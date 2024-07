Experten zufolge steht ein „extremes Sonnenereignis“ unmittelbar bevor, das eine verheerende Bedrohung für das menschliche Leben darstellen könnte

Wissenschaftler warnen, dass dies die Existenz der Menschheit insgesamt bedrohen könnte.

Glaubt man den Wissenschaftlern, könnte ein schweres Sonnenereignis eine Bedrohung für die Menschheit darstellen.

Das stimmt, die neuesten Nachrichten von gewissen Wissenschaftlern besagen, dass es auf der Erde bald zu einem „extremen“ Sonnenpartikelereignis kommen könnte, das sich als katastrophal erweisen könnte.

Unserer Geschichte zufolge ist unser blauer Planet etwa alle tausend Jahre einem solchen Ereignis ausgesetzt, und Experten gehen davon aus, dass das nächste bald bevorsteht.

Glücklicherweise hat es nichts mit der Explosion zu tun, die auf uns zukommt , und wir können aktiv darauf achten.

Solare Partikelereignisse, die auch als Sonnenstürme bezeichnet werden, ereignen sich, wenn die Sonne Protonen direkt von ihrer Oberfläche in den Weltraum schießt. Manchmal können diese Protonen die Erde beschädigen.

Würde so etwas heute passieren, würde die Ozonschicht, die die Erde und ihre Atmosphäre schützt, beschädigt, was wiederum zu einer Erhöhung der ultravioletten Strahlung (UV) führen würde.

Erst gestern (14. Juli) veröffentlichten die Wissenschaftler Alan Cooper, Professor an der Charles Sturt University, und Pavle Arsenovic, leitender Wissenschaftler an der Universität für Bodenkultur (BOKU), eine Abhandlung, in der detailliert beschrieben wird, was passieren könnte, wenn ein solches Ereignis eintreten sollte.

Offenbar können Sonnenpartikelereignisse eine Kette chemischer Reaktionen in Gang setzen, die die Ozonschicht ernsthaft schädigen und damit das gesamte menschliche Leben bedrohen können. Das sind keine guten Nachrichten.

Sie erklärten weiter: „Ozon absorbiert schädliche UV-Strahlung der Sonne, die das Sehvermögen und auch die DNA schädigen (was das Risiko von Hautkrebs erhöht) und außerdem Auswirkungen auf das Klima haben kann.“

Sollte dies passieren, würden die UV-Werte ihrer Aussage nach etwa ein Jahr lang auf ein so gefährliches Niveau ansteigen, dass es sogar zu DNA-Schäden kommen könnte.

Sie fügten jedoch hinzu: „Wenn ein Sonnenprotonenereignis in einer Zeit eintreten würde, in der das Magnetfeld der Erde sehr schwach ist, dann würde der Ozonschaden sechs Jahre andauern, die UV-Werte um 25 % erhöhen und die Rate der sonnenbedingten DNA-Schäden um bis zu 50 % steigern.“

Wenn dies zu unseren Lebzeiten passieren würde, wären wir und unsere potenziellen Nachkommen im Grunde genommen in großen Schwierigkeiten.

Die Wissenschaftler schrieben außerdem über die Wahrscheinlichkeit, dass ein „schwaches Magnetfeld und ein extremes Sonnenprotonenereignis“ gleichzeitig eintreten könnten, und gaben dabei bedauerlicherweise an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ereignisse zusammen eintreten, sehr „wahrscheinlich“ sei.

Da es nur alle paar Jahrtausende zu extremen Sonnenpartikelereignissen kommt, könnten wir damit wohl klarkommen – das letzte fand 993 n. Chr. statt, und wir haben es überlebt. Es ist doch vielleicht doch nicht alles nur Untergang und Finsternis, oder?

X-Flare

Juli 2024, 03:45 UTC (AKTUALISIERT)

AR 3738 erzeugte einen starken Sonnensturm der Stärke X1.2, der seinen Höhepunkt um 02:34 UTC (14. Juli) erreichte.

Auf Grundlage der eingehenden Bilder scheint dieses Ereignis nicht mit einem nennenswerten koronarer Massenauswurf (CME) verbunden zu sein.

Die Region war in den letzten 24 Stunden sehr aktiv, und es wurden mehrere M-Flares registriert, die zu diesem X-Flare-Ereignis führten.