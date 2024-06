Seltsame Trümmer in Roswell könnten UFO-Absturz von 1947 beweisen (Video)

Der amerikanische Geologe Frank Kimbler, ein leidenschaftlicher Ufologe, sucht seit 2010 mit einem Metalldetektor das Gebiet rund um die Stadt Roswell in New Mexico ab. Die Stadt ist berühmt, weil dort im Jahr 1947 ein seltsames Objekt vom Himmel fiel.

Offiziell erklärten die US-Behörden, es handele sich um einen geheimen militärischen Wetterballon, der Atomwaffentests überwachte.

Die meisten Ufologen und die breite Masse der Bevölkerung glauben jedoch, dass dort ein außerirdisches Schiff mit Besatzung abgestürzt ist.

Das Wrack des Schiffes wurde vom Militär abtransportiert und anschließend sorgfältig untersucht, und unter der Besatzung befanden sich ein oder zwei Überlebende, die dann verhört wurden und von denen sie viele wertvolle Informationen erhielten.

Diese Theorie wird durch die Aussagen mehrerer Dutzend Menschen gestützt, von denen einige, wie sie sagen, am Abtransport der Trümmer beteiligt waren, die Leichen der verstorbenen Besatzungsmitglieder untersuchten oder sogar mit einem überlebenden Außerirdischen sprachen.

Aber leider sind Worte nur Worte und der Öffentlichkeit wurden bisher keine physischen Beweise für die Realität des UFO-Absturzes in Roswell vorgelegt.

Doch Frank Kimblers Entdeckung könnte den Stein endlich ins Rollen bringen. Nach 14 Jahren Suche fand Frank hier mehr als 20 ungewöhnliche Metallstücke.

Sehr klein, nicht größer als ein Fingernagel, aber die chemische Analyse des ungewöhnlichsten von ihnen zeigte, dass es sich um 100 % reines Aluminium handelte.

Derart reines Aluminium kommt in der Natur nicht vor, und hochreines Aluminium wird hauptsächlich in der Raumfahrtindustrie verwendet und mit der Entwicklung der Computertechnologie auch in Festplatten.

Wenn in Roswell tatsächlich nur ein Wetterballon, also ein Ballon mit Sensoren, abgestürzt wäre , woher käme dann die Reinheit des Aluminiums?

Man geht davon aus, dass es normalerweise nicht in Sonden verwendet wird, da es zu teuer ist, selbst für militärische Zwecke. Besonders in diesen fernen Jahren.

Die Geschichte von Frank Kimbler und seiner seltsamen Entdeckung wurde kürzlich in der Dokumentarserie Alien Encounters: Fact or Fiction auf dem Discovery Channel gezeigt.

Experten, die eines der Stücke untersuchten, sagten, es liefere „überzeugende Beweise“ dafür, dass tatsächlich vor Jahrzehnten Außerirdische in dieser Gegend abgestürzt seien.

Laut Moderatorin Chrissy Newton erzählte ihr ein ehemaliger Ufologe des Pentagon (sie nannte seinen Namen nicht), dass ähnliche Stücke aus reinem Aluminium an anderen UFO-Absturzstellen gefunden worden seien.

Kimbler, der, wenn er nicht gerade nach UFO-Trümmern sucht, am New Mexico Military Institute Geologie lehrt, sagt, er habe dieses spezielle Stück aus einem Ameisenhaufen auf einem Feld in der Nähe von Roswell gezogen .

Er sagt, dass Ameisen seit langem dafür bekannt sind, kleine Stücke von Gold, Kupfer, Nickel, Bronze und anderen Mineralien in ihre Ameisenhaufen zu bringen, und dass Menschen, die nach diesen Vorkommen suchten, die Ameisenhaufen oft aufwühlten, um zu sehen, ob sich an diesen Orten etwas Wertvolles befand.

Kimbler räumt auch ein, dass nicht alle seltsamen Trümmer, die er gefunden hat, von einem UFO stammen könnten. Es ist durchaus möglich, dass einige davon einfach Müll sind, den Touristen hinterlassen haben. Manche Dinge könnten jedoch „sehr interessant“ sein.

Tom Hossain, leitender Wissenschaftler bei Cerium Labs, wo Kimblers Probe getestet wurde, sagte, das Stück Aluminium sei nicht nur von ungewöhnlicher Reinheit, es unterscheide sich auch von dem in verschiedenen Branchen verwendeten Industriealuminium.

An der Absturzstelle von 1947 wurden Metallfragmente gefunden.

„Das meiste verwendete Aluminium ist eloxiertes Aluminium“, sagt Hossain. Eloxieren ist ein elektrochemischer Prozess, der eine Metalloberfläche in eine dekorative, haltbare und korrosionsbeständige Beschichtung verwandelt, die als anodisches Oxid bezeichnet wird.

Dies schützt das Metall unter dieser Beschichtung vor Korrosion durch Reaktion mit Sauerstoffmolekülen in Luft und Wasser. Hossein enthüllte auch, dass es sich bei dem Fragment nicht um eine Legierung, sondern tatsächlich um reines Aluminium handelt.

Bekannt sind auch Fotos aus Roswell , auf denen das Militär scheinbar Folienstücke untersucht. Später wurde festgestellt, dass es sich dabei um Teile eines Wetterballons handelte.

Aber wenn das Stück Aluminium, das Kimbler gefunden hat, Teil dieser „Folie“ ist, dann wäre diese Sonde ein Vermögen wert. Es ist schwierig und teuer, solch reines Aluminium herzustellen. Und welchen Zweck erfüllte das reine Aluminium in der Sonde? All das ergibt keinen Sinn, wenn es sich bloß um einen Wetterballon handelte.

