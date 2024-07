Die Schlammflut und Tartaria: Die QAnon-Verschwörung der Architektur

Die durch Brände, Überschwemmungen und ungewöhnliche Katastrophen in den späten 1880er bis frühen 1900er Jahren zerstörten öffentliche Aufzeichnungen scheinen mit Ereignissen nach dem Machtwechsel im Zusammenhang mit dem Gesetz von 1871 zusammenzufallen. (Auszug aus dem Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“)

Dieses gesetzgeberische Manöver gründete den „District of Columbia“ (ein Teil von Washington D.C.) und übergab angeblich die Kontrolle an die internationalen Bankiers im Vatikan und in London, in Vorbereitung auf die „Eine Weltordnung“ im Jahr 1881.

Der US-Kongress spendete dem Smithsonian Institute 5.000 US-Dollar für die Durchführung archäologischer Expeditionen und Inspektionen im Zusammenhang mit einer Reihe prähistorischer Strukturen und Orte.

Die meisten dieser Artefakte sind entweder verschwunden, fehlen oder man hat nie wieder etwas über sie gehört. Diese Expeditionen fanden in einer Zeit großen religiösen Eifers statt, und einige glauben, dass jede Entdeckung, die nicht die Interpretationen der Bibel durch die Kirche stützte, nicht dazu bestimmt war, das Licht der Öffentlichkeit zu erblicken.

Dazu gehörten Gräber von Riesen, hochtechnologische Objekte, Steinkreise, Hügel, Pyramiden und Ruinen einer jüngeren Vergangenheit in den Vereinigten Staaten.

Ein Strudel theoretischer Überzeugungen dreht sich um die Weltarchitektur. Die letzten Überbleibsel der tatarischen Architektur seien in den verstreuten traditionellen Gebäuden oder in den wegwerfbaren Ausstellungshallen der Weltausstellungen zu finden, heißt es.

Laut Nagato Dharma, Regisseur von „History of Yesterday“, beteiligen sich regelmäßig Tausende auf YouTube und Reddit an dem, was er „The Q-Anon of Architecture“ nennt – ein Name, der durch den Skeptiker Zach Mortice berühmt wurde.

Diesen Skeptikern zufolge stützen Washington D.C., die Chinesische Mauer und die Pyramiden Ägyptens die Theorie „alle Überreste“ von Tartaria zu sein, die zu massiv sind, als dass sie durch Schlammfluten zerstört werden könnten.

Andere Gebäude wie die Old Penn Station in New York City und die Moir’s Chambers in Perth wurden absichtlich zerstört, um die tatarische Geschichte zu verbergen. Wenn jemand also durch eine Großstadt spaziert, haben die ältesten Gebäude hohe Decken und Kellerfenster, die nur bis zur Hälfte des Bodens reichen. Befürworter bestehen darauf, dass dies auf eine „Riesenrasse technologischer Wunderkinder“ zurückzuführen sei.

In Neuseeland sind das Regierungsgebäude in Christchurch, der Bahnsteig Dune-din und der Northern Club in Auckland allesamt zu groß und technisch komplex, „um von den wenigen verstreuten europäischen Siedlern erbaut worden zu sein, die im 19. Jahrhundert in Neuseeland lebten“, so die Aus-sage in der Dokumentation „History of Yesterday“. (5)

Abb. 31: Links im Bild: Old Penn Station in New York City 1910-1963. Rechts im Bild: Moir’s Chambers in Perth 1897-1960

Sie fragen sich, wer all diese Orte auf den alten Karten benannt hat, und bestehen darauf, dass es „nicht die kümmerlichen Engländer waren, die hierher geschickt wurden, um Robben nieder zu knüppeln“.

Kurz gesagt, laut Josi Adams von „The Spinhoff“ (6) wurde die Tartaria-Theorie von Pseudohistorikern ins Leben gerufen, die eine russische Leidenschaft für ihr verlorenes Reich mit einer alternativen historischen Chronologie verband. Sie fügten alte Fotos mit modernen Riesen zusammen, fügten mehrere Vernichtungstheorien hinzu und entwickelten die tatarische Schlammfluttheorie.

In architektonischer Hinsicht sind Pferdekot und Häuser, die an einem Hang gebaut wurden, ein Teil der Antwort. Es ist wahr, dass Sie, wenn Sie in der gleichen Richtung wie der Hang bauen, mehrere Stockwerke zwischen der Spitze des Hangs und dem Boden entlang der Länge erreichen, wo der Adel im zweiten Stock ausreichend über dem Gestank vom Schlamm der Straße wohnen kann, aber nicht zu weit die Treppe hinauf.

Das ist das sozial fortschrittliche Schrägmodell auch hinter den Kellerfenstern. Sie arbeiteten nach einer horizontalen Hierarchie, bei der die Plebs (im antiken Rom das gemeine Volk) Räume hinten am Hang hatten, mit Fenstern, die auf ein unterirdisches Loch hinausgingen.

Peter Franklin von „Unherd.com“ (7) fügt eine Anmerkung zur Besessenheit der Architektur hinzu. Er weist darauf hin, dass Kolonialismus in jeder Architekturschule gleichbedeutend mit Modernismus ist. Westliche Zivilisationen errichteten auf der ganzen Welt Gebäude und begruben nicht-westliche Traditionen, die viele tausend Jahre alt waren.

Der Siegeszug der westlichen Moderne ist eine kulturelle Katastrophe von globalem Ausmaß. Lokale Fähigkeiten, Materialien, Ästhetik und Erbe wurden im Namen der Globalisierung dem Erdboden gleichgemacht. In anderen Bereichen protes-tieren westliche Liberale, aber in puncto Architektur haben sie einen blin-den Fleck.

Zach Mortice von „The Conspiracy Zone“ (8) glaubt an die weitreichende Ähnlichkeit der Schlammfluttheorie mit QAnon. Theoretiker gehen ganz offen auf die geschriebene Geschichte ein, auf die Geschichte Amerikas, der Welt, vergangener Zivilisationen und ihrer Vorfahren, ganz offen gesagt … es ist eine große Lüge.

Theoretiker der fernen Geschichte bieten manchmal eine Studenten-Version vergangener Zivilisationen an, eine Auflistung der Neuausrichtungen der Welt, als ob sie alle von ein und derselben Gruppe manipuliert wären.

Mortice stellte fest, dass die Theorie im Kern die Angst davor widerspiegelt, wie schnell sich die Dinge ändern. Franklin fügt hinzu, dass Randtheorien letztlich der Ausdruck kollektiver psychischer Belastung seien.

Solche Ideen sprechen politische Extremisten an, insbesondere rechtsextreme Strömungen. Bravo, hier beweist wieder der Mainstream den Narrativ, dass nationale oder traditionelle Theorien, wie die Suche nach einer Ur-Kultur, reflexartig in eine extremistische rechte Ecke gedrängt werden. Die Suche nach seinen Wurzeln oder die der Menschheit ist natürlich und erleuchtend.

Viele der leicht zu widerlegenden Argumente beruhen auf sehr grundlegenden Missverständnissen darüber, wie die erschaffene Umwelt funktioniert. Er wies auch darauf hin, dass hin und wieder ein Foto ein logisches Argument liefert, wie zum Beispiel, dass sie im Keller kein Licht hatten, also haben sie ein Fenster gebaut. Dies ist eher die Ausnahme als die Regel, und die Liste der Theoretiker hat sich erweitert.

Im Gegensatz zu den ursprünglichen russischen Theoretikern betrachten heutige Theoretiker den Zweiten Weltkrieg oft als den letzten Höhepunkt einer weltweiten Anstrengung, alle Anzeichen einer Existenz des Tatarischen Reiches auszurotten. Eine solche Ausweitung des Zeitrahmens bis hin zum Zweiten Weltkrieg hat eine Vielzahl neuer Probleme und Themen nach sich gezogen, die unter die Kategorie der tatarischen Zerstörung fallen.

Bei einigen handelt es sich um Motorflüge. Nach Ansicht einiger Theoretiker werden Verkehrsflugzeuge nicht mit Treibstoff betrieben, da es unmöglich ist, Treibstoff über große Entfernungen zu lagern.

Das Tillamook Oregon Air Museum stellt angeblich Flugzeuge aus der tatarischen Zeit aus, präsentiert sie jedoch als Artefakte aus dem frühen 20. Jahrhundert. Die Hughes H-4, die berühmte Spruce Goose, war ein Beispiel tatarischer Technologie und wurde nicht von Howard Hughes gebaut.

Abb. 32: H-4 Hercules, am 2. November 1947 zum ersten Mal geflogen

Weitere Behauptungen bestehen darauf, dass Züge eine Erfindung aus Tartaria seien. Als Energiewaffen eingesetzt wurden, um Leben in tatarischen Gebieten durch Stromschläge auszurotten, blieben die Züge erhalten, obwohl die Gleise zerstört waren.

Die Chinesen halfen nicht beim Bau des transkontinentalen Schienennetzes in den Vereinigten Staaten, sondern wurden als billige Arbeitskräfte angeheuert, um beim Wiederaufbau zu helfen. Der luxuriöse Speisewagen aus dem frühen 20. Jahrhundert stammt aus der vorangegangenen tatarischen Ära.

Ebenso wenig hat Henry Ford das Automobil-Fließband erfunden, und Detroit hatte während der Tatarenzeit eine florierende Automobilindustrie.

Der Nahverkehr war eher die Regel, und obwohl es nur wenige selbstfahrende Autos gab, gab es sie. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts blühten wasser- und elektrisch getriebene Autos.

Abb. 33: Im Jahr 1902 entwickelte der damals erst 28jährige Elektroingenieur Earl Ammann aus Denver im US-Bundesstaat Colorado das erste Elektroauto. Dreißig Jahre später testete auch Nikola Tesla ein Auto, das mit Strom aus dem Äther angetrieben wurde. Ätherenergie ist seit altersher bekannt, nur darf sie aus Gründen des Profits nicht genutzt werden

Raumschiffe und Starts ins All gab es nie. Theoretikern zufolge waren das Apollo-Programm und die Space-Shuttle-Missionen völliger Blödsinn, weil die Erde eine sehr begrenzte Atmosphäre hat, die in acht bis sechzehn Ki-lometer Entfernung sehr elektrisch wird, bevor sie darüber hinaus zu einer unüberbrückbaren Kraft wird.

Luftschiffe gibt es schon seit 100 Jahren. Angeblich wurde die Hindenburg mit einem brennbaren Belag versehen, bevor sie absichtlich in Brand gesteckt wurde, um die Lüge zu verbreiten, sie sei unsicher.

Ebenso sind Hubschrauber tatarischen Ursprungs, die als angenehmes Transportmittel gedacht waren, aber schließlich beschlagnahmt wurden, um sie als Lieferanten für Energiewaffen zu verwenden. U-Boote gibt es eigentlich schon seit 1600, allerdings nicht zur Kriegsführung, sondern zu Abenteuerzwecken, und Heißluftballons wurden von Touristen genutzt.

Kurz gesagt, die Zivilisation der Tataren wird als frei von Krieg und gesellschaftlicher Unfreundlichkeit dargestellt, was auch bedeutete, dass die Tataren einen höheren Lebensstandard hatten, ethischer waren und näher an der Natur lebten…

…

Hinweis: Aktuell wird das Buch bei Amazon diskreditiert, da es nicht wie andere Bücher im Handel blind der Tartaria / Old World / Alte Welt Pseudotheorie folgt.

Als EINZIGES Buch stellen wir die PsyOp in Frage, dies mit Bildverweisen und etlichen Quellen bzw. Querverweisen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1 Die Theorie

2 Die Definition von Tartaria

3 Die Zerstörung von Tartaria

4 Die Vertuschung

5 Aufbauend auf der Theorie

6 Desinformation

7 Das Narrativ

Warum verschwand vor 200 Jahren das Großreich Tartaria aus Büchern und Landkarten

Die Architektur zur Energiegewinnung

Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde

Fazit

Mehr dazu im Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“