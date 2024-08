KI enthüllt „Gesicht Jesu“ nach erstaunlicher Entdeckung mithilfe des Turiner Grabtuchs

Wissenschaftler behaupten, „bewiesen“ zu haben, dass das Turiner Grabtuch aus der Zeit Jesu Christi stammt. Der Daily Express hat mithilfe künstlicher Intelligenz enthüllt, wie er tatsächlich ausgesehen haben könnte.

Künstliche Intelligenz hat das „Gesicht Jesu Christi“ aus einem Stück Stoff nachgebildet, von dem einige glauben, dass es ihn nach seiner Kreuzigung umhüllte.

Das Grabtuch von Turin spaltet seit Jahrhunderten die Meinungen. Einige behaupten, in dem Material sei sogar ein Umriss des Antlitzes Christi zu sehen.

Andere tun es routinemäßig als Fälschung ab, aber neue von italienischen Wissenschaftlern eingesetzte Technologien legen nahe, dass das 4,30 Meter lange Leinenlaken tatsächlich aus der Zeit Christi stammen könnte.

Und jetzt wurde KI eingesetzt, um die rätselhafte heilige Reliquie neu zu interpretieren, um das „wahre Gesicht Jesu“ zu enthüllen.

Der Daily Express nutzte den hochmodernen KI-Imager Midjourney, um eine Simulation des Gesichts hinter dem Leichentuch zu erstellen.

Die Bilder scheinen Christus mit langem, wallendem Haar und Bart zu zeigen – ähnlich wie viele klassische Darstellungen von ihm. An seinem Gesicht und am Körper scheinen Schnittwunden und Schürfwunden zu sein, was darauf hindeutet, dass er gerade erst getötet wurde.

Während Skeptiker glauben, dass ein unbekannter Künstler aus dem 14. Jahrhundert das „Leichentuch des Messias“ gefälscht hat, indem er Pulverfarbe entweder auf einer Skulptur oder dem Körper eines Modells verwendet hat, sind viele Katholiken davon überzeugt, dass der Stoffball irgendwie mit dem Abbild Christi zum Zeitpunkt des Todes eingeprägt war.

In den 1980er Jahren ergab eine Radiokarbonanalyse, dass der zur Herstellung des Grabtuchs verwendete Stoff aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammte, kurz bevor seine dokumentierte Geschichte begann.

Aber Dr. Liberato de Caro vom italienischen Institut für Kristallographie hat mit einer neuen Methode namens Weitwinkel-Röntgenstreuung sensationell behauptet, dass der Stoff gut zu einer ähnlichen Probe passt, die nachweislich aus der Belagerung von stammt Masada, Israel, 55-74 n. Chr.

Dr. de Caro hat Zweifel an der Genauigkeit der Kohlenstoffdatierung geäußert. Er schrieb: „Schimmel und Bakterien, die sich auf Textilfasern ansiedeln, und Schmutz oder kohlenstoffhaltige Mineralien wie Kalkstein, die sich in den Hohlräumen zwischen den Fasern festsetzen, die auf mikroskopischer Ebene etwa 50 % des Volumens ausmachen, können dazu führen. Es ist schwierig, sie in der Probenreinigungsphase vollständig zu beseitigen, was die Datierung verfälschen kann.“

Er fügte hinzu, dass die gleiche Probe von Laboren auf der ganzen Welt getestet werden könne, da die Röntgenstreuungstechnik zerstörungsfrei sei, was zur Bestätigung seiner Ergebnisse beitrage.

Zur weiteren Untermauerung seiner Behauptungen wies Dr. de Caro darauf hin, dass sich zwischen den Fasern des Leinens winzige Pollenpartikel aus dem Nahen Osten festgesetzt hätten, was die weitverbreitete Annahme widerlegte, dass es sich bei dem Leichentuch um eine europäische Fälschung handele.

Obwohl es keine eindeutigen Beweise dafür gibt, dass das Grabtuch vor der Mitte des 13. Jahrhunderts existierte, wurde Berichten zufolge ein ähnliches Relikt – von dem Befürworter glauben, dass es sich um dasselbe Objekt handelte – ein Jahrhundert zuvor aus einer Kirche in Konstantinopel gestohlen.