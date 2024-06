Zwei in Russland entdeckte „außerirdische“ Schädel, eine geheime Nazi-Institution und die Suche nach dem Ursprung der Menschheit

Wie eine Szene aus einem Indiana-Jones-Film, so deuten Berichte der russischen Zeitungen „Komsomolskaja Prawda“ und „Rossijskaja Gaseta“ darauf hin, dass in den Bergen der Kaukasusregion Adygeja ein Aktenkoffer und zwei außerirdisch anmutende Schädel entdeckt wurden.

In dem Aktenkoffer fanden die Finder zwei Schädel, die einer unbekannten Kreatur gehörten. Ahnenerbe war wahrscheinlich die geheimste Gesellschaft innerhalb der SS, die sich dem Studium des Okkulten und der übernatürlichen Kräfte auf der Erde widmete.

Forschern zufolge interessierten sich die Mitglieder der SS wahrscheinlich für die Geheimnisse der alten Dolmen und die hohe Radioaktivität in der Region, die als Kischinski-Schlucht bekannt ist.

Forscher glauben jedoch, dass es auch möglich ist, dass sie nach der goldenen Kuban Rada suchten, die während des russischen Bürgerkriegs (1917–1923) irgendwo in der Region verloren ging. (Die Kuban Rada (russisch: Кубанская Рада; ukrainisch: Кубанська Рада) war die oberste Organisation der Kuban-Kosaken, die alle Bezirksoberhäupter vertrat.) ( Quelle )

Unter den Fundstücken entdeckten die Forscher auch eine in Deutschland erstellte Karte des Gebiets von Adygeja, die vermutlich im Jahr 1941 erstellt wurde. Die Experten waren von der Genauigkeit und Vollständigkeit der Karte überrascht.

Historiker kennen viele Einzelheiten der Operation Wehrmacht Edelweiss, die auf dem Gipfel des Elbrus stattfand, dem höchsten Berg Europas in der Republik Kabardino-Balkarien im russischen Kaukasus.

Was jedoch der genaue Zweck dieser mysteriösen Organisation in den Bergen von Adygea war, bleibt ein tiefes Rätsel, ebenso wie die Verbindung zwischen dem mysteriösen Aktenkoffer, seinem Inhalt und den beiden anomalen Schädeln, die kein menschliches Aussehen haben.

Das Ahnenerbe : Eine mysteriöse Institution mit mysteriösen Zielen

Das Ahnenerbe war ein Institut im nationalsozialistischen Deutschland, dessen Ziel es war, die archäologische und kulturelle Geschichte der arischen Rasse zu erforschen. Das Institut führte Experimente durch und startete zahlreiche Expeditionen rund um die Welt, um zu beweisen, dass mythologische nordische Völker in ferner Vergangenheit die Welt beherrschten. Der Name Ahnenerbe bedeutet „von den Vorfahren geerbt“.

Das Ahnenerbe wollte alles über das Mysteriöse und Unbekannte auf unserem Planeten wissen, unternahm mehrere Expeditionen nach Tibet, in die Antarktis und in den Kaukasus und interessierte sich sehr für das UFO-Phänomen, auf der Suche nach der ultimativen und absoluten Macht.

Es ist weltweit bekannt, dass Hitlerdeutschland aktiv an der Entwicklung neuer Waffentypen beteiligt war, von denen man glaubte, sie könnten den Verlauf des Krieges ändern. Aus diesem Grund arbeiteten im Ahnenerbe über 300 Spezialisten aus verschiedenen Bereichen , allesamt brillante und gut ausgebildete Köpfe mit großem wissenschaftlichen Wissen.

Interessanterweise wissen nur wenige, dass bereits Jahre vor Kriegsbeginn Bergstraßenspezialisten einer deutschen Militärbauorganisation der UdSSR als Zeichen internationaler Zusammenarbeit ihre Hilfe beim Bau einer Straße zwischen Pizunda und Riza (von der Küste des Schwarzen Meeres bis heute in Abchasien) anboten.

Nach Abschluss der Arbeiten wurde der Tod der deutschen Spezialisten auf mysteriöse Weise entdeckt, ihr Auto stürzte in eine Kurve. Bis heute strömen Touristen durch die von den Deutschen gebauten Tunnel zum Riza-See.

Russisches Wasser des Lebens

Später stellte sich heraus, dass der Bau dieser strategischen Straße sehr mysteriöse Gründe hatte. Es stellte sich heraus, dass Hydrologen von Ahnenerbe festgestellt hatten, dass die Zusammensetzung des Wassers aus einer Quelle in einer Höhle unter dem See Ritsa ideal für die Herstellung von menschlichem Blutplasma war.

„Das ‚lebendige Wasser‘ aus Abchasien wurde in Silberbehältern zuerst an die Küste, dann mit U-Booten auf den Grund von Konstanz und schließlich mit dem Flugzeug nach Deutschland transportiert“, erklärt Bormotov, Professor der Fakultät für Wirtschaft und Management der Staatlichen Technischen Universität Maikop. Es gab sogar Pläne, Tunnel für U-Boote zu bauen, die vom Meer nach Ritsa führten, aber diese Pläne wurden durch den Krieg unterbrochen.

Es ist bekannt, dass das 49. Gebirgskorps der Wehrmacht, das den Elbrus bestieg, in der Region Adygeja stationiert war. Im Tal des Flusses Belaja in der Nähe des Kosakendorfes Dajóvskaya stand das SS-Regiment Westland, und zwischen den Flüssen Pschisch und Pscheja waren Panzerregimenter Germaniens stationiert.

Im Herbst 1942 wurde der Flughafen von Maikop von der 3. Staffel der 14. Aufklärungsgruppe besucht, die über zweimotorige Aufklärungsflugzeuge vom Typ FW-189 verfügte, die mit den modernsten Spionageinstrumenten ausgestattet waren und von vielen als fliegende Geheimlabors angesehen wurden.

„Das war mehr als genug, um die verdeckten Ermittlungen zu schützen, die möglicherweise vom Ahnenerbe in den Bergen von Adygea durchgeführt wurden“, sagt Bormotov.

„Maikop war die Stadt, in der die Wehrmacht ihr Hauptquartier hatte. Von dort aus wurde das Kommando über alle deutschen Militärkampagnen im Kaukasus organisiert.“

Im Herbst 1942 gab es in den Bergen von Adygeja keine definierte militärische Verteidigungslinie, und es gibt Berichte über Soldaten, die tief in die Berge vordrangen. Es ist nicht klar, warum im August 1944 Truppen auf dem Berg Pshekish stationiert wurden, als die Frontlinie bereits weit nach Westen vorgerückt war. Was konnten die Nazis auf dem Berg Pshekish nicht rechtzeitig erledigen? Können diese mysteriösen Bewegungen erklärt und mit den Untersuchungen der Ahnenerbe-Forscher in Verbindung gebracht werden?“, fragt sich Bormotov.

Viele gehen davon aus, dass die Nazis an den Dolmen interessiert waren – den prähistorischen Bauwerken, die den atlantischen Erbauern zugeschrieben werden und sich in der Region befanden und „das Tor zu Parallelwelten“ darstellten.

Auch heute noch wird über ungewöhnliche Ereignisse in der Gegend gesprochen. Vor kurzem erschien in der Lokalpresse ein Artikel über die Entdeckung eines riesigen, drei Meter hohen Skeletts im Borjomi-Canyon, das einer unbekannten menschlichen Rasse gehörte.

Die Schädel der Götter

Russische Medien berichten, dass die mysteriösen Schädel vor fast zwei Jahren von einer Forschergruppe unter der Leitung des Ethnographen Vladimir Melikov in einer Höhle auf dem Berg Bolschoi Tjach entdeckt wurden.

Laut Melikov war die Kreatur aus einem der Schädel anders als alles, was der Mensch bisher kannte, und sie lief auf zwei Beinen. Melikov gibt an, dass zu den geheimnisvollsten Merkmalen der Schädel das Fehlen von Schädelgewölbe und Kiefern gehört. Die Augenhöhlen sind ungewöhnlich groß und weisen Gesichtszüge auf, die an Menschen erinnern.

Selbst im Vergleich mit dem Schädel eines Bären sei es schwer vorstellbar, dass man nicht die Überreste einer außerirdischen Kreatur in den Händen halte, sagte Melikov.

Paläontologen in Moskau waren nicht sonderlich begeistert, als sie Fotos der geheimnisvollen Schädel erhielten. Sie räumten lediglich ein, dass die Schädel anders seien als alles, was sie je gesehen hätten.

Dies ließe vermuten, dass die Schädel über lange Zeiträume unter Wasser und dem Sand ausgesetzt gewesen sein könnten, was ihre Form verändert haben könnte. Doch wenn dies der Fall wäre, wie lassen sich dann die nahezu identischen „Deformationen“ beider Schädel erklären, die scheinbar ähnlichen Mustern folgen?

Spekulation oder Realität? Die alten Anunnaki in Russland

Einige Forscher gingen sogar so weit, Verbindungen zwischen den mysteriösen Schädeln und den alten Anunnaki herzustellen. Nach dem Betrachten der Bilder vermuten viele, dass diese mysteriösen Schädel von Forschern aus dem Ahnenerbe gesucht wurden, da sie den Besuchern von den Sternen, den Göttern und Schöpfern der Menschheit gehörten, und die Forscher aus dem Ahnenerbe wussten genau, wonach sie suchten.

„Wir können alle möglichen Versionen und Vermutungen anstellen, aber die Wahrheit ist, dass die in den Bergen von Aguideya gefundenen Überreste Sie zwingen werden, alles, was Sie wissen, zu überdenken“, sagte er Bormotov gegenüber russischen Zeitungen.

Abschließend können wir sagen, dass diese mysteriösen Funde einen definitiv fragen lassen, was es sonst noch gibt. Sie lassen einen an andere Geheiminstitutionen denken, die ähnliche Ideen und Pläne hatten wie das Ahnenerbe . Die in Russland entdeckten Schädel und Gegenstände werden zu den mysteriösesten Funden des letzten Jahrzehnts gehören, und die Wahrheit dahinter scheint weitaus mysteriöser zu sein, als wir uns vorstellen können.