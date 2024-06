Das ägyptische Buch der Toten

Vor nicht allzu langer Zeit gab es Geheimgesellschaften, die Manuskripte wie das Ägyptische Totenbuch versteckten. Nur bestimmte esoterische Magier wagten es, diese Bücher für Zaubersprüche und Zaubersprüche zu verwenden.

Es ist unnötig zu sagen, dass diese Zeit längst vergangen ist und das Dokument nicht nur veröffentlicht, sondern auch online gedruckt ist, damit jeder es in Ruhe lesen kann. Und siehe da … es ist nicht nur ein Buch mit seltsamen Beschwörungen an eine Vielzahl längst vergessener ägyptischer Götter und Göttinnen, sondern ein Buch, das uns Einblick in das komplexe religiöse Leben einer untergegangenen Zivilisation gibt, die einst den Lauf der Geschichte beeinflusste.

Wer sich damit schwer tut, sein Leben den komplexen Lehren zeitgenössischer religiöser Organisationen zu widmen, die sich auf nicht mehr als einen einzigen Gott beschränken, sollte sich einmal vor Augen führen, welche Probleme die alten Ägypter gehabt haben müssen, um auch nur eine einzige Woche oder einen einzigen Tag zu überstehen.

Die ägyptische Religion, die auf Polytheismus basierte, umfasste die Anbetung von schätzungsweise 2000 Göttern und Göttinnen.

Jeder von ihnen repräsentierte eine bestimmte Erdmacht oder „himmlische Macht“, angefangen von Ra, dem Sonnengott, bis hin zu Osiris, dem Gott der Unterwelt. Viele dieser Götter wurden in den Schnitzereien und Kunstwerken dargestellt, die noch heute in den alten Steintempeln und anderen Bauwerken der Region zu finden sind.

Die Figur des Horus, das Pendant zu Jesus im christlichen Glauben, wurde als Mann mit dem Kopf eines Falken dargestellt.

Die religiösen Glaubensvorstellungen waren mit einer komplexen ägyptischen Mythologie verflochten. Die bekannteste Geschichte handelt natürlich von der Beziehung zwischen der Göttin Isis und Osiris, aus der der falkenköpfige Sohn Horus hervorging.

Die Ägypter betrachteten Tiere wie Stiere, Katzen und sogar Krokodile als heilig. Die mächtigsten Götter waren Amon-Ra, der nicht nur der Sonnengott, sondern auch der Herr des Universums war, und Osiris, der Gott der Unterwelt, der ein friedliches Leben nach dem Tod garantierte.

Und hier kommt das Totenbuch ins Spiel. Die Ägypter verbrachten ihr Leben damit, sich auf den Tod vorzubereiten. Er war ein so wichtiger Teil ihrer Religion, dass sie den Großteil ihrer Zeit und Energie darauf verwendeten, sich auf die Reise in die „nächste Welt“ vorzubereiten.

Das Buch war bei den Ägyptern als das Buch der Hervorbringung am Tag bekannt. Es enthielt Beschwörungsformeln, Gebete und Zaubersprüche, die ihnen helfen sollten, vom Tod in die nächste Welt überzugehen.

Daher wurde das gesamte Buch in jeden Sarg oder Sarkophag der reichen und herrschenden Klasse gelegt, bevor der Leichnam ins Grab gelegt wurde. Bei manchen Särgen war das Buch entweder außen oder innen in den Stein eingraviert.

Manchmal war es auch in die Innenwände des Steingrabes gemeißelt. In späteren Jahren wurde das Dokument sorgfältig auf Papyrusrollen geschrieben und neben den Leichnam oder wie ein Kissen unter den Kopf gelegt.

Man kann sich vorstellen, wie viele Stunden Arbeit es kosten würde, einen Band mit 12 einzelnen Büchern zu schneiden, die mit Hymnen, Anweisungen, Zaubersprüchen, Amuletten, Passwörtern und den vielen Ritualen gefüllt sind, die die Geister der Toten durchführen müssen, bevor sie erfolgreich in die neue Welt, die ägyptische Version des christlichen Himmels, übergehen können.

Es ist kein Wunder, dass die Idee, die Worte auf Pergament aus Papyrus zu schreiben, den Arbeitern gefiel, als sie einmal vorgestellt wurde.

Die Totenbücher waren oft mit Kunstwerken illustriert, die die verschiedenen Prüfungen zeigten, denen sich die Toten auf ihren Reisen stellen mussten.

Der vielleicht wichtigste Test war das Wiegen des Herzens des Toten. Dieses Herz wurde gegen eine Feder aufgewogen. Wenn das Herz nicht mit Sünde belastet war und sich als leichter als die Feder erwies, durfte der Verstorbene sterben.

Man glaubte, dass der Gott Thoth die Ergebnisse des Tests aufzeichnete. Wenn das Herz unwürdig war, wurde es von einem Monster namens Ammit verzehrt.

Daher müssen die Ägypter trotz aller Vorbereitung den Tod mit der gleichen Angst und Furcht erlebt haben wie die Christen heute. Wenn sie die Prüfung des Urteils nicht bestanden, konnte das bedeuten, dass sie die neue Welt ihrer Träume nie erreichen konnten.

Das Totenbuch tauchte erstmals zwischen 2300 und 2600 v. Chr. auf. In dieser Zeit erschien der Text auf den Innenwänden der Gräber. Der Sargtext erschien während der 18. Dynastie, von 1580 bis 1350 v. Chr. Danach kamen die Pergamentarbeiten.

Archäologen und Ägyptologen, die den Text untersucht haben, entdeckten, dass es viele Versionen des Buches gab, manchmal sogar individuelle Versionen für die Verstorbenen. Außerdem wurde das Buch im Laufe der Jahre ständig überarbeitet und verfeinert. Es gibt also keine einzige richtige Version des Ägyptischen Totenbuchs.

Es wurde gesagt, dass eine durchschnittliche Papyrusrolle, die für ein einzelnes Buch verwendet wurde, etwa 37 Seiten mit Hieroglyphen oder hieratischen Zeichen enthielt und sich über eine Länge von 20 Metern erstreckte.

Während das bisher veröffentlichte Dokument selbst 12 Bücher umfasst, könnte die kürzliche Entdeckung fehlender Seiten aus dem Grab des ägyptischen Priesters Amenhotep, der um 1420 v. Chr. begraben wurde und in einem britischen Museum in Queensland liegt, noch mehr Licht auf diese seltsamen rituellen Praktiken werfen. Sie werden gerade entziffert, während dieser Bericht geschrieben wird.