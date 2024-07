Der „Tech-Prophet“, der das iPhone vorhersagte, hat eine erschreckende Prophezeiung für das, was als nächstes kommt

Er hat viele technologische Vorhersagen gemacht und jetzt kommt eine weitere.

Was als nächstes in der Welt der Technologie passiert, ist tatsächlich die Milliardenfrage – wenn Sie wüssten, welche Technologie der nächste große Renner wird, würden Sie ein Vermögen scheffeln.

Zu den derzeit größten Entwicklungen zählen tragbare Virtual-Reality-Technologien, auch wenn wir uns noch nicht wirklich mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie albern man damit aussieht .

Inzwischen scheint es, als würden die ganze Welt auf den KI-Zug aufspringen, ohne wirklich darüber nachzudenken, was wir im Gesamtbild tun.

Wenn wir nur wüssten, wo das alles enden wird, wäre das wirklich großartig, aber derzeit sind Vorhersagen das Beste, was wir haben.

Einer der berühmtesten Vertreter der Branche ist der „ Tech-Prophet “ Ray Kurzweil. Er sagte richtig voraus, dass Computer so gut im Schach werden würden, dass sie Großmeister schlagen könnten, welch enormen Erfolg das Internet haben würde und prognostizierte auch die Einführung des iPhone .

Vorhersagen für KI

Daher ist es vielleicht ein wenig beunruhigend, dass er in seinem neuen Buch „ The Singularity Is Nearer“ vorhersagt, die Menschheit werde bis 2045 mit der künstlichen Intelligenz verschmelzen und zu unsterblichen Cyborgs werden.

Ich möchte nicht skeptisch klingen, aber ich glaube es erst, wenn ich es sehe.

Laut der Daily Mail hat er auch einige weitere Vorhersagen darüber gemacht, welche technologischen Entwicklungen uns bevorstehen könnten.

Eine weitere seiner großen Behauptungen besteht darin, dass KI die Toten gewissermaßen wiederbeleben wird, indem sie die Persönlichkeit einer Person simuliert.

Kurzweil schlägt vor, dass diese KI-Repliken von Toten letztendlich in funktionierende Körper eingepflanzt werden könnten, sodass niemand jemals wirklich verschwindet, wenn er das nicht möchte.

Das mag verrückt klingen, aber Experten warnen vor den Gefahren, die die KI mit sich bringt, und meinen, es müsse einen Schutz vor einer „aufkommenden digitalen Jenseitsindustrie“ geben .

Ein Anstieg der Intelligenz

Er geht außerdem davon aus, dass die Intelligenz der Menschen durch die direkte Anbindung an Maschinen deutlich steigen wird.

Mittlerweile gibt es Technologien, mit denen Menschen Computer direkt mit ihren Gedanken steuern können . Kurzweil glaubt jedoch, dass wir durch die Verschmelzung mit künstlicher Intelligenz unsere Gehirnleistung deutlich steigern könnten.

Ich möchte dazu nur sagen, dass ich viel Science-Fiction gesehen habe und dass es selten gut ausgeht, wenn Leute ihr Gehirn direkt an die Technologie anschließen.

Er rechnet damit, dass wir bis 2045 zu einer Rasse unsterblicher Cyborgs werden, der Weg zur Unsterblichkeit jedoch erst im Jahr 2030 wirklich beginnt, da künstliche Intelligenz den medizinischen Forschungsprozess beschleunigen und dazu beitragen kann, in kurzer Zeit neue Behandlungsmethoden und Medikamente zu entwickeln.

In einer etwas weniger dystopischen Art und Weise schlug er auch vor, dass das Leben billiger und einfacher werden würde, da immer mehr unserer Tätigkeiten zu unserer Versorgung automatisiert würden.