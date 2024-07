Marineoffizier: Ich habe im Rahmen eines geheimen Raumfahrtprogramms über 15 Jahre auf dem Mars verbracht

Laut Aussagen des pensionierten Offiziers Randy Cramer, der zunächst unter dem Pseudonym Captain Kaye bekannt war, haben Menschen in der Vergangenheit nicht nur den Mars erreicht, sondern auch ein geheimes Raumfahrtprogramm und eine Flottille entwickelt, die im Weltraum operiert.

Eine Nahaufnahme eines Astronauten auf dem Mars, der kniet und in der Ferne auf eine Rakete blickt. Der Astronaut oder die Astronautin ist in einen Raumanzug gekleidet und wird von hinten betrachtet.

Sie kniet auf Felsen und blickt in die Ferne, wo auf dem flachen Gelände eine Weltraumrakete ruht.

Es scheinen zwei Versionen in die Gesellschaft durchzusickern, wenn es um den Weltraum, den Mars und die geheimen Akten geht, die beides miteinander verbinden.

Erstens: Wir waren noch nicht auf dem Mars, es bleibt noch viel zu tun und unsere Technologie ist noch sehr begrenzt. Zweitens: Genau das Gegenteil ist der Fall, eine Version, die im letzten Jahrzehnt von verschiedenen Personen vertreten wurde.

Die Frage ist, wer die Wahrheit sagt. Und wäre es absurd anzunehmen, dass wir dank geheimer Weltraumprogramme den Mars erreicht und den roten Planeten kolonisiert haben?

Laut „Captain Kaye“, einem ehemaligen US-Marine, war er jahrelang auf dem roten Planeten stationiert und seine Mission bestand darin, die fünf menschlichen Kolonien vor den einheimischen Lebensformen des Mars zu schützen.

Er verbrachte nicht nur Jahre auf dem Mars, sondern diente auch drei Jahre an Bord eines riesigen Raumflugzeugträgers.

Dem ehemaligen US-Marine zufolge arbeitete er für die Mars Defense Force (MDF), die der Mars Colonies Corporation (MCC) gehört, einem Konglomerat aus Finanz-, Regierungs- und Technologieunternehmen.

Cramer und sein Team waren Teil einer Spezialeinheit des United States Marine Corps mit einer streng geheimen Mission: Sie sollten die Existenz von fünf neu gegründeten Kolonien auf der Oberfläche des roten Planeten schützen und sichern.

Die Earth Defense Force, ein weiterer geheimer Militärzweig, verfügt über militärische Rekruten aus Ländern wie den Vereinigten Staaten, China und Russland.

Darüber hinaus behauptet Cramer, dass seine Ausbildung auf dem Mond, in einer geheimen Basis namens LOC (Lunar Operations Command), auf dem Saturnmond Titan und sogar im Weltraum stattgefunden habe. Wir verfügen nicht nur über die Technologie, um Saturn und den Weltraum zu erreichen, sondern der Mars ist laut Aussagen des ehemaligen Marines ein Planet voller Leben.

Laut Randy Cramer verfügt die Raumflotte über eine Technologie, die der auf der Erde vorhandenen Technologie weit überlegen ist. Die verschiedenen Schiffe verfügen über unterschiedliche Antriebssysteme, mit denen die Raumflotte die Grenzen unseres Sonnensystems problemlos erreichen kann.

Laut Cramer verwenden die Antriebssysteme Triebwerke, die durch Kernspaltung und Kernfusion angetrieben werden, einen Raumtreiber und Anti-Schwerkrafttechnologie – alles Fortschritte, die der Menschheit durch die freundlichen „grauen Außerirdischen“ zugänglich gemacht wurden.

Herr Cramer gibt an, dass es zwei einheimische Spezies gibt, die den Mars bewohnen: „Die Reptilien und die Insektoiden, beide sehr intelligent. Die Reptilien sind eine viel aggressivere Spezies, die ihr Territorium um jeden Preis verteidigt. Die Insektoiden sind ebenso intelligent und fähig, aber passiver.“

Die Tatsache, dass der Mars ein Planet ist, auf dem Leben möglich ist, wird von mehreren Forschern unterstützt, darunter auch Dr. Brandenburg, der sogar behauptet, dass außerirdische Wesen einen Atomkrieg auf dem roten Planeten geführt hätten und dass wir heute Beweise dafür finden könnten.

Laut Dr. Brandenburg wurden die alten Marsianer, bekannt als Cydonianer und Utopianer, bei dem gigantischen Atomangriff massakriert und Beweise für den Völkermord sind noch heute sichtbar.

Wissenschaftlern zufolge gibt es auf dem Mars sehr große Überreste von Xenon-129 und der einzige uns bekannte Prozess, bei dem Xenon-129 entsteht, ist eine nukleare Explosion.

In einem Fernsehinterview erklärte Dr. Brandenburg: „Auf dem Mars haben sich zwei große Katastrophen ereignet“, sagte er gegenüber Supreme Master TV und zeigte auf einer Karte auf Utopia.

„Einer hier, und dann geschah hier ein Asteroideneinschlag, und Cydonia war mittendrin. Das ist rätselhaft. Warum sollten so viele schlimme Dinge in einem Gebiet des Mars passieren, in dem es zufällig archäologische Funde gibt?

Obwohl Captain Kaye über keine materiellen Beweise für seine Behauptungen verfügt, unternimmt er nach eigener Aussage alles, um an streng geheime Dokumente zu gelangen, die die Wahrheit seiner Darstellung beweisen.

Teile der Aussage von Captain Kaye stimmen mit denen von Michael Relfe überein, einem anderen Whistleblower, der behauptet, 20 Jahre auf dem roten Planeten verbracht zu haben.

Laura Magdalene Eisenhower, Urenkelin des ehemaligen Präsidenten Eisenhower, behauptet, es habe einen Versuch gegeben, sie für eine menschliche Kolonie auf dem Mars unter der Leitung des Forschers Dr. Hal Puthoff zu rekrutieren.