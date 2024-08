Ein „verstecktes Portal“ zu einer anderen Welt – eine „geheime“ unterirdische Höhle in Vietnam

Diese Höhle übertrifft wahrscheinlich alles, was Sie je gesehen haben! Sie ist faszinierend, geheimnisvoll, wunderschön und magisch.

Entdeckt – oder besser gesagt wiederentdeckt – wurde Ho Khanh 1990 von einem Mann, der durch die Dschungel des Phong Nha-Ke Bang Nationalparks reiste, und suchte in dem Gebiet nach Holz und Nahrung, um Geld zum Überleben zu verdienen.

Er wusste nicht, dass er bei seiner Suche nach Nahrung und Holz an einen magischen, jenseitigen Ort gelangen würde.

Ho Khanh erkundete den Ort so gut er konnte, kehrte aber schließlich nach Hause zurück.

Als er ein paar Tage später daran dachte, zur geheimnisvollen Höhle zurückzukehren, um sie zu erkunden, konnte er sich nicht mehr an die genaue Stelle erinnern, an der er den Eingang gefunden hatte. Schließlich vergaß Khanh ihn.

Schließlich erkundeten Howard und Deb Limbert , Mitglieder der British Cave Research Association (BCRA), Phong Nha und führten Erkundungsmissionen in dem Gebiet durch.

Eines Tages sprachen sie mit Khanh, der die faszinierende Höhle erwähnte, auf die er gestoßen war.

Die britischen Höhlenforscher waren von Khanhs Erzählungen fasziniert und drängten ihn, zu versuchen, die Höhle noch einmal wiederzuentdecken.

Auf der Suche nach dem Höhleneingang scheiterten viele Versuche, und gerade als man dachte, man würde ihn nie wiederfinden, entdeckte Ho Khanh 2008 das „Portal zu einer anderen Welt“, eine riesige Höhle, die jahrhundertelang außerhalb der Reichweite der Menschheit verborgen war.

Schließlich führte Khanh die britischen Höhlenforscher im Jahr 2009 zu der Höhle, als sie die erste Expedition überhaupt durchführten, die in die Höhle vordrang, die später als Hang-Son-Doong-Höhle oder „Bergflusshöhle“ bekannt wurde .

Die Höhle ist riesig. Sie ist gigantisch. Sie ist so groß, dass viele behaupten, eine Boeing 747 könnte problemlos durch ihre größte Höhle fliegen.

Das Innere der Höhle ist mit nichts zu vergleichen, was Sie jemals gesehen haben. Die „fremdartigen“ Landschaften gibt es höchstwahrscheinlich nur in dieser Höhle, denn viele, die sie betreten haben, sagten, sie hätten so etwas noch nie irgendwo sonst auf der Welt gesehen.

Die Höhle ist ein riesiges Ökosystem, so groß, dass es sich anfühlt, als ob Sie die „innere Welt“ betreten hätten.

Tatsächlich ist es so faszinierend, dass aus dem Inneren der Höhle ganze Dschungel auftauchen, eine Landschaft, die so zauberhaft ist, dass Sie ihre wahre Schönheit erst erfassen können, wenn Sie tatsächlich dort sind.

Der australische Fotograf John Spies, der eine Woche in der Höhle verbrachte, beschreibt sie in einem Interview mit der NYPost .

„Die Höhle ist eine demütigende und entwürdigende Erfahrung“, sagt John Spies . „Es ist unglaublich, sich [acht Kilometer] im Inneren der Höhle zu befinden und das Tageslicht die Höhlenformationen erhellen zu sehen. Die Dimensionen der Höhle sind unglaublich. … Fünf Nächte in der größten Höhle der Welt zu campen, ist etwas, das die meisten von uns in ihrem Leben nicht tun können.“

„Der Eingang ist ziemlich klein und der Nebel aus der Höhle, der dadurch entsteht, dass die kühlere Luft im Inneren auf die heiße Luft draußen trifft, steigt in den umliegenden Wald auf“, sagte Spies.

„Der Zugang zur Höhle ist schwieriger als zur Batcave.“

„Um hineinzukommen, müssen Besucher mithilfe eines Klettergurts und Seils eine 80 Meter hohe Mauer erklimmen. Anschließend müssen sie massive Felsbrocken überqueren und unter Kalksteinbrocken von der Größe kleiner Häuser hindurch.“

Aber Bilder beschreiben die Höhle am besten, deshalb hier ein paar surreale Bilder aus dem Inneren der Höhle:

