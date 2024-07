Mysteriöses zylindrisches UFO mit Militärkamera aufgenommen

Im US-Bundesstaat Montana wurde kürzlich ein mysteriöses, zigarrenförmiges Luftobjekt von einer militärischen Nachtsichtkamera aufgenommen.

Auf den im Juni aufgenommenen Aufnahmen sieht man ein zylinderförmiges Objekt, das über den Himmel gleitet, bevor es hinter einer Bergregion verschwindet.

Der Ufologe Alejandro Rojas, der als Berater bei Enigma Labs tätig ist, erklärte, dass das Filmmaterial derzeit vom Labor analysiert wird.

