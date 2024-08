Glockenförmiges UFO fliegt über den österreichischen Himmel (Video)

Am Donnerstag, dem 1. August, wurde ein seltsames glockenförmiges UFO am Taghimmel im österreichischen Bundesland Vorarlberg gesichtet.

Der Zeuge „Jabusi“ bemerkte, dass es zwar nicht ungewöhnlich sei, in dieser Gegend Heißluftballons zu sehen, dieses Objekt jedoch nicht diese Form zu haben schien.

The Hidden Underbelly , der das obige Filmmaterial geteilt hat, weist darauf hin, dass die Form an das angebliche Nazi-Glocken-UFO aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs erinnert.

Der Zeuge sagte Folgendes:

„Es ist nicht ungewöhnlich, in dieser Gegend Heißluftballons zu sehen, aber für mich sah es nicht wie ein Heißluftballon aus, weil es an den Seiten zu gerade und nicht wirklich rund aussieht, aber ich bin kein Experte, ich fand es einfach interessant.

Ich habe versucht, nach unerwünschten Sichtungen in dieser Gegend zu googeln, konnte aber nichts finden. Auf die Frage, warum Sie nicht angehalten hätten, um es zu filmen, antwortete der Zeuge.

„Wir waren in Eile, auf dem Weg ins Kino, meine Freundin fuhr und nahm nicht wahr, was ich sah, es war ihr egal und sie konnte es nicht wirklich sehen, also fuhr sie weiter.“

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=dtLNWiM_nDE