Clip wurde von @microscope.vision auf TikTok geteilt und erhielt Millionen von Aufrufen. In den Kommentaren wurde den Leuten übel, wenn sie daran dachten, was in ihren unschuldigen Wassergläsern lauern könnte.

Wie sich herausstellt, ist nicht nur Regenwasser voller seltsamer Dinge, denn die Wissenschaftler verglichen Regen- und Leitungswasser, um zu sehen, was jedes Wasser enthält.

Die Antwort? Beides ist eklig, aber überraschenderweise scheint das Regenwasser etwas leichter zu ertragen zu sein.

In dem Clip können Sie sehen, wie die Person mit einer Pipette aus jeder Quelle ein wenig Wasser entnimmt und eine Probe auf eine Glasplatte gibt, bevor sie die Mikroskoplinse wechselt, um alles aus der Nähe zu betrachten.

Die Leute waren geschockt, als sie es sahen, und äußerten das in zahlreichen Kommentaren.

Eine Person flehte: „Bitte KEIN Flaschenwasser. Das ist alles, was uns noch bleibt.“

Ein anderer scherzte: „Ihr filtert euer Wasser nicht?“

Jemand kritisierte die Wissenschaftler für ihre Methoden zum Wassersammeln: „Sie sammeln das Regenwasser aus dem Boden, und offensichtlich sind darin viele Bakterien und Organismen enthalten. Sammeln Sie es, während es fließt.“

Eine Person hatte angesichts der neuen Erkenntnisse eine Heidenangst: „Toll, jetzt habe ich furchtbare Angst vor Wasser.“

Auf dem Video waren Dinge zu sehen, die aussahen wie herumzappelnde Samenkreaturen, Würmer, Klumpen und andere seltsame Formen, die sich alle bewegten.

Aber es ist nicht nur das Wasser, das angegriffen wird, denn der Bericht befasst sich mit vielen anderen Lebensmitteln, die Ihnen den Appetit auf alle diese Lebensmittel verderben.

Auch wenn das britische Wasser trinkbar ist, gibt es einige Anzeichen, auf die Sie achten sollten. Diese könnten darauf hinweisen, dass Sie die Finger davon lassen sollten.

Wenn Ihr Leitungswasser zu riechen beginnt oder nicht klar ist, wenden Sie sich umgehend an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren Wasserlieferanten.

Laut Gov.uk: „Es gibt viele Gründe, warum sich der Geschmack oder Geruch Ihres Leitungswassers verändern kann. Die Trinkwasseraufsicht berät Verbraucher zu Wasserstandards und bietet eine Reihe von Informationsbroschüren zur Wasserqualität an, die Ihnen bei Bedenken weiterhelfen.“

Hier gibt es professionelle Wasserfilter.