Medienbericht: Mehrere Zeugen filmen eine Reihe bunter Lichter am Himmel über einer kolumbianischen Stadt (Videos)

Anfang dieser Woche entdeckten mehrere Zeugen eine seltsame Reihe bunter Lichter, die auf mysteriöse Weise am Nachthimmel über der kolumbianischen Stadt Bogotá erschienen.

Die faszinierende Massensichtung, die Berichten zufolge am Montagabend stattfand, wurde von mehreren Personen gefilmt, die ihr Filmmaterial umgehend in den sozialen Medien veröffentlichten, was im ganzen Land für Aufsehen im Internet sorgte.

Die verwirrende Reihe bunter Lichter hing mehrere Sekunden lang am Nachthimmel, während die Leute den seltsamen Anblick beobachteten und sich fragten, was sie da sahen.

Seltsamerweise lässt ein Video des Vorfalls (siehe unten) darauf schließen, dass die seltsame beleuchtete Ansammlung einfach „abgeschaltet“ und plötzlich verschwunden war.

Was die seltsamen bunten Lichter bedeuten könnten, wurde von einigen als Hinweis auf einen außerirdischen Besuch oder eine Art geheimes Projekt im Sinne der lange diskutierten Verschwörungstheorie des Projekts Blue Beam bezeichnet.

Skeptischere Beobachter vermuteten, dass es sich bei den UFOs um Drohnen oder möglicherweise Starlink-Satelliten gehandelt haben könnte. Allerdings ist letztere Theorie zweifelhaft, da die SpaceX-Raumschiffe zwar oft für etwas Außerirdisches gehalten werden, aber weiß und nicht bunt sind.

Andere Möglichkeiten, die im Internet vorgebracht wurden, sind, dass es sich bei den Objekten um Weltraumschrott oder einfach um eine Lichtshow handelte, die von irgendwo in der Stadt ausging.

Was ist Ihrer Meinung nach am Montagabend am Himmel über Bogotá erschienen?

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=ljRIeACiSEo