Wie krass ist das denn? Seltsamer Gegenstand flog in die Tür eines Hauses und schleudert einen Mann hinaus (Video)

Ein Einwohner Kolumbiens hat auf Reddit ein Video eines mysteriösen Vorfalls gepostet (siehe unten), der sich seiner Aussage nach vor einigen Tagen in seiner nicht näher genannten Heimatstadt ereignet hat.

Ein mysteriöser Gegenstand – ob es sich um ein unbelebtes Objekt oder ein Lebewesen handelte, bleibt unklar – flog mit hoher Geschwindigkeit in die offene Tür eines Hauses und warf einen im Eingang stehenden Mann nieder. Der Aufprall war so stark, dass der Mann herausgeschleudert wurde und in der Nähe der Treppe landete.

Er erlitt bei dem Sturz schwere Schnittwunden und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo seine Wunden mit 24 Stichen genäht wurden.

Der Vorfall wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet und trotz mehrmaliger Betrachtung in Zeitlupe bleibt die Natur des sich schnell bewegenden Objekts völlig unklar.

Skeptische Internetnutzer halten die Beschreibung des Videos für frei erfunden und meinen, das Video zeige lediglich den zufälligen Flug eines Insekts und den Sturz einer Person aus der Tür.

Andere wiederum sind davon überzeugt, dass tatsächlich etwas Seltsames passiert ist.

Zunächst wird die Person mit solcher Wucht aus der Tür geschleudert, dass es aussieht, als sei sie von einem vorbeirasenden Auto angefahren worden, und sie fällt auf eine Art und Weise, die auf mehrere Knochenbrüche schließen lässt.

Zweitens blitzt ein paar Sekunden, bevor das mysteriöse Objekt vorbeifliegt, ein weißes Licht im Fenster eines geparkten Autos auf, was auf eine Spiegelung des Flugobjekts hindeutet. Dies deutet darauf hin, dass es sich nicht nur um ein Insekt handelte, das vor der Kamera flog.

Ein Benutzer merkte vernünftigerweise an, dass es besser wäre, wenn das Video gefälscht wäre, da die Alternative beunruhigend sei.

In den Kommentaren erwähnte die Person, die das Video gepostet hatte, dass der verletzte Mann behauptet, er könne sich nicht erinnern, was ihn getroffen habe.

Der Autor merkte auch an, dass das Haus, in dem sich der Vorfall ereignete, etwa 400 Meter von der Straße entfernt liegt. Es kann also kein Gegenstand wie ein Rad gewesen sein, das versehentlich von einem LKW abflog.

Außerdem wurde nach dem Vorfall nichts Ungewöhnliches im Haus gefunden.