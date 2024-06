Video fängt die letzten Momente einer Frau ein, die von der Flut mitgerissen wurde und verschwand

Ein schockierendes Video einer Frau, die vom Meer mitgerissen wird, wurde im Internet geteilt.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch im russischen Sotschi , als die 20-jährige Frau mit ihrem Freund am Strand spazieren ging.

Man sieht, wie das Paar Händchen haltend den Strand entlang spaziert, als es sich dem Ufer nähert. Es scheint ein besonders stürmischer Tag gewesen zu sein, denn eine Reihe heftiger Wellen begannen, den Strand entlang zu brechen.

Das Paar versucht wegzugehen und während der Mann entkommen kann, wird die Frau mitgerissen. Schauen Sie selbst:

Woman gets swept out to sea as her boyfriend frantically tries to help save her in Sochi, Russia.

Devastating.

The incident reportedly happened while the couple was visiting from the Russian city of Lipetsk.

The couple could be seen going to the water’s edge when massive waves… pic.twitter.com/zEaFXoDjkg

