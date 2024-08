Mann entdeckt furchterregenden, meterlangen „Vampirfisch“ im Fluss mit Maul voller Zähne

Wenn Sie eines Tages beim Angeln auf dieses vorbeischwimmende Ungetüm stoßen würden, würden Sie dieses Hobby wahrscheinlich nie wieder aufnehmen.

Das liegt daran, dass dieser seltsame kleine Fisch so etwas wie ein Albtraum ist.

Als Jason Moore im Fluss Exe in Devon nach einer Stelle zum Döbelfangen suchte, rechnete er wahrscheinlich nicht damit, auf etwas zu stoßen, das ihm seinen Finger oder ein anderes kleines Körperteil abbeißen könnte.

Der 47-Jährige erhaschte einen Blick auf die seltsame Kreatur und beschloss, sie herauszufischen, um sie sich genauer anzusehen.

Wie sich herausstellte, war es etwas Ähnliches wie der Sandwurm in Dune, und wenn Ihnen das keine Angst macht, weiß ich nicht, was es sonst tun könnte.

Der Fisch war lang und ähnelte einer Schnecke. Er hatte ein offenes, rundes Maul und messerscharfe Zähne.

Viele von uns hätten es in den Weltraum geschickt, wo es auf der Erde nie wieder gesehen würde, doch Moore war neugierig und fand die Entdeckung „erstaunlich“.

Gegenüber Pen News sagte er: „Ich suchte nach Felsen, Baumstümpfen und überhängenden Bäumen, wo die Döbel leben, und versuchte herauszufinden, wo ich als nächstes angeln gehen würde.

„Es war im Wasser, direkt am Rand. Ich dachte mir: ‚Wow, das ist unglaublich, sieh dir mal die Größe an! Lass es uns rausfischen und nachschauen.‘“

Wie sich herausstellte, hatte Moore ein Neunauge gefunden.

Diese seltsame Art ist dafür bekannt, das Blut ihrer Beute zu trinken, weshalb sie allgemein als „Vampirfisch“ bekannt ist.

Er sieht einem Riesenblutegel ähnlich und verwendet seine Zähne, um sich an vorbeischwimmenden Fischen oder kleinen Tieren festzuklammern.

Anstatt völlig auszuflippen, beschloss Moore, seinen Fang auf der Facebook-Seite zu teilen, damit Naturforscher ihn zeigen konnten.

Einer erzählte, er sei vor neun Jahren von einem Sandwurm gebissen worden und mache sich noch heute vor dem Fleck Sorgen, andere wiesen auf die Ähnlichkeit mit dem Sandwurm aus dem erfolgreichen Science-Fiction-Film hin.

Jemand schrieb: „Zweifellos die Inspiration für viele Science-Fiction-Monster, einschließlich der Sandwürmer aus Dune .“

Andere wiederum nannten ihn einen „lebenden Dinosaurier“ oder „den Stoff, aus dem Albträume sind“.

Moore fand jedoch, dass es eher dem furchterregenden Demogorgon aus Stranger Things ähnelte .

Es ist ziemlich genau …

Er sagte: „Es ist lang und aalartig, und sein Maul ist – ich weiß nicht, wie ich es wirklich beschreiben soll – ein bisschen wie das eines Blutegels, glaube ich, aber viel, viel größer.

„Es hat reihenweise Zähne, die fast wie der Demogorgon aus Stranger Things aussehen . Es sieht ziemlich furchterregend aus.“

Auch die Neunaugen sind für ihn kein Fremdwort, aber diese hier war sein größter Fang.

Er erzählte: „Ich habe schon früher Neunaugen gesehen und sie sind hier nicht ungewöhnlich, aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine so große gesehen.

„Es muss zwischen 80 Zentimetern und einem Meter lang gewesen sein.

„Es war riesig. Andere, die ich gesehen habe, waren etwa 10 bis 15 cm lang.“

Nach Aussage des Fischers war das Neunauge tot, als er es entdeckte, und er setzte es wieder ins Wasser, nachdem er ein paar Fotos von ihm gemacht hatte.

Er sagte: „Es ist buchstäblich vor nicht allzu langer Zeit gestorben und dann den Fluss hinaufgeschwommen, vermutlich zum Laichen, und dann wurde es ausgelöscht, wie das eben so ist.

„Es gab überall Anzeichen von Laichplätzen und Eiern. Ich glaube, das ist eine Sache des Lebenszyklus.“

Er fügte hinzu: „Ich glaube, die meisten Leute sind ein wenig schockiert, dass so etwas tatsächlich in unseren Flüssen schwimmt.

„Aber ich möchte nicht, dass irgendjemand Angst bekommt oder in Panik gerät oder ernsthaft darüber nachdenkt, nicht in die Flüsse zu gehen, nicht Kajak zu fahren oder einen Fluss zur Erholung zu meiden, nur weil dort Flüsse sind.“

Also … ist es am besten, auf ein bisschen Spaß in Seen zu verzichten? Verstanden.