Die biblischen Elohim waren eine Rasse außerirdischer, extradimensionaler Aliens

Bei der Betrachtung der Bibel reicht unsere moderne Sprache oft nicht aus, um zu verstehen, was in dem Buch tatsächlich steht.

Die Originalversionen waren in hebräischer Sprache verfasst. Hebräisch basierte auf dem Phönizischen und dieses wiederum auf der kanaanitischen Sprache. Diese stammten aus dem Teil der Welt, den wir heute den Nahen Osten nennen.

Um die wahre Bedeutung vieler Dinge in der Bibel zu verstehen, müssen wir auf diese Sprachen zurückgreifen, sonst verstehen wir möglicherweise nicht, was uns gesagt wird.

Das Verstehen dieser alten Texte ist sehr schwierig. Ihre genaue Bedeutung und ihren Kontext zu verstehen ist manchmal fast unmöglich.

Um die betreffende Sprache richtig zu verstehen, müssen wir uns die Bräuche und Traditionen der Kultur ansehen, aus der sie stammt. Wir müssen auch die Voreingenommenheit derjenigen berücksichtigen, die alte Schriften interpretieren, sowie die Perspektive und die Überzeugungen des Interpreten.

Wir müssen verstehen, dass wir Informationen auch durch unsere eigene Voreingenommenheit filtern. Wenn wir bestimmte Überzeugungen haben und nicht bereit sind, andere Möglichkeiten zu prüfen, könnten unsere eigenen Interpretationen völlig falsch sein.

Wenn wir wirklich versuchen, eine authentische Vorstellung von etwas zu finden, müssen wir alle Möglichkeiten prüfen, bevor wir zu einer Schlussfolgerung kommen. Wenn wir die Ergebnisse auf vorgefasste Meinungen und Überzeugungen beschränken, können wir leicht zu einer Schlussfolgerung gelangen, die nicht fair oder ausgewogen ist. Genaue Schlussfolgerungen können nur auf der Grundlage der tatsächlichen Informationen gezogen werden, die wir zu verstehen versuchen.

Das Entziffern alter Texte erfordert jahrelange, engagierte Arbeit. Um eine genaue Übersetzung zu erhalten, sind viele hochgebildete Menschen und viel Geduld erforderlich.

Dann müssen wir darauf vertrauen und glauben, was die Dolmetscher und Übersetzer angeblich herausgefunden haben. Auch das muss hinterfragt werden. Letzten Endes ist es nur jemand, der etwas aufschreibt. Es ist immer unsere eigene Entscheidung, ob wir es glauben oder nicht.

Wir alle sollten unsere eigenen Schlussfolgerungen ziehen, basierend auf den Informationen, die wir selbst aufgedeckt und verstanden haben. Einfach zu glauben, was jemand anderes gesagt hat, endet oft darin, in die Irre geführt zu werden.

Gott ist in der Bibel Plural

Im Originaltext lautete das Wort für „Gott“ „Elohim“. Dieses Wort konnte im Plural verwendet werden, um mehr als einen Gott zu bezeichnen, oder im Singular, um nur einen Gott zu bezeichnen. Wie wurde es in der Bibel verwendet?

Mose 1:26 (KJV)

Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht.

Mose 3:22 (KJV)

Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unsereiner und erkennt Gut und Böse. Nun aber, daß er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe!

Dies macht aus der King-James-Bibel deutlich, dass das Wort Gott (Elohim) in der Bibel in der Pluralform verwendet wurde.

Das bedeutet, dass wir problemlos sagen können, dass „Götter“ im Plural „uns und unser“ bedeutet. Das macht viel mehr Sinn, als wenn „Gott“ im Singular sich selbst als „uns und unser“ bezeichnet.

Die Bibel nennt „Gott“ mit so vielen verschiedenen Namen, dass es scheint, als hätte es viele davon gegeben. Die Bibel spricht nicht von nur einem Gott. Sie spricht auch nicht von einem dreieinigen Gott. Die Bibel spricht von vielen Göttern.

Die Elohim waren eigentlich eine Rasse außerirdischer Wesen aus anderen Dimensionen, keine Götter.

Jeder Elohim hatte seinen eigenen Namen, Vor- und Nachnamen, genau wie die Menschen. Wenn wir die Elohim auf diese Weise verstehen, sieht alles in der Bibel ganz anders aus. Waren das wirklich mächtige Götter oder könnten sie etwas anderes gewesen sein?

Der Versuch, sich das vorzustellen, kann schwierig sein. Die Vorstellung, dass in der Antike eine Rasse außerirdischer Wesen auf diese Erde gereist ist, klingt lächerlich. Wenn man diese Idee dann noch ein wenig weiter verfolgt und bedenkt, was die Elohim nach ihrer Ankunft getan haben, sollte das zumindest einige Augenbrauen hochziehen.

Die Implikationen davon können bei vollständiger Betrachtung ziemlich beängstigend sein.

Obwohl dies bizarr ist, ist es möglich und könnte durchaus Realität werden. Wenn dies wahr ist, könnte die Welt, die wir heute um uns herum sehen, überhaupt nicht so sein, wie wir denken. Auch könnte die Bibel eine andere Art von Buch sein, als wir je dachten.

Könnte die Bibel tatsächlich ein historischer Bericht über eine Invasion Außerirdischer sein? Manche Leute glauben, dass das wahr ist, vielleicht ist es das auch.

Der frühe Mensch hielt hochentwickelte Wesen für Götter

Wenn primitive Menschen Wesen begegneten, die weit über ihre Fähigkeiten hinaus entwickelt waren, hätten sie diese Wesen für Götter gehalten. Das ist nicht anders, als als die Ureinwohner Amerikas zum ersten Mal Europäer sahen. Sehr oft hielten die Ureinwohner die Europäer für Götter.

In einer modernen Welt bezeichnen wissenschaftlich denkende Menschen hoch entwickelte Wesen als Außerirdische und nicht als Götter. Der einzige Unterschied besteht in der Wahrnehmung.

Religiös denkende Menschen beschreiben ihre Erfahrungen in religiösen Begriffen. Wissenschaftlich denkende Menschen beschreiben ihre Erfahrungen auf wissenschaftliche Weise. Dies ist lediglich eine Frage der Perspektive.

Das Studium von Außerirdischen und Religion führt letztendlich immer zu derselben Schlussfolgerung. Jemand von irgendwo anders ist vor sehr langer Zeit hierher gekommen. Dies ist ein weltweites Thema, das Teil aller Kulturen und Religionen ist. Nach eingehender Untersuchung kamen diese Wesen nicht von einem anderen Planeten, sondern aus einer anderen Dimension in unsere Realität.

Es sind keine physischen Wesen, die sehr lange und eine sehr lange Strecke zurückgelegt haben, um hierher zu gelangen. Es sind nicht-physische Wesen aus einer anderen Dimension, die in kürzester Zeit eine sehr kurze Strecke zurückgelegt haben, um hierher zu gelangen.

Beide Standpunkte, der religiöse und der wissenschaftliche, beschreiben genau dasselbe, nur aus unterschiedlichen Perspektiven.

In der heutigen Zeit gibt es unzählige Geschichten, Bilder und Videos über UFOs. Sie könnten auf YouTube gehen und sich den Rest Ihres Lebens UFO-Aufnahmen ansehen. Sie könnten auch den Rest Ihres Lebens damit verbringen, Berichte über Begegnungen, Sichtungen und Entführungen durch Außerirdische zu lesen. Fotos dieser Dinge gibt es ebenfalls in Hülle und Fülle.

In der Antike war das, was sie zur Aufzeichnung von Ereignissen hatten, überhaupt nicht mit unserem modernen Internet vergleichbar. Bevor es überhaupt auf Papier war, war es auf Stein. Davor war es auf Höhlenwänden und Tontöpfen.

Wir können eine direkte Linie von Höhlenwänden bis hin zu YouTube ziehen . Auf dieser Erde hat es immer Menschen gegeben, die irgendeine Form der Interaktion mit etwas aufgezeichnet haben, das offensichtlich nicht Teil dessen war, was sie als menschliche Aktivität betrachteten.

Wenn sich diese ununterbrochene Linie von der Antike bis in die Gegenwart so einfach ziehen lässt, könnte es dann sein, dass es schon immer außerweltliche Wesen gegeben hat?

Wenn heute UFOs für jedermann sichtbar auftauchen würden, würden wir diese Ereignisse dokumentieren. Wir würden Bücher schreiben, Videos drehen, Fotos machen und die Ereignisse mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln dokumentieren.

Wir würden auch unsere eigenen Geschichten über das erzählen, was wir persönlich gesehen haben. Geschichten über solch ein erstaunliches Ereignis würden noch viele Jahre, vielleicht für immer, durch die Zeit gehen.

Könnte die Menschheit in Tausenden von Jahren, wenn sie viel weiter fortgeschritten ist, auf uns mit der gleichen Einstellung zurückblicken, mit der wir heute auf die Menschen blicken, die für uns Ureinwohner sind?

Heute neigen wir dazu, zu denken, dass diese primitiven Menschen der Antike und ihre „Götter“ einfach nur dumm waren. Die Menschen in Tausenden von Jahren werden auf uns zurückblicken und denken, wie primitiv die alten Menschen des 21. Jahrhunderts waren und wie dumm ihre „UFOs“ waren.

Die Menschen der Zukunft werden diese außerweltlichen Wesen wahrscheinlich anders sehen als wir. Hoffentlich werden sie wissen, dass das, was wir Außerirdische nennen, dasselbe ist wie das, was unsere Vorfahren Götter nannten. Sie werden möglicherweise erkennen, dass das, was wir als außerweltliche Wesen betrachten, weder Götter noch Außerirdische sind. Menschen in ferner Zukunft, die uns weit voraus sind, werden vielleicht beide Vorstellungen für albern halten. In ihrer Realität werden diese Wesen wahrscheinlich etwas ganz anderes sein, als wir es uns heute vorstellen können.

Auch wenn unsere Fähigkeit, Dinge zu verstehen und zu identifizieren, die außerhalb unserer normalen Realität liegen, begrenzt ist, wird eines immer wahr sein. Wir werden immer im Rahmen unserer Möglichkeiten Aufzeichnungen machen und die Ereignisse, die sich vor unseren Augen abspielen, beschreiben und darstellen.

Luzifer und das Land der gefallenen Engel in sumerischen Schriften

In der Bibel gibt es eine Geschichte darüber, wie Gott Satan und ein Drittel der Engel aus dem Himmel vertrieb.

Wenn wir dies metaphorisch betrachten, können wir uns dies leicht so vorstellen, dass Wesen (Außerirdische oder Götter) eine Dimension namens Himmel verlassen und dann in einer anderen Dimension namens Erde ankommen.

In alten sumerischen Schriften, Tausende von Jahren vor der Bibel, können wir fast genau dieselbe Geschichte finden. Die alten Sumerer berichteten von Wesen, die sie Annunaki nannten und die auf die Erde kamen. Annunaki wurde übersetzt als „diejenigen, die vom Himmel kamen“. Dies ist dieselbe Geschichte. Die Aufzeichnungen scheinen dasselbe Ereignis zu beschreiben, das in der Bibel beschrieben wird. Überall auf diesem Planeten wurde dieselbe Geschichte erzählt. Der einzige Unterschied ist die verwendete Sprache und die Perspektive, aus der sie beschrieben wurde. Dies bedeutet, dass wir es mit einem Ereignis zu tun haben, das gleichzeitig auf der ganzen Welt stattfand. Nichtmenschliche Wesen, die in der Bibel Elohim genannt werden, kamen von irgendwo anders auf diese Erde.

Wenn wir alle Berichte über dieses Ereignis berücksichtigen, erhalten wir eine stimmige Geschichte. Irgendwann in der Geschichte kamen Wesen, die nicht wir sind, von woanders in unsere Realität. Alle alten Geschichtsaufzeichnungen belegen dies.

Nach diesem Verständnis kamen diese Wesen nicht nur hierher, sondern übernahmen dann den gesamten Planeten. Allen Geschichten zufolge, einschließlich der in der Bibel, sagten diese Außerirdischen den Menschen, was sie tun und wie sie denken sollten. Sie diktierten die Glaubenssysteme, denen man folgen musste, und verlangten Gehorsam. Anscheinend bestraften oder töteten diese Götter jeden, der nicht jeder ihrer Forderungen nachkam. Schauen Sie in die Bibel, dort steht genau das.

Wenn man es so wahrnimmt, ist es, als ob sie aufgetaucht wären und die Macht übernommen hätten. Sie haben ihre Kultur und Gesellschaft hier auf der Erde eingeführt. Sie haben die Eingeborenen dieses Planeten gezwungen, sich ihren Wünschen zu fügen und haben sich sogar mit der Menschheit fortgepflanzt.

Vielleicht hat die Alien-Invasion, die wir in Filmen sehen, schon stattgefunden. Sie geschah vor Tausenden von Jahren, und wir verfügen tatsächlich über sehr gute Aufzeichnungen darüber.

Es klingt wie Science-Fiction, aber das ist absolut möglich. Wenn wir alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, muss eine dieser Möglichkeiten sein, dass das, was wir Außerirdische nennen, in unserer Vergangenheit auf die Erde gekommen ist. Was, wenn sie immer noch hier sind? Was, wenn sie schon immer hier waren?

Quelle

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=hOmU-kQpBm0