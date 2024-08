Da Vincis „Letztes Abendmahl“ scheint Teil eines verschlüsselten Rätsels im Zusammenhang mit den Pyramiden zu sein

Neue, beispiellose archäologische Beweise dafür, dass in einem weit zurückliegenden Zeitalter, das älter ist als die aufgezeichnete Zeit, eine hochentwickelte „verlorene Zivilisation“ florierte.

Haben die ersten Kulturen der Welt die gleiche hohe Weisheit von der gleichen älteren, aber inzwischen verschwundenen Mutterkultur geerbt?

Die alten Pyramidenkulturen bauten alle diese Triptychon-Tempel (mit drei Türen). Bedeutet das, dass sie derselben Religion angehörten?

Wie die Pyramiden verleiht die weltweite Präsenz dieser Triptychon-Tempel der „Atlantis“-Theorie enormes Gewicht – der Idee, dass die Wurzeln der Zivilisation viel älter sind, als die Wissenschaft gegenwärtig annimmt; dass es in der Geschichte der Menschheit ein bedeutendes, in Vergessenheit geratenes Kapitel gibt; dass eine hochentwickelte antike Kultur einst florierte, aber durch eine Katastrophe zerstört wurde; und dass die ersten bekannten Kulturen der Geschichte die Erben dieses Vermächtnisses waren.

Es gibt zwei verschiedene Versionen der Geschichte.

Die gängige Version aus den Geschichtsbüchern kennen wir bereits.

Aber es gibt noch eine andere, geheimnisvollere verborgene Geschichte, die nicht so allgemein bekannt ist.

Diese wenig bekannte Geschichte beschreibt die ersten Kulturen der Welt als Erben enormen Wissens und Könnens einer älteren, hochentwickelteren, aber inzwischen verschwundenen Mutterkultur, eines großen Königreichs namens Atlantis, das einst ein hochentwickeltes und spirituell kultiviertes Volk beheimatete.

Diese verborgene Geschichte wurde im 19. Jahrhundert von Gelehrten und Archäologen der viktorianischen Zeit vorgeschlagen und aufrechterhalten, nachdem sie weltweit eine Reihe mysteriöser alter kultureller Parallelen entdeckt hatten:

Oben: Meine Entdeckung des „Triptychon-Tempels“, im Internet bekannt als „Mexiko-Ägypten-Indonesien-Pyramiden-Verbindung“ oder „Mexiko-Ägypten-Kambodscha-Pyramiden-Verbindung“. Es gibt keine Aufzeichnungen über Kontakte zwischen diesen Zivilisationen. Wie können wir dann Parallelen wie Pyramidenbau, Kragbögen und Mumifizierung erklären?

Den Viktorianern schien es undenkbar, dass sich diese ähnlichen Gesellschaften getrennt voneinander entwickelt haben könnten. Logischer war die Annahme, dass sie alle aus derselben Quelle stammten – Atlantis.

Das Atlantis-Modell der Geschichte blieb jahrzehntelang unangefochten. Doch Mitte des 20. Jahrhunderts wurde es plötzlich aufgegeben, als eine neue Welle westlicher Wissenschaftler erklärte, es gebe nicht genügend Beweise, um es zu stützen.

Nun liefert die Entdeckung dieser parallelen Triptychontempel bahnbrechende neue Beweise zur Unterstützung der Atlantistheorie.

Diese Triptychon-Tempel sind nicht nur der Aufmerksamkeit moderner Gelehrter entgangen, sondern auch der Aufmerksamkeit der großen Gelehrten des viktorianischen Zeitalters, die antike kulturelle Entsprechungen studierten:

Warum und wie weisen all diese Tempel dieselbe parallele Architektur auf, als ob sie von Maurern mit ähnlichem Wissensstand errichtet worden wären? Weisen diese Triptychon-Tempel auf eine gemeinsame Religion hin, die aus derselben Mutterkultur stammt?

Tatsächlich ist das Triptychon die vergessene Universalreligion der Antike – das Erbe der viel älteren verlorenen Zivilisation von Atlantis.

Diese universelle Religion des Triptychons wurde in den alten „Mysterienschulen“, wie sie moderne Gelehrte nennen, bewahrt und am Leben erhalten. Die Lehren der Mysterienschulen, die unter höchster Geheimhaltung und Ehrfurcht gewahrt wurden, enthielten angeblich die Geheimnisse des Universums und die Schlüssel zu großen und magischen Praktiken.

Die Mitglieder der Mysterienschulen waren mit außergewöhnlichen Erkenntnissen und übermenschlichen Eigenschaften und Fähigkeiten ausgestattet. Die Vorväter des modernen westlichen Denkens – Homer, Pythagoras, Sokrates, Platon und Aristoteles – waren Eingeweihte der Mysterien, die mit ihren Philosophien und ihrem fortgeschrittenen Wissen die Geschichte veränderten.

Mit dem Aufkommen des Christentums kam eine Zeit großer Veränderungen. In ihrem Bestreben, die Autorität über die Massen zu erlangen, begann die Kirche, alle Spuren der Weisheit der Mysterienschulen auszurotten.

Sogar Platons berühmte Akademie, die über 900 Jahre lang von 387 v. Chr. bis 529 n. Chr. florierte, wurde von Kaiser Justinian geschlossen, der behauptete, die Akademie sei heidnisch.

Daraufhin tauchten die Schüler der Mysterienschulen unter. Um die Weisheit zu schützen, hüllten sie ihre alten Geheimnisse in Allegorien und Symbole und stellten sie unter die Obhut verschiedener Strömungen „esoterischer“ Gesellschaften, zu deren Mitgliedern Galileo, Kopernikus, Da Vinci, Kepler, Isaac Newton und Napoleon gehörten.

Das alte Wissen schwand mit jeder weiteren Nacherzählung ein wenig mehr, und als das Christentum zu einem Imperium heranwuchs, begannen die Lehren auszusterben. Die alten Triptychon-Tempel verfielen und das Wissen, das sie einst bewahrten.

Es schien, als seien viele, wenn nicht alle Verbindungen zur ursprünglichen Quelle abgebrochen oder so verwässert worden, dass die wahren Mysterien im Begriff waren, verloren zu gehen.

In dieser Ära betrat eine mächtige Geheimgesellschaft namens „Masonic Fraternity“ (die Freimaurer ) die Bühne der Geschichte und begann ihre triumphale Aufgabe, die Lehren der Mysterienschule am Leben zu erhalten und die Fackel an eine neue Generation weiterzugeben.

Im Auftrag der Kirche, die gotischen Kathedralen Europas zu errichten, verschlüsselten die Freimaurer die Weisheit des Triptychons heimlich in die Fassaden von Kirchen, Burgen, Kathedralen, steinernen Wahrzeichen, Reliefs, Denkmälern und Statuen, wo sie bis heute verborgen bleibt.

Dies erklärt zum Teil, warum zahllose mittelalterliche gotische Kathedralen, die von den Freimaurern erbaut wurden, alle auf demselben Bauplan basieren – einer Art rätselhaftem „Kathedralenkodex“, der von modernen Gelehrten noch immer entdeckt, analysiert oder erklärt werden muss:

Oben: Gotische Kathedralen mit triptychonförmigen Eingängen.

Tatsächlich teilten alle großen Geheimgesellschaften (bevor sie in der Neuzeit übernommen und für schändliche Zwecke vereinnahmt wurden, für die viele auch heute noch missbraucht werden) einst dieselbe universelle Religion des Triptychons; daher die Universalität des Triptychon-Eingangs.

Oben: Hauptquartier der Geheimgesellschaft mit dreieckigen Eingängen.

Written In Stone nimmt Sie mit auf eine Reise durch die frühesten und größten Zivilisationen der Geschichte, um Ihnen die Existenz des Triptychons zu zeigen – einer undokumentierten und mysteriösen alten kulturellen Korrespondenz.

Das Buch zeigt, wie verschiedene Völker zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten dieselbe universelle Religion/Heilige Wissenschaft verstanden und praktizierten, die sie alle durch denselben Triptychon-Eingang mit drei Türen symbolisierten.

Es zeigt auch, wie die einflussreichen Freimaurer der Geschichte das antike Erbe des Triptychons voll und ganz erkannten und dessen Design heimlich in die Eingänge von Kirchen, Burgen, Kathedralen und anderen heiligen Bauten einbauten.

Diese Suche nach verlorenem Wissen führt Sie über den Nil in Ägypten, in die alten Länder Persiens und Chinas, in entlegene Regionen Indiens und Südostasiens, hoch hinauf in die Anden und tief in die dichten Dschungel Mesoamerikas, um antike Architektur zu entdecken und zu entschlüsseln und wahre Einblicke in die Ruinen der prächtigsten antiken Reiche der Welt zu gewinnen.

Wir werden sehen, dass die Renaissance selbst nichts weniger als eine „Wiedergeburt“ der Universalreligion/Heiligen Wissenschaft in Europa und eine Wiederentdeckung der Weisheit des antiken Triptychons war:

Oben: Der echte „Da Vinci Code“ ist das antike Triptychon hinter Christus! Leonardo da Vinci verschlüsselte das Triptychon und seine esoterische Bedeutung im Abendmahl, eine Tatsache, die von Wissenschaftlern noch immer nicht anerkannt wird.

Wir werden auch sehen, dass die Freimaurer-Bruderschaft nicht länger ein wahrer Aufbewahrungsort der Weisheit des Triptychons/der Universalreligion/der Heiligen Wissenschaft ist, da sie ihren ursprünglichen Zweck verloren hat, aber in ihrer Symbolik, Zeremonie und ihrem Ritual immer noch die verlorene Weisheit bewahrt.

Infolgedessen wissen nur wenige Freimaurer und noch weniger Westler von der Existenz des Triptychons/der Heiligen Wissenschaft; es ist eine erleuchtende und stärkende Tradition, die es den Menschen ermöglicht, sich zu übertreffen und scheinbar übermenschliche Leistungsniveaus zu erreichen. Es ist kein Zufall, dass die Freimaurerei viele berühmte und weltbewegende Männer umfasst, darunter Washington, Benjamin Franklin, Voltaire und Mozart.

Written In Stone hat das Zeug zu einer intellektuellen Revolution, aber es sagt uns noch mehr. Indem wir die Wahrheit über die Urgeschichte herausfinden, werden wir langsam unser eigenes verborgenes Potenzial entdecken – denn seine Lehren sind auf unser heutiges Leben genauso anwendbar wie auf das Leben unserer Vorfahren vor Tausenden von Jahren.