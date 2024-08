Medienbericht: Geistermädchen auf mexikanischem Friedhof gefilmt? (Video)

Eine Überwachungskamera auf einem mexikanischen Friedhof hat unheimliche Aufnahmen von einem scheinbar geisterhaften Mädchen gemacht, das auf dem Friedhof umherflitzt, lange nachdem dieser für die Öffentlichkeit gesperrt worden war. Die gruselige Szene soll sich letzten Donnerstagabend in der Stadt Santiago Miahuatatlán abgespielt haben. Auf dem Video springt eine winzige und etwas durchsichtige Gestalt am Eingang des Friedhofs ins Bild. Die seltsame Gestalt, die für ein kleines Mädchen gehalten wird, verweilt nur ein paar Sekunden, bevor sie die Szene verlässt und das Sicherheitspersonal vor Ort ratlos zurücklässt.Besonders beunruhigend an diesem Vorfall war, dass die Gestalt gegen 21:30 Uhr erschien, was die Möglichkeit, dass es sich um ein Mitglied der Öffentlichkeit handelte, scheinbar ausschließt, da die Stätte jeden Abend um 18:00 Uhr schließt. Seit es Anfang dieser Woche online gestellt wurde, hat sich das Video in den sozialen Medien Mexikos verbreitet, und viele vermuteten, dass es sich bei der kleinen Gestalt um einen Geist handelte. Skeptischere Beobachter argumentierten unterdessen, dass es sich bei der „Erscheinung“ um die Tochter des Nachtwächters handeln könnte oder, falls das nicht klappt, um eine Art Störung der Überwachungskamera. Was halten Sie von den merkwürdigen Aufnahmen?Video

:

https://www.youtube.com/watch?v=yrWJ9E9QE30&t=21s