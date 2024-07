Mann fängt mysteriöses „langes Objekt“ ein, das sich am Himmel über London über den Mond bewegt (Video)

Ein Mann hat in den sozialen Medien von dem ungewöhnlichen Objekt berichtet, das er spät in der Nacht über London vor dem Mond vorbeiziehen sah – und die Nutzer gefragt, ob sie eine Erklärung dafür hätten.

Ein Mann hat eine Debatte ausgelöst, nachdem er ein Video eines mysteriösen „langen Objekts“ geteilt hat, das sich über den Himmel über London bewegt. Der Mann teilte den 40-sekündigen Clip im UFO- Thread auf Reddit und behauptete, er habe das Objekt gegen 23 Uhr „sehr langsam“ von links nach rechts fliegen sehen.

Das Video zeigt einen hellen, orangefarbenen Mond tief am Himmel mit einer ungewöhnlichen „Linie“ auf halber Höhe. Die Linie verläuft im gesamten Clip von der Mitte des Mondes bis zum Rand.

Der Reddit- Benutzer kommentierte das Video wie folgt: „Ich habe dieses Objekt letzte Nacht über den Mond (wunderschönen orangefarbenen Mond) ziehen sehen. Ich kann Ihnen sagen, es war genau 23:06 Uhr.“

„Abgesehen davon, dass ich von der Schönheit des Mondes verblüfft war, konnte ich nicht glauben, dass sich dort ein langes Objekt befand, das sich sehr langsam von links nach rechts bewegte! Hat irgendjemand so etwas schon einmal gesehen und kann mir bitte jemand helfen, eine Erklärung zu finden? Ich habe im London-Subreddit gepostet, aber ich bin nicht sicher, ob wir irgendwelche Erklärungen gefunden haben.

„Ich glaube nicht, dass es ein stationäres Objekt ist. Der Mond bewegt sich in diesem Video von links nach rechts. Wenn das Objekt also stationär wäre, würde es sich in diesem Video von rechts nach links bewegen, was aber nicht der Fall ist. Ich denke, es ist definitiv ein sich sehr langsam bewegendes Objekt.

„Ich dachte auch, es könnte sich um einen Ballonbogen handeln, der vielleicht von einer Hochzeit entkommen ist, aber dieses Objekt bewegt sich nicht so stark, was die Biegung angeht, wie ich es von einer Gruppe von Ballons erwarten würde.“

Das Video hat eine Online-Diskussion ausgelöst, nachdem es mehr als 2.000 Upvotes und fast 300 Kommentare von Nutzern erhalten hatte, die darüber diskutierten, was es sein könnte. Ein Nutzer sagte: „Das ist wirklich interessant.“

Ein anderer Benutzer fügte hinzu: „Ich habe vor ein paar Tagen im Nordosten Englands etwas sehr Ähnliches gesehen, aber von einem näheren Aussichtspunkt aus.“

Ein dritter Benutzer sagte: „Mann, das ist komisch , ich würde gerne wissen, ob das noch jemand gesehen hat, vielleicht aus der Nähe, aber tolle Sicht und Kameraführung.“

Ein weiterer Benutzer fügte hinzu: „Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber es sieht sehr interessant aus. Wenn wir einfach davon ausgehen würden, dass es auf dem Mond oder sogar in dessen Nähe ist, wäre das Ding riesig.“