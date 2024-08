Altweibersommer 2024: Trend für September zeigt in eine Richtung – Hurrikane können Wettermuster verändern (Video)

Der Altweibersommer steht vor der Tür. Doch vorher wird es nochmal heiß: In der letzten Augustwoche sieht es nochmal nach einer Hitzewelle aus mit Höchstwerten von bis zu 32 Grad. Und diese Hitzewelle setzt sich bis in den September fort.

Nach derzeitigen Prognosen wird es am Mittwoch, 28. August, wieder sehr sommerlich heiß in Deutschland für gut eine Woche.

September startet fast überall mit 30 Grad

Wer es nochmal richtig heiß mag, der ist gleich am Anfang des Septembers richtig. Es werden voraussichtlich 30 Grad erreicht am 01. September in Berlin, Köln, München, Hannover, Leipzig, Nürnberg oder auch Stuttgart.

Also eigentlich nahezu überall. Nur an den Küsten bleiben die Höchstwerte unter 30 Grad.

Auch am 02. September ist das Potenzial für 30 Grad immer noch da. Danach wird es wohl kaum noch reichen für so hohe Werte.

Vor allem die Tiefstwerte sind aber interessant. Es sind immer noch Werte von 16 bis 18,5 Grad als Tiefstwerte prognostiziert Anfang September. Das könnte ein Rekord werden und vielleicht gibt es sogar eine tropische Nacht am 01. September diesen Jahres.

Aber das war es dann noch nicht mit dem Altweibersommer, denn die Wochenprognosen für September zeigen einen eindeutigen Trend.

Die mittelfristigen Prognosen für September sind alle sehr gleich: Es bleibt sehr warm für September. Temperaturen von 30 Grad sind zwar relativ selten im September, aber an dem ein oder anderen Tag könnte auch diese Marke gerissen werden.

Ansonsten bleibt es sehr sommerlich, auch wenn die Tage merklich kürzer werden. Man darf nicht vergessen, dass am 22. September schon wieder Äquinoktium ist, also die Tag-und-Nacht-Gleiche.

Wenn wir die Wochenprognosen anschauen, dann fällt auf, dass es über den Britischen Inseln den ganzen Monat über recht kühl bleibt.

Und das bedeutet, dass hier Tiefdruck herrscht. Für Deutschland bedeutet das: Die vorherrschende Windrichtung aus Südwest bleibt bestehen und die warme Luft aus Spanien fließt zu uns.

Aber es kann auch sein, dass mal eine Woche dabei ist, in der uns ein Tiefdruckgebiet von den Britischen Inseln erreicht.

Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass das Mitte September passiert. Dadurch bekämen wir wieder ein paar kühlere und auch nasserer Tage.

Doch der allgemeine Trend bleibt bestehen: Es wird ein warmer, sonniger und trockener September in Deutschland.

Wie wird das Wetter zum Oktoberfest in München?

Das Oktoberfest in München startet heuer am Samstag, den 21. September. Grundsätzlich sieht es gut aus für das Wetter zum Oktoberfest, auch wenn die Unsicherheit Ende September nochmal etwas steigt.

Doch prinzipiell bleibt es im Süden Deutschlands den ganzen September über warm und meist auch trocken. Es sieht also gut aus für das Wetter zum Oktoberfest.

Doch das Oktoberfest dauert bis zum 6. Oktober. Wie sieht es also nach dem September aus?

Man muss ganz klar sagen, dass es warm weitergeht bis in den November oder sogar Dezember hinein. Selbst für das neue Jahr zeigen die verfügbaren Modelle eigentlich nur zu warme Temperaturen an.

Es sieht nach einem goldenen Oktober aus im Moment. Doch könnte aber vielleicht noch was dazwischenkommen?

Hurrikane können Wettermuster verändern

Es ist Hurrikan-Saison und für dieses Jahr wurden besonders viele Wirbelstürme vorhergesagt.

Und Hurrikane können so mächtig werden, dass sie die Wettermuster auf der Nordhalbkugel verändern. Das ist im Moment nicht in Sicht, aber immer ein großer Unsicherheitsfaktor im Herbst.

Ex-Hurrikan Ernesto bringt beispielsweise diese Woche noch schwere Sturmböen nach Sylt und verstärkt zudem die Hitze am kommenden Wochenende in Deutschland.

Sollte sich aber aus einem Ex-Hurrikan mal ein großer Sturm entwickeln, dann könnte der Hochdruck über Mitteleuropa ins Wanken geraten. Aber bis dahin können wir uns erst einmal auf einen langen Altweibersommer freuen.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=567LAW3d8PM