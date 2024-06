Sonnensturm trifft unerwartet Erde – G4 Bedingungen – Polarlichter möglich (Video)

Ein Sonnensturm hat am 28.06.2024 die Erde getroffen. Die Stärke des geomagnetischen Sturms liegt bei KP9/G4. Theoretisch können Polarlichter dadurch ausgelöst werden.

Überhaupt nicht erwartet, ist nach einem CME-Durchgang am Freitagmorgen ein schwerer geomagnetischer Sturm (G4) im Gange.

Die Geschwindigkeit des Sonnenwinds hat auf fast 500 km/s zugenommen und auch die Plasmadichte hat in den letzten Stunden deutlich zugenommen.

Es ist unnötig zu sagen, dass der Zeitpunkt für Polarlichtbeobachter in Europa und den meisten Teilen Nordamerikas nicht optimal ist, da jetzt die Sonne scheint. Im Laufe des Tages werden weitere Updates bereitgestellt.

UPDATE: Die Sturmbedingungen haben inzwischen nachgelassen. Eine kleine (G1) geomagnetische Sturmwarnung bleibt für die nächsten 12 Stunden in Kraft, während die CME-Störung weiterhin an der Erde vorbeizieht.

Vor dem geomagnetischen Sturm am Freitag, der sich hier in Nordamerika bei Tageslicht ereignete, reichte eine Phase erhöhter Aktivität in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bis in die frühen Morgenstunden aus, um in höheren Breiten Polarlichter zu erzeugen.

Tabatha Holt schickt uns das schöne Polarlichtfoto unten, das sie in Somerville, Maine, aufgenommen hat. Danke fürs Teilen!

Ein Filament in der südlichen Hemisphäre hob sich ab etwa 15:00 UTC (29. Juni) von der Sonne ab. Dies wird wahrscheinlich einen koronalen Massenauswurf in den Weltraum schleudern, die Flugbahn dürfte jedoch größtenteils südlich der Sonne-Erde-Linie verlaufen. Ein weiteres Update wird bereitgestellt, sobald aktualisierte Koronagraphenbilder verfügbar sind.

UPDATE #2 : Es kam zu einem koronalen Massenauswurf (CME), der unserem Geomagnetfeld am 3. Juli voraussichtlich einen Streifschuss versetzen wird.

Video: