Artefakte: Die 10 ungelöstesten Rätsel der Welt

Immer wieder stoßen wir auf bestimmte Beweise über unsere Vergangenheit, die wir ignorieren. Wir können sie nicht erklären, ohne als verrückte Verschwörungstheoretiker abgestempelt zu werden.

Sollte uns das davon abhalten, die Wahrheit zu enthüllen? Die schlichte Wahrheit, die uns seit Jahrhunderten unauslöschlich anstarrt. Oder ist es die Absicht der Mächtigen, dieses Wissen und damit die Welt zu kontrollieren?

Bleiben wir unvoreingenommen und versuchen wir, einige dieser Out-Of-Place-Artefakte (OOPArts) und mysteriösen Berichte zu untersuchen …

Es wurde oft gesagt, dass wir nur durch ein wahres Verständnis der Vergangenheit der Erde hoffen können, den entscheidenden Schlüssel zum Verständnis ihrer Zukunft und damit unserer eigenen zu finden.

Solche Vorstellungen haben die Menschheit schon immer dazu veranlasst, über sich selbst, unseren Planeten, die Sterne, das Universum und darüber hinaus nachzudenken, aber viele dieser Gedanken kehren unweigerlich zu Gedanken über die Vergangenheit und die Natur Gottes zurück.

Die Menschheit hat sich solche Dinge schon immer gefragt, und seit Anbeginn unserer aufgezeichneten Geschichte gibt es zahllose Geschichten und Legenden, die dieser Frage weiter nachgehen: Mythen aus den Tiefen der Zeit, die auf andere, viel ältere Zivilisationen hinweisen, wie die unsere im 21. Jahrhundert oder noch besser, die einst in geheimnisvollen Ländern lebten, von denen einige vor langer Zeit im Meer versunken sind und einige ungelöste Rätsel hinterlassen haben, die uns zu Antworten über unsere eigene Existenz führen können …

Die geriffelten Kugeln

Die geriffelten Kugeln

In den letzten Jahrzehnten haben Bergleute in Südafrika mysteriöse Metallkugeln ausgegraben. Deren Ursprung unbekannt ist, sie haben einen Durchmesser von etwa einem Zoll und einige sind mit drei parallelen Rillen versehen, die um den Äquator verlaufen.

Es wurden zwei Arten von Kugeln gefunden: eine besteht aus einem massiven bläulichen Metall mit weißen Flecken; die andere ist ausgehöhlt und mit einer schwammartigen weißen Substanz gefüllt. Der Clou dabei ist, dass der Stein, in dem sie gefunden wurden, aus dem Präkambrium stammt – und auf 2,8 Milliarden Jahre datiert wird! Wer sie hergestellt hat und zu welchem ​​Zweck, ist unbekannt.

Die Dropa-Steine

Die Dropa-Steine

Im Jahr 1938 machte eine von Dr. Chi Pu Tei geleitete archäologische Expedition in die Baian-Kara-Ula-Berge Chinas in einigen Höhlen, die offenbar von einer antiken Kultur bewohnt worden waren, eine erstaunliche Entdeckung.

Im Staub der Jahrhunderte auf dem Höhlenboden lagen Hunderte von Steinscheiben. Jede von ihnen hatte einen Durchmesser von etwa 23 Zentimetern, in deren Mitte ein Kreis eingeschnitten und eine spiralförmige Rille eingraviert war, sodass sie wie eine antike Schallplatte aussah, die etwa 10.000 bis 12.000 Jahre alt war.

Wie sich herausstellte, besteht die spiralförmige Rille in Wirklichkeit aus winzigen Hieroglyphen, die die unglaubliche Geschichte von Raumschiffen aus einer fernen Welt erzählen, die in den Bergen notlandeten. Die Schiffe wurden von Menschen gesteuert, die sich Dropa nannten und deren Nachkommen man möglicherweise in der Höhle gefunden hatte.

Die Ica-Steine

Die Ica-Steine

Ab den 1930er Jahren entdeckte der Vater von Dr. Javier Cabrera, Kulturanthropologe aus Ica, Peru, in den Gräbern der alten Inka viele hundert zeremonielle Grabsteine. Dr. Cabrera führte die Arbeit seines Vaters fort und sammelte über 1.100 dieser Andesitsteine, deren Alter auf 500 bis 1.500 Jahre geschätzt wird und die unter dem Namen Ica-Steine ​​bekannt wurden.

Die Steine ​​tragen Gravuren, von denen viele sexuell explizit sind (was in dieser Kultur üblich war), einige zeigen Idole und andere zeigen Praktiken wie Operationen am offenen Herzen und Gehirntransplantationen.

Die erstaunlichsten Gravuren stellen jedoch eindeutig Dinosaurier dar – Brontosaurier, Triceratops (siehe Foto), Stegosaurus und Pterosaurier. Während Skeptiker die Ica-Steine ​​für eine Fälschung halten, wurde ihre Echtheit weder bewiesen noch widerlegt.

Riesige Steinkugeln in Costa Rica

Riesige Steinkugeln aus Costa Rica

In den 1930er Jahren stießen Arbeiter, die sich ihren Weg durch den dichten Dschungel Costa Ricas bahnten, um Platz für Bananenplantagen zu schaffen, auf unglaubliche Objekte: Dutzende Steinkugeln, von denen viele vollkommen kugelförmig waren.

Ihre Größe variierte von der Größe eines Tennisballs bis zu erstaunlichen 2,44 m Durchmesser und einem Gewicht von 16 Tonnen!

Obwohl die großen Steinkugeln eindeutig von Menschenhand geschaffen wurden, ist unbekannt, wer sie hergestellt hat, zu welchem ​​Zweck und – am rätselhaftesten – wie sie diese kugelförmige Präzision erreichten.

Oera Linda Buch

Oera Linda Buch

Das Oera Linda-Buch ist ein umstrittenes friesisches Manuskript, das historische, mythologische und religiöse Themen behandelt, die erstmals im 19. Jahrhundert ans Licht kamen. Zu den Themen, die sich durch das Oera Linda-Buch ziehen, gehören Katastrophismus, Nationalismus, Matriarchat und Mythologie.

Der Text behauptet, dass Europa und andere Länder während des größten Teils ihrer Geschichte von einer Abfolge von Volksmüttern regiert wurden, die einem hierarchischen Orden zölibatärer Priesterinnen vorstanden, die der Göttin Frya, der Tochter des obersten Gottes Wr-alda und Irtha, der Erdmutter, gewidmet waren.

Es wird auch behauptet, dass diese friesische Zivilisation ein Alphabet besaß, das der Vorläufer des griechischen und phönizischen Alphabets war. Das aktuelle Manuskript trägt ein Datum von 1256.

Interne Behauptungen legen nahe, dass es sich um eine Kopie älterer Manuskripte handelt, die, wenn sie echt wären, zwischen 2194 v. Chr. und 803 n. Chr. von mehreren Personen geschrieben worden wären.

Unmögliche Fossilien

Unmögliche Fossilien

Fossilien, so haben wir in der Grundschule gelernt, kommen in Gesteinen vor, die vor vielen tausend Jahren entstanden sind. Dennoch gibt es eine Reihe von Fossilien, die geologisch oder historisch einfach keinen Sinn ergeben.

So wurde beispielsweise in Kalkstein das Fossil eines menschlichen Handabdrucks gefunden, dessen Alter auf 110 Millionen Jahre geschätzt wird. Ein in der kanadischen Arktis gefundener versteinerter menschlicher Finger ist ebenfalls 100 bis 110 Millionen Jahre alt. Und ein Fossil eines menschlichen Fußabdrucks, möglicherweise einer Sandale, wurde in der Nähe von Delta, Utah, in einer Schieferlagerstätte gefunden, deren Alter auf 300 bis 600 Millionen Jahre geschätzt wird.

Verstreute Metallgegenstände

Verrutschte Metallgegenstände

Vor 65 Millionen Jahren gab es noch nicht einmal Menschen, ganz zu schweigen von Menschen, die Metall bearbeiten konnten. Wie also erklärt die Wissenschaft halbeiförmige Metallröhren, die aus 65 Millionen Jahre alter Kreide in Frankreich gegraben wurden?

1885 wurde ein Kohleblock aufgebrochen und dabei ein Metallwürfel gefunden, der offensichtlich von intelligenten Händen bearbeitet wurde. 1912 brachen Mitarbeiter eines Elektrizitätswerks einen großen Kohleblock auseinander, aus dem ein Eisentopf fiel! In einem Sandsteinblock aus dem Mesozoikum wurde ein Nagel gefunden. Und es gibt noch viele, viele weitere solcher Anomalien.

Die Bundeslade

Bundeslade

Die Bundeslade gilt als der größte aller verborgenen Schätze und ihre Entdeckung würde die unbestreitbare Wahrheit liefern, dass das Alte Testament eine harte Tatsache ist. Ihre Bergung bleibt das Ziel jedes modernen Archäologen und Abenteurers.

Ihr Zweck war es, als Behälter für die zehn Gebote zu dienen, die Gott Moses auf Steintafeln auf dem Berg Sinai gab. Dem Buch Exodus zufolge ist die Bundeslade aus Akazienholz (ähnlich wie Akazie) und innen und außen mit Gold überzogen. Auf ihr befand sich ein Gnadenstuhl aus zwei Engeln, die ebenfalls aus Gold waren.

Man glaubte, dass sie übernatürliche Kräfte hatte, da mehrere Ereignisse stattgefunden hatten. So verursachte sie beispielsweise den Tod eines Mannes, der versuchte, die Bundeslade zu stützen, als die Ochsen, die sie zogen, stolperten, brachte in einer Schlacht die Mauern Jerichos zum Einsturz und brachte Unglück über die Philister, nachdem sie sie in einer anderen erbeutet hatten.

Es gibt mehrere Spekulationen über den letzten Ruheort der Bundeslade, und während man einen klugen Handwerker braucht, um sie zu finden, braucht man eine mutige oder sogar tollkühne Person, um sie zu öffnen!

Engelshaar

Engelshaar ist ein seltenes Phänomen, das sich bisher jeder Erklärung entzog. Es besteht aus Seidenfäden, die auf die Erde regnen, aber wenn man sie berührt, verschwindet es mit ziemlicher Sicherheit vor Ihren Augen.

Es ist ein weltweites Phänomen, das am häufigsten in Nordamerika, Neuseeland, Australien und Westeuropa auftritt. Es gibt keinen bekannten Beweis dafür, was diese Substanz verursacht oder woraus sie besteht. Es wird spekuliert, dass sie von Spinnen oder einer anderen Art von seidenspinnendem Insekt stammt, und sogar von UFOs, da sie oft mit UFO-Sichtungen in Verbindung gebracht wird.

Aufgrund ihrer Empfindlichkeit war es schwierig, sie zu sammeln und zu analysieren, da sie durch Autoabgase und sogar durch menschlichen Kontakt verunreinigt werden kann, was die chemischen Ergebnisse verfälschen könnte.

Piri Reis Karte

Piri Reis Karte

Die Piri-Reis-Karte ist eine berühmte vormoderne Weltkarte, die im 16. Jahrhundert vom osmanisch-türkischen Admiral und Kartografen Piri Reis erstellt wurde. Die Karte zeigt Teile der Westküste Europas und Nordafrikas mit angemessener Genauigkeit, und auch die Küste Brasiliens ist leicht zu erkennen. Verschiedene atlantische Inseln, darunter die Azoren und die Kanarischen Inseln, sind abgebildet, ebenso wie die mythische Insel Antillia.

Die Karte ist bemerkenswert für ihre Darstellung einer südlichen Landmasse, von der einige kontroverse Behauptungen machen, sie sei ein Beweis für frühes Bewusstsein für die Existenz der Antarktis.

Einige Wissenschaftler behaupten, diese und andere Karten stützen eine Theorie der globalen Erforschung durch eine vorklassische, unentdeckte Zivilisation

Quelle