Forscher haben antike Tafeln mit bedrohlichen Prophezeiungen entschlüsselt

Archäologen haben künstliche Intelligenz eingesetzt, um die 4.000 Jahre alten Inschriften auf antiken babylonischen Keilschrifttafeln zu entschlüsseln, die über 50 Jahre lang unentdeckt geblieben waren.

Die in der Stadt Sippar (heute im heutigen Irak) ausgegrabenen Tafeln sind etwa dreitausend Jahre alt. Nach ihrer Entdeckung wurden sie im Britischen Museum aufbewahrt.

Die Entschlüsselung durch künstliche Intelligenz hat ergeben, dass die alten Babylonier Mondfinsternisse nicht nur als Himmelsereignisse betrachteten, sondern als düstere Omen, die Tod und Verwüstung vorhersagten.

Auf einer der Tafeln steht, dass „eine Sonnenfinsternis während der Morgenwache“ „das Ende der Dynastie“ bedeute.

„Wenn sich die Sonnenfinsternis vom Zentrum aus ausbreitet und dann sofort aufhört, wird der König sterben und Elam wird zusammenbrechen“, lautet eine weitere düstere Vorhersage.

„Eine Sonnenfinsternis in der Abendwache bedeutet Pest“, sagt ein anderer. „Wenn die Sonnenfinsternis nicht wie vorgesehen stattfindet, wird es überall zu einer weltweiten Flut kommen und niemand wird gerettet werden.“

Die genaue Bedeutung der Aussage des Astrologen, eine Mondfinsternis sei „nicht so, wie sie sein sollte“, ist nicht eindeutig, doch wird angenommen, dass sie ein Szenario beschreibt, bei dem sich die Mondscheibe in eine unerwartete Richtung bewegt.

Darüber hinaus werden auf den Tafeln Rituale mit Tierdärmen beschrieben, von denen man glaubte, dass sie unheilvolle Zeichen bestätigen und feststellen sollten, ob dem König echte Gefahr droht.

Forscher haben festgestellt, dass diese Tafeln über 60 Omen enthalten, deren Interpretationen auf dem Zeitpunkt und der Art von Mondfinsternissen basieren. Diese Omen sollen die Zukunft vorhersagen und deuten oft auf Unglück oder Katastrophen hin.

„Vorhersagen sind faszinierend, da sie Einblicke in die Psychologie der Regierungsführung gewähren. Typischerweise sagen Omen Katastrophen wie Attentate, Staatsstreiche, Aufstände, Empörung, militärische Niederlagen, Gebietsverluste, Epidemien, Hungersnöte, Dürre, den Zusammenbruch der Landwirtschaft und Heuschreckenplagen voraus. Diese Sorgen waren für die babylonischen Monarchen offensichtlich von größter Bedeutung“, so die Wissenschaftler.

Laut einem Bericht des Independent entstand die mesopotamische Zivilisation in der Region zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris, die heute den modernen Irak, den Nordosten Syriens und den Südosten der Türkei umfasst.

Es ist interessant, dass zahlreiche Naturkatastrophen mit Sonnenfinsternissen in Verbindung gebracht wurden. So starb Prinzessin Diana am 31. August 1997, genau einen Tag nach einer Sonnenfinsternis. Auch der Meteoriteneinschlag am Tunguska-See ereignete sich nur zwei Tage nach einer Sonnenfinsternis.

Die Revolution von 1917 wird oft mit Sonnenfinsternissen in Verbindung gebracht, da es in diesem Jahr am 23. Januar und am 19. Juni zwei Sonnenfinsternisse gab. Die Putsche begannen im Februar und im Juli erwarteten die Russen eine Machtkrise und den Aufstieg der Bolschewiken.

Auch der Untergang der Titanic wird mit Finsternissen in Verbindung gebracht: Am Tag des Stapellaufs des Schiffs kam es zu einer totalen Mondfinsternis, zwei Tage nach der Katastrophe folgte eine Sonnenfinsternis.

Vor dem katastrophalen Ereignis im Kernkraftwerk Tschernobyl am 26. April 1986 gab es zwei Finsternisse: eine Sonnenfinsternis am 9. April und eine Mondfinsternis am 24. April.

Es besteht der Glaube, dass bestimmte Finsternisse einen erheblichen Einfluss auf Führungspersönlichkeiten haben können, was zu schwerwiegenden Konsequenzen dieser astronomischen Ereignisse führen kann.

Darüber hinaus wird es in diesem Jahr zwei weitere Finsternisse geben: eine Mondfinsternis am 18. September und eine Sonnenfinsternis am 2. Oktober.