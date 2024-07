Mysteriöse schwarze Ringe schweben über Berlin (Video)

Was war das denn bitte am Mittwochabend im Norden Berlins? Gleich mehrere schwarze Ringe waren am Himmel über der Hauptstadt zu sehen.

Auch im Internet wird gerätselt: von Aliens, über Vogelschwärme bis hin zur neuen Ringbahn. Mal mehr mal weniger ernst gemeinte Vorschläge für die mysteriöse Himmelserscheinung gab es viele.

Bei Instagram kursieren Videos, die gleich drei schwarze Ringe am Himmel zeigen. Sie sehen aus, als würden sie aus Rauch bestehen. Aufgenommen wurden sie etwa in den Ortsteilen Wilhelmsruh und Rosenthal.

Was steckt hinter den schwarzen Ringen über Berlin?

Unter einem Video erklärt ein Instagram-Nutzer, dass es sich bei den Ringen um „Ruß oder Abgase“ handelt. Sie entweichen, wenn es am Boden eine Explosion gibt. Das passiert entweder in der Industrie oder bei Feuerwerken und Pyrotechnik. Was man dann am Himmel sieht, seien Rußpartikel.

Und tatsächlich zeigt ein weiteres Video auf einem anderen Kanal offenbar die Entstehung der Ringe. Darauf sieht man einen Feuerball auf einem Gelände mit Lagerhallen in Berlin.

Woher die Ringe stammen, ist unklar. In dem Gebiet ist ein Unternehmen für Pyrotechnik ansässig.