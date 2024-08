Eiffelturm: Energieapparat der alten Welt?

Netzfund bei stolenhistory.net

Ich habe an einem Mega-Thread über Paris gearbeitet, nicht absichtlich, so hat es nicht angefangen, aber so fangen die besten Arbeiten normalerweise an. Es fing mit Kanälen an, ich schaute mir Google Earth-Bilder an, ich fuhr von Venedig nach Italien und da ging mir ein Licht auf, die ikonischen breiten, geraden und ebenen Alleen von Paris waren früher Kanäle.

Wenn man sich dann andere Küstenstädte ansieht, findet man dasselbe, aber Paris ist eine Art Anomalie. Austragungsort von zu vielen Weltausstellungen, um sie zu zählen … Wollen Sie ein Geheimnis wissen? Es gab nur eine Messe, ein anderes wäre, dass es keinen Unterschied zwischen einer Weltausstellung und einer Internationalen/Universalausstellung gibt, aber bleiben wir bei Paris.

Die Geschichte unterteilt die Weltausstellungen in Jahre und Orte, aber das dient nur zur Tarnung, es gab nur eine, sie war nur über die ganze Welt verteilt und dauerte etwa 120 Jahre, aber alle kontrollierenden Einheiten und Agenden waren alle gleich. Paris war zusammen mit London die erste.

Ich schweife ab. Die Kanäle wurden zugeschüttet, ich meine, sie wurden nicht zugeschüttet, sondern verschlossen und zugedeckt, wodurch die sogenannten Katakomben entstanden, die nichts anderes als eine Touristenfalle sind, die dazu dient, die Leute an bestimmten Orten festzuhalten.

„Das ist eine Menge Material, um Kanäle in der Größe von Paris zuzuschütten.“ Ich höre Sie da hinten. Dann kommt die Schlammflut. Ich benutze nicht gern einen belasteten Begriff, aber er ist trotzdem der passendste.

Die Schlammflut tritt in sehr lokal begrenzten Bedingungen auf, ist aber gleichzeitig überall auf der Erde. Das liegt daran, dass die Schlammflut eine Form der Geotechnik ist, genauer gesagt Terraforming. Es gibt Beweise auf der ganzen Erde … Das ist es, was ich von Anfang an bei GE gemacht habe. (Hey, wussten Sie, dass die Nazca-Linien auch alte Kanäle und Stauseen sind? Normalos verdummen sich, als ob sie das nicht sehen würden.)

Ich vermute, die Technologie ähnelt der modernen Erdbebenmaschine. Scheiß auf HAARP, Satelliten sind sowieso gefälscht, wenn HAARP echt wäre, wäre es das Äquivalent von Hasenohrantennen mit den Aluminiumfolienbällen an den Enden, ihr alten Hasen wisst, was ich meine, sie haben wahrscheinlich sogar die Spitzzange, um den Drehknopf zu drehen, weil der Knopf abgebrochen ist…

Wenn sie schlau sind, bekommen sie die Schraubstockgriffe, die einrasten, aber sie sind HAARP, also haben sie wahrscheinlich nicht die Schraubstockgriff-Todesknopf-Wettermaschine. Was ich sagen will, ist, dass die Technologie schon immer da war, sie ist uralt (hast du jemals den Film „Predator“ gesehen, in dem sie der Gruppe der Eliten ganz am Ende des Films die Energiewaffe geben und die alte Schlampe sagt: „Wo hast du das her, diese Technologie ist uralt?“ Es ist ein Osterei, aber die Szene kommt direkt, nachdem die Spooks eine Atombombe auf die Aliens abgeworfen haben, wobei Atombomben und Aliens beide gefälscht sind, also wird das gerichtete Energiegerät in die Science-Fiction gesteckt… Hollywood-Zauberer, verdammt noch mal)

Ich schweife oft ab, aber das ist ein Teil der Geschichte, deshalb wird im öffentlichen Unterricht Zeitliniengeschichte gelehrt, Zeitlinien sind gleichbedeutend mit psychologischer Kriegsführung, nichts ist jemals gerade und linear, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, weißt du?

Ich versuche also, dich zum Eiffelturm zu führen, der angeblich in ein paar Monaten erbaut wurde, vielleicht in etwas mehr als einem Jahr. Die Daten sind sowieso gelogen, also schaue ich nicht einmal nach, es sei denn, ich suche nach Zahlentropfen oder warte darauf, dass eine Seite geladen wird oder so etwas.

Wir kriegen gut aussehende Piktogramme wie diese, das ist die Art von Scheiße, die dem Zeitlinien-Geschichtslehrer an öffentlichen Schulen einen Ständer verschafft. Es ist alles Blödsinn. Schöne, ordentliche, schrittweise Abfolge, keine Wellen.

Es hat viel gekostet, aber ich habe eine Handvoll Fotos von der Baustellenvorbereitung und den frühen Bauarbeiten gefunden. Sie sind alle gestellt und die Leute sind per Photoshop eingefügt.

Auf den meisten alten Fotos sind die Leute per Photoshop eingefügt. Dies war das erste Bild, das ich gefunden habe. Ein Typ steht herum und spielt Taschenbillard, und das Fundament bedeckt etwas, das wie eine Öffnung aussieht, hm?

Das passt hier sicher nicht zusammen. Ein paar weitere Typen, die Taschenbillard spielen, und zwei oder drei Schaufeln haben das nicht geschafft. Es ist mir egal, ob sie überhaupt eine Schubkarre benutzt haben, nicht einmal ein Pferd mit Wagen!

Die meisten Bilder sind Skizzen, genau wie der Bürgerkrieg, der zu 95 % skizziert ist. Skizzen werden verwendet, weil es KEINE Bilder gibt, weil das Ereignis nicht stattgefunden hat.

Dieses hier ist besonders schön, weil es ein paar gestellte Fotos gibt, die dazu passen und die Skizze scheinbar als glaubwürdig bestätigen und so alle anderen Skizzen in dieser Geschichte bestätigen.

Hier ist eines, Sie können zurückgehen und vergleichen, aber die Leiter und die Röhre und die erhöhte Plattform … es ist ein Filmset. Es gibt noch mehr, aber das hier ist ein Anfang.

Zoomen Sie bei Bedarf heran. Die Jungs starren ins Leere und tun nichts. Sie schauen in die allgemeine Richtung des anderen, aber nicht direkt, weil sie hinzugefügt wurden.

Der Trocadero-Palast wird häufig genutzt, ein weiteres ikonisches Wahrzeichen, das angeblich einige Jahre zuvor für die Expo 1878 gebaut wurde. Es war das größte Kongresszentrum der Geschichte und wurde kurz darauf abgerissen.

In Wirklichkeit ist das Trocadero-Gebäude so alt wie der Turm und die Kanäle und wurde im Rahmen des gesamten Projekts zur Löschung der Geschichte entfernt. Ich habe dies geteilt, um die Bäume zu zeigen, sie passen definitiv nicht zu dem abgerissenen Boden vom Fundament.

Dann gibt es noch dieses hier, dessen Zweck es ist, die frisch gepflanzten Setzlinge hervorzuheben, Mann, sie haben an alles gedacht. Aber dann habe ich ein paar davon in den Kerkern des Rijksmuseums vergraben gefunden.

Ich sehe keine Bäume, nur das ikonische Trocadero-Gebäude, das wir zur Triangulation verwenden können. Was zum Teufel ist das, hmm, also, es sieht aus wie ein potenzieller Kanal, der aufgefüllt wurde oder gerade dabei ist, ihn abzudecken und zu verdecken

Dies ist als Konzept-Rendering gekennzeichnet, aber ich habe mehrere Bilder von sogenannten Konzepten gefunden, bei denen ich Beweise dafür gefunden habe, dass sie wirklich existierten.

Ich würde das nicht ausschließen. Hier ist eines aus Paris. Der Elefantenbrunnen sollte ein Rendering sein, aber ich habe sein Gegenstück in Coney Island gefunden. CI ist ein Miniatur-Pariser/halbpermanentes Faksimile der Weltausstellung. Wenn sie eines haben, bedeutet das, dass es in Paris auch eines gab.

Apropos Coney Island, sie haben auch ein Energiegerät aus der alten Welt, sie tarnen es als Fahrgeschäft, Touristenfalle, Geschichte, Konsumismus, Lohnsklaven.

Hier ist ein Bild mit dem Riesenrad, ratet mal, wer sonst noch das Riesenrad hatte, genau, der Eiffelturm, hier ist eines mit Turm, Rad und Hochseilbahn, das ist ein großartiges Bild, das die meisten Leute nicht zu schätzen wissen würden

Das ist alles, was ich im Moment habe.

Ende des Auszugs.

Achtung! Die Alte Welt-, Tartaria-, Moodflood-, Moodfossils-Theorien sind alle samt im Internet entstanden. Sie basieren auf Fotos und Theorien von Laien. Kein alternativer Chronologiekritiker, Geologe, Architekt etc. hat JEMALS von diesen Theorien gesprochen. Es sind alles neue Internet Psy OPs. Mehr über die gefälschte Vergangenheit lesen Sie in dem Buch „Die Schlammflut-Hypothese“