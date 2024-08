Steht uns eine Verschiebung des magnetischen Pols bevor? (Video)

Von Zeit zu Zeit schaue ich bei Ben Davidson vorbei, dem Gründer von SpaceWeatherNews, auch bekannt als Suspicious0bservers , um zu sehen, was er über Sonneneruptionen zu sagen hat.

Davidson ist Experte für Sonnenphysik und das Magnetfeld der Erde und hat mehrere Artikel und Bücher zu diesem Thema veröffentlicht. Derzeit produziert er einen Dokumentarfilm über die Verschiebung des magnetischen Pols.

Sonneneruptionen sind intensive Strahlungsausbrüche von der Sonnenoberfläche, die oft mit Sonnenfleckenaktivität in Verbindung stehen.

Diese Eruptionen können die Kommunikationssysteme der Erde, GPS und Stromnetze stören. Die jüngste Aktivität zeigt einen Anstieg der Sonneneruptionen, was auf einen aktiveren Sonnenzyklus hindeutet.

Laut Suspicious0bservers kann diese erhöhte Sonnenaktivität zu spektakuläreren Polarlichtern und potenziellen technologischen Auswirkungen führen!

In der zweiten Juliwoche sagte Davidson:

„Ja, es gibt derzeit Sonneneruptionen. In den letzten 24 Stunden war die Sonne mäßig aktiv und hat eine M3.0-Eruption und mehrere C-Klasse-Eruptionen hervorgebracht. Die aktiven Regionen AR3751 und AR3762 waren besonders aktiv, wobei AR3751 am Rand des Sonnenrands liegt, was eine vollständige Analyse schwierig macht ( EarthSky ) ( Space Weather Live )“, sagt er.