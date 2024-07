Die Anunnaki und die gefallenen Engel

Es gibt viele Missverständnisse und Fehlinterpretationen darüber, wer Anunnaki waren/sind, denn die gesamte Literatur über Anunnaki wurde absichtlich in einen Topf geworfen, um die Menschen zu verwirren und eine Religion zu bilden, ohne zwischen beiden unterscheiden zu können. Von Gorgi Shepentulevski

Um zwischen den beiden unterscheiden zu können, müssen wir zunächst den Begriff „Anunnaki“ klären. Dazu müssen wir jedoch direkt zum Beginn der Schöpfung gehen, als Gott seine ersten Söhne erschuf, die als Engel im Himmel bekannt sind.

Anunnaki war vor der biblischen Rebellion gegen Gott im Himmel ein gebräuchlicher Name für alle Engel!

Bei meiner Recherche der sumerischen Literatur, die auf den Tontafeln basiert, sowie der Bibel habe ich einige verblüffende Enthüllungen und Fakten darüber entdeckt, wer die Anunnaki in den sumerischen und ganzen mesopotamischen Religionen aller Nationen, einschließlich der Akkadier, Babylonier, wirklich waren. und Assyrer, die die Trennlinie zwischen Gut und Böse im Verlauf der wahren Geschichte vom Beginn der Schöpfung bis heute deutlich zeigen.

Alle Missverständnisse zum Anunnaki-Thema sind darauf zurückzuführen, dass man die große Trennlinie nicht versteht, die sich in der wahren Geschichte vom Beginn der Schöpfung bis zum heutigen Tag erstreckt.

Hier die Kurzversion:

Anunnaki, wie sie in der sumerischen polytheistischen Religion genannt werden, waren zunächst alle Engel im Himmel.

In der sumerischen polytheistischen Religion hatte Gott viele Söhne, die als Engel bekannt waren und von den mesopotamischen Nationen „Anaki – Anunnaki“ genannt wurden, die als Götter verehrt wurden.

Als die biblische Rebellion im Himmel stattfand, rebellierte ein Drittel der Engel gegen Gott und zwei Drittel blieben Gott treu.

Die Engel, die Gott treu blieben, behielten ihren ursprünglichen Namen „Anaki – Anunnaki“!

Die Engel, die gegen Gott rebellierten, wurden ausgestoßen und vom Himmel getrennt. Sie sind als „gefallene Engel“ bekannt, deren Anführer Satan ist.

Diese gefallenen Engel waren im Sumerischen sowie in den mesopotamischen polytheistischen Religionen insgesamt als IGIGI oder IGIGU bekannt und in der Bibel des Alten Testaments als „Elohims“, was „Nicht-Erleuchtete“ bedeutet, weil sie von der Quelle abgeschnitten sind des Lichts und sind im Sterben begriffen.

Zu Beginn wurden alle von Gott geschaffenen Engel im Himmel „Anaki – Anunnaki“ genannt, was „Die erste höchste Energie der Schöpfung“ bedeutet (wie in meinem vorherigen Beitrag Teil 4 erklärt), wie es auch in der sumerischen Religion geschrieben steht in der Bibel.

Der Begriff „Anaki – Anunnaki“ ist in der Tat ein besitzergreifender Begriff, wie ein Nachname, was bedeutet, dass es sich um die Söhne Gottes, des Schöpfers, handelt!

Die Bibel sagt, dass ein Drittel der Engel im Himmel gegen Gott rebellierte und Gott sie aus dem Himmel vertrieb und sie zu den gefallenen Engeln wurden, abgeschnitten von der Quelle des Lichts und der Schöpfung.

Wie Sie sehen können, waren zu Beginn im Paradies im Himmel alle Engel ein und dasselbe, alle Brüder desselben allmächtigen, transzendentalen, allwissenden und universellen Gott-Schöpfers, und sie waren alle unter dem Namen „Anaki“ bekannt.

Und als dann die Rebellion gegen Gott stattfand, rebellierte ein Drittel der Anunnaki-Engel gegen Gott, er vertrieb sie aus dem Himmel und sie wurden zu „den gefallenen Engeln der Anunnaki“. Die anderen zwei Drittel der Anunnaki-Winkel waren Gott gegenüber loyal und sind immer noch bei Ihm im Himmel.

Als die gefallenen Engel ihre Armee aus geklonten Menschen in der mesopotamischen Region auf der Erde gründeten, um den Trojanischen Krieg gegen Gott vor Ort zu führen, bezeichneten diese Menschen die gefallenen Engel sowohl als „Anunnaki“ als auch als „Igigi“, weil die Gefallene Engel wurden zunächst Anunnaki genannt, als sie im Himmel waren, aber als sie fielen, befanden sie sich nicht mehr auf demselben „Pfad“ wie die übrigen Engel, die im Himmel blieben, und ihr Name änderte sich in Igigi, oder in der Bibel von die alttestamentlichen „Elohims“.

Machtwechsel hier auf der Erde!

Als die gefallenen Engel Igigi oder Elohim mit ihrem Anführer Satan diesen Teil der Welt, in dem wir jetzt leben, während des Trojanischen Krieges eroberten, kam es zu einem Machtwechsel und Menschen aus der Alten Welt, die 5 m groß waren, waren unter den Menschen wegen ihrer Statue und ihres übernatürlichen Wesens als Götter bekannt Fähigkeiten, verließen die Erde und ließen sich wieder in Hyperborea und Alexanders Land nieder, wie auf dem Foto unten gezeigt.

Satan und die gefallenen Engel, bekannt als Igigi und Elohims, schufen eine neue Welt für sich selbst mit einer geklonten Rasse von Menschen in allen Hautfarben: Weiß, Gelb, Braun und Schwarz, die sich von Gottes Schöpfungswelt unterschieden und sie überall vermischten.

Damit niemand weiß, wer ein Klon ist oder nicht, haben sie eine neue Religion für sich geschaffen, die als „Pfad der linken Hand“ (LHP) bekannt ist, als Gegenstück zu Gottes „Pfad der rechten Hand“ (GHP), und die Nationen in gegensätzliche Fraktionen aufgeteilt, die es zu hassen gilt und morden sich gegenseitig, und das ist die Realität der Welt, in der wir heute leben.

Der Begriff „Anunnaki“ ist also ein Pluralnomen einer Possessivform oder ein Nachname, wenn Sie so wollen, und bezieht sich auf alle Engel im Himmel, die Söhne Gottes waren/sind, die als „Anaki“ bezeichnet werden, wie in meinem vorherigen Beitrag erläutert.

Das bedeutet, dass die Sumerer und Mesopotamier, als sie insgesamt die Engel als Söhne Gottes Anaki bezeichneten, den Begriff „Anunnaki“ verwendeten, wie sie alle vor der Rebellion im Himmel gemeinsam genannt wurden, unabhängig davon, ob es sich um gefallene Engel handelte oder nicht.

Anunnaki war ein gebräuchlicher Name für alle Engel im Himmel vor der biblischen Rebellion gegen Gott, aber nach der Rebellion und dem anschließenden Antagonismus untereinander, als sie im Trojanischen Krieg gegeneinander kämpften, war die Spaltung unvermeidlich, und die gefallenen Engel wurden als „Anunnaki“ bekannt „Igigi“ in der sumerischen und mesopotamischen Religion und Geschichte und „Elohims“ in der Bibel des Alten Testaments.

Die Menschen müssen zwischen den echten Anaki im Himmel und den gefallenen Engeln Anaki, die als Elohims bekannt sind, unterscheiden, denn es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden, wobei der eine wohlwollend und der andere als Igigi bzw. Elohims böswillig bekannt ist.

Ein Leser kommentiert diese Theorie wie folgt:

„Sitchen war ein Jesuit, der eine freimaurerische Agenda verfolgte, Sie vertrauen ihm?“

