Mexico: Medienbericht: Unheimliche menschenähnliche Gestalt erschreckt Strandbesucher in Cancun (Video)

Ein merkwürdiges, virales Video aus Mexiko zeigt angeblich eine unheimliche, menschenähnliche Gestalt, die zwei Freunde erschreckt, die am Strand in Cancún sitzen.

Einem lokalen Medienbericht zufolge wurde die merkwürdige Szene letzte Woche auf TikTok gepostet und hat seit ihrem Erscheinen im Internet unglaubliche 26 Millionen Aufrufe erzielt.

In dem Video (siehe unten) sind zwei junge Männer zu sehen, die in Strandstühlen sitzen und miteinander plaudern, als einer von ihnen plötzlich etwas in seinem peripheren Sichtfeld bemerkt.

Die beiden drehen sich um und sehen etwas, das wie eine sehr dünne, menschenähnliche Gestalt aussieht, die sich langsam in der Dunkelheit von hinten an sie heranschleicht.

Erschüttert von dem beunruhigenden Eindringling springt das Duo schnell aus seinen Stühlen und flieht vom Schauplatz.

Wie man sich vorstellen kann, hat das virale Video in den sozialen Medien in Mexiko alle möglichen Theorien hervorgebracht, wobei viele vermuten, dass die gruselige Gestalt ein Außerirdischer oder vielleicht ein Dämon gewesen sein könnte.

Skeptische Zuschauer argumentieren unterdessen, dass die gekünstelte Natur der Szene, einschließlich des unerklärlichen Kamerawinkels, darauf hindeutet, dass es sich einfach um eine clevere Falschmeldung handelt. Sollte dies der Fall sein, kann man davon ausgehen, dass sich der Ersteller unmöglich vorstellen konnte, dass das Video einen derartigen Erfolg haben würde.

Was halten Sie von dem eigenartigen Video?

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=TlQPYpISn20&t=5s