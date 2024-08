Verbotene Archäologie: Erstaunliche Beispiele der Inka- und vorinkaischen Mauerwerkskunst

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen einige der besten Beispiele für Inka- und Präinka-Mauerwerk. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Inka- und Präinka-Kulturen über unglaubliche Baufähigkeiten verfügten. Beweise für ihr Talent sind antike Städte wie Puma Punku, Tiahuanaco, Machu Picchu und Ollantaytambo.

Dort können wir riesige Steinblöcke finden, die auf unbekanntem Weg in diese Städte gebracht wurden. Sie waren in der Lage, Andesit abzubauen, der auch heute noch einer der am schwierigsten zu bearbeitenden Steine ​​ist.

Wie die antike Menschheit all dies vor Tausenden von Jahren geschafft hat, ist immer noch ein Rätsel, das die Mainstream-Wissenschaft nicht lösen kann.

Wie haben viele Menschen in der Antike Steinblöcke mit einem Gewicht von über 50 Tonnen abgebaut, geschnitten, transportiert und platziert?

Woher hat der Mensch in der Antike das Wissen dazu? In Ollantaytambo finden wir unglaubliche Steinmetzarbeiten, die auch in Puma Punku, Tiahuanaco und Sacsayhuaman zu finden sind: Wände, die so präzise aneinandergefügt sind, dass kein einziges Blatt Papier zwischen sie passt.

Die Frage, die niemand beantworten konnte, ist … wie haben die Menschen der Antike all das erreicht? Wenn man bedenkt, dass einige dieser Stätten vermutlich über 10.000 Jahre alt sind … muss man sich fragen, was die Menschheit der Antike damals wusste, was uns heute fehlt?

Haben wir es mit einer Art verlorener Technologie zu tun? Mit fortschrittlicher Technologie der Antike, die in Raum und Zeit verloren gegangen ist.

Der Tempel der drei Fenster, Machu Picchu, Peru. Foto: Beto Santillán. Machu Picchu-Touren & Machu Picchu-Reisen.

Nachdem Sie sich alle Bilder in diesem Artikel angesehen haben, teilen Sie uns Ihre Meinung dazu mit, wie es der Menschheit der Antike gelang, unglaubliche Bauwerke wie die in Ollantaytambo, Puma Punku, Tiahuanaco, Machu Picchu und Sacsayhuaman zu errichten.

Ist es möglich, dass die Baumeister der alten Inka und der Vorinkazeit über unglaubliche Fähigkeiten und verlorene Technologien verfügten, die es ihnen ermöglichten, solch majestätische Bauwerke zu errichten? Oder haben unsere Vorfahren diese Bauwerke mit Holz-, Stein- und Bronzewerkzeugen errichtet, wie die Mainstream-Forscher vermuten?

Glauben Sie, dass moderne Ingenieure solche Monumente errichten und dafür sorgen könnten, dass sie Tausende von Jahren überdauern, so wie es die Inka und die Vor-Inka-Zeit taten?

Hier sind Bilder der antiken Bauwerke in Ollantaytambo, Puma Punku, Tiahuanaco, Machu Picchu und Sacsayhuaman. Welches davon ist Ihr Favorit? Und was würden Sie unserer Liste der Inka- und Präinka-Bauwerke hinzufügen?

Sacsayhuaman: Beachten Sie, wie gut es den Alten gelang, die Strukturen zu platzieren. Eine solche Präzision ist unglaublich.

Ollantaytambo: Der Sonnentempel. Wie hat die Menschheit der Antike das geschafft? Auf diesem Bild sind die sechs Monolithen aus rotem Granit zu sehen, die Teil einer unvollendeten Ringmauer sein sollten. Die Monolithen sind durch „Abstandssteine“ voneinander getrennt, die verhindern, dass sie bei Erdbeben einstürzen. Ein weiteres Bild des Sonnentempels in Machu Picchu, Peru. Beachten Sie die unglaublichen Details dieser Struktur. Auch hier passt kein einziges Blatt zwischen die Felsen.

Mondtempel, Machu Picchu, Peru. Ein weiteres Beispiel, das eindeutig auf eine sehr fortgeschrittene antike Zivilisation hinweist. Wie haben sie das gemacht? Mit Werkzeugen aus Bronze oder Stein?

Sacsayhuaman: Unglaubliche Details wie in anderen antiken Stätten wie Ollantaytambo oder Machu Picchu.

Puma Punku ist einer der wichtigsten Orte, wenn Sie sehen möchten, wozu der Mensch in der Antike fähig war. Diese Steinstrukturen gehören zu den größten, die jemals gefunden wurden.

Unglaubliche Präzision bei Puma Punku. Wie hat der Mensch der Antike das geschaffen? Beachten Sie die nahezu perfekten Löcher an den Seiten. Wie wurden diese Löcher geschaffen? Sie sind gleichmäßig verteilt.

Inka-Mauerwerk, Palast von Inca Roca, Cuzco, Peru. Ein weiteres Beispiel extremer Präzision. Kein einziges Blatt Papier passt zwischen die Steine. Einige von ihnen sehen aus, als wären sie miteinander „verschmolzen“.

Dies sind nur einige Beispiele für die unglaublichen Fertigkeiten der alten Inka und Vorinka.

Die Frage bleibt jedoch: Wie haben sie das alles vor Tausenden von Jahren gemacht? Sehen wir hier das Produkt einer fortschrittlichen Technologie, die seitdem verloren gegangen ist? Wie haben sie diese unglaublichen Strukturen mit solcher Präzision geschnitten, transportiert und platziert? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.