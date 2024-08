Das Mysterium um „außerirdische Mumien“ in Peru wächst weiter, da immer mehr Exemplare entdeckt werden

Das Mysterium um Perus sogenannte „Alien-Mumien“ wächst weiter, denn neues Filmmaterial zeigt drei weitere Figuren, darunter einen abgetrennten „Alien-Schädel“, der Berichten zufolge von peruanischen Grabräubern entdeckt wurde.

Diese Grabräuber haben vermutlich die meisten der etwa ein Dutzend seltsamen Exemplare freigelegt, die jetzt für Aufsehen sorgen.

Das Video zeigt zwei Körper, die jeweils etwa 1,50 Meter groß sind und nicht-menschliche Merkmale aufweisen, darunter einen großen, länglichen Schädel.

Beide Mumien sind mit einer weißen Substanz bedeckt, die als versteinerte Algen identifiziert wurde, was mit zuvor im letzten Jahr entdeckten Exemplaren übereinstimmt. Diese neuen Funde ergänzen die wachsende Sammlung ungewöhnlicher Artefakte.

Das verwackelte Filmmaterial, das offenbar mit einem Mobiltelefon aufgenommen wurde, kommt zu einem Zeitpunkt, da sich die Gesetzgeber in den Vereinigten Staaten endlich dazu entschlossen haben, diese peruanischen Kuriositäten zu untersuchen, um ihre Herkunft aufzudecken.

Forensiker aus den USA, die im April eine Sammlung dieser „außerirdischen Mumien“ untersucht haben, drängen nun die peruanische Regierung, den Transport der Leichen nach Amerika zu gestatten, damit diese in US-Laboren weiter untersucht werden können.

Joshua McDowell, ein Strafverteidiger und ehemaliger Staatsanwalt, der das neue Video erhalten hat , hat dabei geholfen, ein Team aus führenden Forensikern zusammenzustellen, um die Wahrheit hinter den sogenannten „Tridactyl-Mumien von Nazca“ aus Peru aufzudecken.

Eines der Teammitglieder, Joshuas Vater, Dr. John McDowell, erörterte die zahlreichen diplomatischen, rechtlichen und wissenschaftlichen Herausforderungen, die bewältigt werden müssen, um diese Mumien in den Vereinigten Staaten richtig analysieren zu können.

In einem Exklusivinterview erläuterte Dr. McDowell die wichtigsten Verfahren, die letztlich feststellen könnten, ob diese Körper Teil einer ausgeklügelten Fälschung sind. Er zeigte sich auch erstaunt über die schiere Anzahl dieser Nazca-Tridactylus-Exemplare – benannt nach ihren dreizehigen Füßen und dreifingrigen Händen – die in dem neuen Video zu sehen sind.

In Bezug auf sechs der zehn Mumien, die er während seines Besuchs in Peru im April untersucht hatte, bemerkte Dr. McDowell, er habe zwar schon Leichen mit zusätzlichen Fingern oder Zehen oder fehlenden Fingern aufgrund genetischer Faktoren gesehen, aber noch nie eine so große Gruppe – allesamt dreizackige Organismen.

Dr. McDowell, ein forensischer Zahnmediziner, der zuvor die Polizei bei der Identifizierung von Zähnen unterstützt hat, sagte, er sei noch nie auf etwas wie die Nazca-Mumien gestoßen. Die Gruppe, die er im April sah, bestand aus sechs bis zehn Wesen, und das aktuelle Video zeigt zwei weitere Wesen mit langen, schlanken, krallenartigen Zehen.

Kritiker bleiben skeptisch gegenüber der angeblichen außerirdischen Herkunft der Mumien

Der lateinamerikanische Historiker Christopher Heaney von der Pennsylvania State University ist nach wie vor nicht davon überzeugt, dass es sich bei den Überresten um etwas anderes als menschliche Überreste handelt . Er führte zwei wichtige historische Faktoren an , die seine Zweifel an den sogenannten „außerirdischen“ Körpern untermauern.

Zunächst verwies Heaney auf den alten andinen Brauch des „Kopfbindens“, der sowohl von spanischen Kolonisten als auch von einheimischen Gemeinden in Peru gut dokumentiert wurde. Bei diesem Brauch wurden die Schädel umgeformt, um längliche Köpfe zu schaffen, ähnlich denen der angeblichen „außerirdischen“ Mumien.

Es gibt jedoch keine Beweise, die diesen Brauch mit einheimischen Legenden oder Mythen über Wesen aus dem Himmel oder von Sternen in Verbindung bringen .

Heaney glaubt, dass es kein „Mysterium“ gibt, wenn man die Berichte von Spaniern und Andenvölkern aus dem 16. Jahrhundert betrachtet, die dokumentierten, dass das Kopfbinden eine gängige Praxis war.

Heaney erklärte, dass verschiedene Gruppen in den Anden diese Praxis seit über zwei Jahrtausenden praktizierten – sie banden die Schädel von Kindern mit Bandagen oder anderen Materialien zusammen, um eine Form zu erreichen, die kulturell geschätzt wurde.

Laut Heaney ist es höchst unwahrscheinlich, dass die Einheimischen diesen Brauch aufgrund des Kontakts mit außerirdischen Wesen übernommen haben, da es in der Folklore der Region keine derartigen Geschichten gibt. Eine der umfassendsten Studien zu diesem Brauch wurde vom Anthropologen Matthew Velasco von der Cornell University durchgeführt und 2018 veröffentlicht.

Zweitens hob Heaney die lange Geschichte des Schwarzmarkthandels, der achtlosen Wiedervergrabung sowohl echter als auch gefälschter peruanischer Antiquitäten und der Grabräuberei hervor. Diese chaotische Geschichte hat erhebliche Verwirrung hinsichtlich der Echtheit vieler historischer Artefakte in der Region hervorgerufen.

Heaney merkte an, dass diese Situation Teil eines umfassenderen Problems sei – und betonte die Notwendigkeit, die Vergangenheit gründlicher zu untersuchen und zu verstehen.

Die lange Geschichte der Grabplünderungen in der Region verstärkt Heaneys Zweifel an der Echtheit der „fremdartigen Mumien“ noch weiter. Heaney, Autor des Buches „Empires of the Dead“, das sich mit den Inka-Mumien Perus beschäftigt, erklärte in einem kürzlichen Interview, dass Grabplünderungen und -raub seit der spanischen Invasion Perus im Jahr 1532 weit verbreitet seien.

Die Spanier lernten schnell, dass Andenfürsten und Inka-Könige mit beträchtlichem Reichtum begraben wurden. Solange Plünderer ihre Funde den Kolonialbehörden meldeten und einen Teil der Schätze, darunter Gold und Silber, mit ihnen teilten, galten derartige Aktivitäten als „legal“.

Diese jahrhundertelange Ausbeutung der archäologischen Stätten Perus hat zu einer verwirrenden Mischung aus echten antiken Artefakten und hastig hergestellten Gegenständen geführt, die auf dem Antiquitätenmarkt Käufer anlocken sollen.

Video:

https://www.brighteon.com/1dc1650b-b88b-4843-bd57-fc084a00a447