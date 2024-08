Es hat begonnen: Im Yellowstone kam es zu einer hydrothermalen Explosion

Im Yellowstone-Nationalpark hat eine hydrothermale Explosion stattgefunden. Dieses Ereignis könnte möglicherweise die Reaktivierung eines Supervulkans signalisieren, dessen Ausbruch die Weltgeschichte erheblich verändern könnte.

Natürlich wären die Vereinigten Staaten das erste Land, das betroffen wäre, da sich der Supervulkan innerhalb ihrer Grenzen befindet.

Ranger untersuchen derzeit die Trümmer der Explosion. Der Vorfall führte aus Sicherheitsgründen zur vorübergehenden Schließung des Biscuit Basin, einschließlich der Parkplätze und Fußgängerbrücken. Es wurden keine Opfer gemeldet und das Ausmaß des Schadens ist noch unbekannt.

Die Parkbeamten warnen die Öffentlichkeit, nicht beunruhigt zu sein, und weisen darauf hin, dass sich 1989 ein ähnlicher Vorfall ereignet habe. Trotzdem haben sich in weiten Teilen der Vereinigten Staaten Panik und Gerüchte ausgebreitet.

Im Norris-Geysir-Becken gab es mehrere Dampfexplosionen, nicht nur die jüngste. Die letzte Explosion ereignete sich am 15. April, und um 1989 gab es ein weiteres bedeutendes Ereignis.

Die Explosion im April war nicht besonders schlimm und ereignete sich in einer Zeit, in der sich keine Besucher im Park befanden. Sie wurde zunächst von Seismographen entdeckt, anschließend analysierte der USGS Satellitenbilder, um das Gebiet vor und nach dem Vorfall zu vergleichen.

Zwei Dampfexplosionen innerhalb von vier Monaten sind höchst ungewöhnlich, da sie normalerweise alle fünfzig Jahre vorkommen.

Daher könnte man die vorangegangenen Anzeichen übersehen: eine zerstörte Straße, Risse, glimmende Kohle usw., zumal erst am Tag zuvor dort Banditen festgenommen worden waren, die zu einer teilweisen Schließung des Parks führten.

Es ist derzeit unmöglich vorherzusagen, ob Yellowstone morgen ausbrechen wird. Dennoch wird erwartet, dass die Häufigkeit und Intensität der Dampfexplosionen in den kommenden Monaten zunehmen werden.

Es bleibt ungewiss, ob sich die neuen unterirdischen Wasserkanäle stabilisieren werden oder ob es zu einem bedeutenden Ausbruch kommt, der möglicherweise eine neue Bucht im See im Zentrum der Caldera bildet. Selbst Experten des USGS sind sich über diesen Ausgang nicht sicher.

Der Yellowstone-Nationalpark erstreckt sich über Wyoming, Montana und Idaho. Er verfügt über eine Vielzahl von Geysiren und anderen geothermischen Phänomenen. Unter dem Park liegt das größte Vulkansystem Nordamerikas, die Yellowstone Caldera – ein riesiges Vulkanbecken.

Yellowstone erstreckt sich über eine Fläche von 4.000 Quadratkilometern und bildet aufgrund seiner immensen Größe keinen Kegel, was ihn von typischen Vulkanen unterscheidet.

Seit Jahren ist die Welt in Aufruhr wegen der Nachrichten, dass ein Supervulkan ausbrechen könnte, was katastrophale Folgen haben könnte.

Die schlimmsten Vorhersagen gehen von einer Explosion aus, die der von 1.000 Hiroshima-Atombomben entspricht, die die Oberfläche des Supervulkans in einen fünfzig Kilometer großen Krater einstürzen und eine globale Umweltkatastrophe auslösen würde.

In den Vereinigten Staaten könnte ein solcher Ausbruch im Yellowstone-Nationalpark das Ende der Existenz, wie wir sie kennen, bedeuten.

Yakov Loewenstern vom Yellowstone Volcano Observatory in den USA hat erklärt, dass bei früheren Supervulkanausbrüchen über 1.000 Kubikkilometer Magma ausgestoßen wurden, genug, um den Großteil Nordamerikas mit bis zu 30 Zentimetern Asche zu bedecken.

Er erwähnte auch, dass ein solches Ereignis die globale Lufttemperatur um 21 Grad senken und die Sichtweite mehrere Jahre lang auf weniger als einen halben Meter reduzieren könnte, was eine Ära einleiten würde, die einem nuklearen Winter gleicht.

Der Geologieprofessor Bill McGuire, der das Gebiet des Parks kontinuierlich überwacht, schätzt die Situation wie folgt ein:

„Amerika sitzt buchstäblich auf einem Pulverfass. Satellitenbilder und Krustenbewegungen deuten darauf hin, dass tief im Inneren der Erde aktive Prozesse stattfinden. Es gibt weitere Anzeichen dafür, dass sie erwachen könnte. Die Oberfläche von Yellowstone setzt 30 bis 40 Mal mehr Wärmeenergie frei als der Rest des Kontinents.“

Der jüngste bedeutende Ausbruch des Yellowstone-Nationalparks ereignete sich vor etwa 640.000 Jahren. Sein Ausmaß war 2.500 Mal größer als die größten Ausbrüche des Ätna, der zum Vergleich das Mittelmeer zum Gefrieren brachte.

Der bulgarische Seherin Baba Vanga sagte voraus, dass Teile der USA unter Wasser stehen und Vulkane, darunter der Supervulkan Yellowstone, aktiv werden würden.

Ein Erdbeben könnte daher so stark sein, dass es den Lauf des Mississippi verändern würde, was zu erheblichen Verlusten an Menschenleben und Sachschäden führen würde. „Es soll kein Amerika geben“, soll Vanga verkündet haben.

Darüber hinaus tauchte im vergangenen Jahr in den sozialen Medien eine Person auf, die behauptete, ein Zeitreisender zu sein. Eno Alaric warnte, dass bei einem schweren Vulkanausbruch bald Tausende von Amerikanern umkommen könnten .