Die Schlammflut-Hypothese: Die Weltarchitektur zur Gewinnung elektromagnetischer Energie stammt von der tatarisch-arischen Hochzivilisation

In Bezug auf die amerikanische Geschichte behaupten einige, dass die amerikanischen Ureinwohner im 18. Jahrhundert nur einen Bruchteil der amerikanischen Bevölkerung ausmachten und dass der Kontinent eher dem Phönizischen Reich ähnelte, in dem die großen Reisenden ihrer Zeit lebten. (Auszug aus dem Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“)

Tataren, meist phönizischer Abstammung, waren Schiffbaumeister, die einen Ozean überqueren, das Schiff zerlegen und am nächsten großen Gewässer wieder zusammenbauen konnten.

Ihre Präsenz in Nordamerika negiert die Existenz der Gründerväter und die traditionelle Geschichte der Gründung Amerikas. Überlebende des Resets haben möglicherweise mit ihrem fortgeschrittenen Wissen sogar Irrenanstalten gebaut, in denen sie tatarische Schiffbrüchige unterbringen konnten, während auf verschiedenen Weltausstellungen auf mysteriöse Weise erworbene Babys verlost wurden.

Auf den Karten der letzten Jahrhunderte war möglicherweise ein großes Land namens Tartaria in Nordasien abgebildet, aber Randtheoretiker behaupten, dass seine fortschrittliche architektonische Signatur auf der ganzen Welt zu finden sei.

Laut Lisa Renee von „Roserambles“ (9) deutet alles auf eine fortgeschrittene Zivilisation hin, die kostenlose Energie und tech-nologische Geräte nutzte, ähnlich denen, die angeblich von den Bewohnern von Atlantis vor seinem Verschwinden genutzt wurden.

Laut Renee wurde Tartaria vor 120 Jahren abrupt ausgelöscht und wird weder in der Geschichte noch im Klassenzimmer erwähnt. Auf alten Fotografien aus der Mitte der 1800er Jahre wurden angeblich Turmkonstruktionen zur drahtlosen Energieerzeugung gefunden.

Verschiedene als „Sternenfestung“ errichtete Städte extrahierten elektromagnetische Energie direkt aus der Umgebung, zirkulierten diese drahtlos durch Türme und Obelisken und speicherten sie in rot-weiß gestreiften Kraftwerken. Anzeichen von Schlammfluten, verschiedenen gezielten Energiewaffen und geplanten Massenvernichtungen scheinen für diese Theoretikerin klar zu sein.

Abb. 35: Links die Verbotene Stadt in Peking und rechts ein Computer-Motherboard, was die angebliche Leitfähigkeit der Städte beweisen möchte

Renee und andere Theoretiker behaupten, dass sowohl die Architektur als auch die Technologie gestohlen und in die Hände der sogenannten NAA-Vertreter gelangt seien, deren Aufgabe es sei, Zivilisationen zu zerstören. Einige beschreiben diese Ereignisse als die letzte Bücherverbrennung, aber die Ursprünge der NAA (leider erklärt Lisa Renne nicht, was „NAA“ bedeutet) sind schwer zu ermitteln.

In jedem Teil der Vereinigten Staaten gibt es interessante Ruinen, darunter Figuren von Hunderten von Tieren verschiedener Arten in einem Stil, der den Stil der amerikanischen Ureinwohner weit übertrifft.

Der Bundesstaat Ohio ist reich an Ruinen von Städten und Festungen mit ausgedehnten Türmen und Pyramiden, während in Missouri wunderschöne Töpferwaren, Silber- und Kupferornamente sowie Perlen von großer Schönheit und Glanz ausgegraben wurden.

In Höhlen in Tennessee und Kentucky wurden Mumien in einem gut er-haltenen Zustand gefunden. Renee behauptet, dass sich die Regierungen auf einen weiteren solchen Neustart bis zum Jahr 2030 vorbereiten, in Verbindung mit einer Zeitlinientäuschung, da historische Fakten und Aufzeichnungen vor unseren Augen gelöscht werden.

Russland trägt laut der Theorie die Hauptschuld am Verschwinden von Tartaria. Auf den alten Karten umfasste Tartaria den größten Teil Russlands und grenzte an die Chinesische Mauer, die Tausende von Jahren alt sein soll. Auf Karten von China war jedoch vor dem 17. Jahrhundert keine Mauer eingezeichnet.

Randtheoretiker glauben, dass einige tatarische Werke und Beweise für ihre Sprache gefunden wurden, was darauf hindeutet, dass sie Einfluss auf viele Kulturen auf der ganzen Welt hatten und Spezialisten von der Architektur bis zur traditionellen Kleidung waren.

Die Autoren berufen sich auf politische Dokumente, die angeblich beweisen, dass Russland tatsächlich hinter der historischen Tartaria-Täuschung steckt.

Bestimmte Anhänger der Schlammfluttheorie haben eine neue Erklärung für den Neustart der Menschheit und ihre wahre chronologische Geschichte gefunden. Eine neuere Version der Theorie besteht ergänzend in James Horaks Behauptung (10), dass die globale Elite erfolgreich Zeitreisen unternommen und dabei die Zeitlinie in zwei Teile geteilt habe.

Horak ist vor allem als visionärer Verschwörungstheoretiker bekannt, der eine riesige Liste akzeptierter Wahrheiten in Frage stellt. Für Anhänger ist die von ihm beschriebene Aufteilung der Zeitachse ein weitaus überzeugenderes und genaueres Modell unserer Realität.

Horak zitiert Fotos, die große und weitgehend unbewohnte Städte zeigen, die nicht von Menschen unserer jüngsten Vergangenheit erbaut, sondern aus dem Schlamm ausgegraben wurden. Er wies auf die Existenz beeindruckender Architektur hin, wie sie nur in den Gebäuden der Staats- und Landeshauptstädte Amerikas zu finden ist.

Er vermerkt auch den Tod Napoleons in den 1820er Jahren, den Zeitpunkt, an dem die Zeitlinie gespalten wurde. Napoleon befand sich in der Großen Pyramide und Horak fragt sich, ob das Zeitreiseexperiment physische Spuren hinterlassen hatte.

Eine Diskontinuität in unserer gegenwärtigen Realität, die beobachtet und als Schlammflut bezeichnet wird, könnte sich als Fehlbezeichnung herausstellen. Möglicherweise sind die Gebäude durch Bodenverflüssigung bei bestimmten Erdbebenarten eingesunken.

Es stellt sich die Frage, ob ein zeitlich getrenntes Ereignis den gesamten Planeten so heftig erschüttern könnte, dass es zu einer weltweiten Bodenverflüssigung kommt. Die Art und Weise, wie die Eliten versuchten, Hin-weise auf das Geschehene zu überdecken oder zu verwischen, ist vielfältig.

Bei historischen Großbränden wurden ganze Städte niedergebrannt, was einen Wiederaufbau der neuen Welt auf der Asche der alten Welt darstellt. Am ikonischsten ist der große Brand von Chicago und der große Wiederaufbau, der darauf folgte und die Ordnung aus dem Chaos hervor brachte.

Auf den Fotos sind angeblich Hinweise auf extrem fortschrittliche Technologie zu sehen, die scheinbar verschwunden ist. Dazu gehörten elektrische Straßenbahnwagen und Kaminkonstruktionen mit fortschrittlicheren Schornsteinen (Kaminen) als denen, die für die Holzverbrennung verwendet wurden. Tesla-ähnliche Stangen säumten die Straßenecken und deuteten auf eine drahtlose Energieübertragung hin.

Abb. 36: Tatarische Feuerstellen waren nicht dazu gedacht, irgendetwas zu verbrennen. Die Metallrückwand im Inneren des Kamins und des Schornsteins war mit der Bewehrung, der oberen Turmkuppel und den äußeren Metallstangen verbunden, die die Kraft des Äthers konzentrierten … und konzentrierte diese freie Energie in den Schornstein, der die Luft darin ionisierte.

Diese ionisierte Luft erzeugte in Verbindung mit dem Auf- und Absteigen heißer und kalter Luftströme ein unter Druck stehendes elektrisches Vakuum im Inneren des Schornsteins…

Alte Kirchen und Kathedralen sind Energiezentren, keine religiösen, und die Orgeln der Kathedralen erzeugten Frequenzen, die verstärkt und über Portale übertragen wurden.

Abb. 37: Die Weltarchitektur für die Extraktion elektromagnetischer Energie stammt vollständig von der tatarisch-arischen Hochzivilisation. Es zeichnet sich durch die Verwendung von Bogenöffnungen, Säulen, Kuppeln und Türmen aus. Neben Details wie Rosetten und „Muqarnas“; Symbole der Schwingung elektromagnetischer Energie, die auf Moleküle einwirkt und das Verhalten von Zellen verändert

Früher konnten diese Wellen heilend, schwebend und transportierend wirken und außerdem Gefühle wie Harmonie und Euphorie hervorrufen. Die Architektur der Tartaria unterliegt leichten Modifikationen und Einflüssen entsprechend den lokalen Besonderheiten des Klimas, der Kultur und der materiellen Ressourcen, behält aber die Grundprinzipien auf der ganzen Welt bei…

Warum soll die größte Vertuschung in der Geschichte der Menschheit vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden? Das Phänomen der „Randtheorien“ kennen die Menschen schon immer, was Sinn macht, da fesselnde und unterhaltsame Hypothesen das öffentliche Interesse mit scheinbar fundierten Schlussfolgerungen wecken, die teilweise auf unvollständigen, nicht zusammenhängenden oder falschen Annahmen basieren.

Bei richtiger Feinabstimmung scheinen sie jedoch häufig stichhaltige Argumente vorzubringen. Randtheorien vermischen tatsächliche Ereignisse, vermengt mit phantastischen, unbewiesenen Behauptungen. Von Zeit zu Zeit taucht immer noch eine neue Theorie zur Weltgeschichte auf, die besonders interessant ist, wenn sie auf einer geologischen Realität basiert.

Eine verbreitete Vorstellung ist derzeit die Existenz eines großen Reiches, das bis vor nur hundert Jahren den größten Teil Asiens und Russlands umfasste und zerstört und vertuscht wurde, um den Aufstieg heutiger Nationen zu ermöglichen. Dies wurde durch weltweite Schlammfluten, moderne Energiewaffen und die Auslöschung einer fortschrittlichen architektonischen und technologischen Zivilisation erreicht, die weit über ihre Zeit hinausging.

Im Mittelpunkt der „Schlammflut“-Hypothese steht das antike Reich Tartaria, wie es vor zweihundert Jahren existierte, ein kontinentweites Schaufenster fortschrittlicher Architektur, Transportwesen, kostenloser Energie und drahtloser Technologie.

Es wird allgemein beschrieben, dass Tartaria einen großen Teil Asiens und Russlands einnimmt und vom Kaspischen Meer und dem Ural, dem Pazifischen Ozean und Bulgarien sowie den südlichen Grenzen Chinas, Indiens und Persiens begrenzt wird. Zeitweise nahm es den größten Teil des russischen Kontinents ein. Tartaria ist eine gegenwärtig verbreitete Geschichte über ein Land, das einst der Welt bekannt schien, heute aber vergessen ist.

Tartaria, Tartary oder Grand Tartaria bereitet Hobby-Online-Forschern Sorgen, wenn sie alte Karten aus dem 15. Jahrhundert durchsehen. Die Intrige begann mit einem freigegebenen Dokument der CIA aus dem Jahr 1957, in dem die Löschung der Geschichte des Landes durch kommunistische Angreifer erwähnt wurde. Die Schlammfluttheorie wird als Beobachtungserklärung für eine Vielzahl wahrgenommener Mängel in den historischen Aufzeichnungen über Tartaria verwendet.

Diese historischen Mängel hängen mit einer globalen Schlammflut zusammen, die dazu führte, dass Städte und Ländereien in der Erde versanken, was zu einer konsequenten Neuschreibung der Geschichte durch verschiedene politische Autoritäten in den letzten zweihundert Jahren führte.

Erfahren Sie, woher die Theorie stammt, wie Desinformation gestreut wird, warum Tartaria aus Büchern und Landkarten verschwand, wie Architektur zur Energiegewinnung funktioniert und warum von drei Resets noch einer fehlt!

Hinweis: Aktuell wird das Buch bei Amazon diskreditiert, da es nicht wie andere Bücher im Handel blind der Tartaria / Old World / Alte Welt Pseudotheorie folgt. Als EINZIGES Buch stellen wir die PsyOp in Frage, dies mit Bildverweisen und etlichen Quellen bzw. Querverweisen.

