Ein Mädchen kam in ein dagestanisches Dorf und sagte sie habe sechs Jahre in einer anderen Welt gelebt

Im Jahr 1980 ereignete sich auf dem Territorium Dagestans ein Ereignis, das bis heute als ungewöhnlich gilt. Im Bezirk Agul wird das Dorf Amukh, das noch heute existiert, überwiegend von Darginen bewohnt.

Dieses Volk besitzt eine bemerkenswerte Legende über eine Unterwelt, in der die Lebenden mit den Geistern der Toten koexistieren.

Solche Mythen stammen aus alter Zeit und sind unter den kaukasischen Völkern weit verbreitet. Die Dargins verfügen jedoch über einzigartige Einzelheiten über den Zugang zu diesem Reich und die gelegentlichen Besuche von Boten aus diesem Reich in unserer Welt.

Die Dargins glauben seit jeher an mehrere Welten: eine für die Lebenden, die Pflanzen, Tiere, Vögel und Menschen umfasst, und eine andere für die Toten, die von Geistern, ätherischen Wesen, Dschinns und Dämonen bewohnt wird.

Sie behaupten, dass beide Welten in unserer Realität koexistieren. Um in die Welt der Toten zu gelangen, muss man die Furcht selbst überlisten, eine Leistung, die Berichten zufolge nur wenigen gelungen ist.

Umgekehrt ist der Übergang vom Reich der Toten in unser Reich angeblich einfacher, da Wesen unsere Welt häufig besuchen.

Dargins glauben, dass die Welt der Toten real ist

Es heißt, dass es im Kaukasus Höhlen gibt, die so furchterregend sind, dass sie für Menschen fast unzugänglich sind. Überwältigende Angst und Furcht ergreifen den Geist so heftig, dass man jegliche Selbstbeherrschung verlieren kann.

Manche glauben, dass dies das Werk von Dschinn oder Dämonen ist, während andere diese Höhlen als Reich der Toten betrachten, wo die Lebenden keinen Zutritt haben.

Skeptiker führen diese Urangst jedoch auf mysteriösen Infraschall zurück, der aus den Tiefen der Höhlen kommt, mit dem menschlichen Gehirn in Resonanz tritt und Angst- und Furchtzentren auslöst.

Trotz umfangreicher Forschungen der Russischen Akademie der Wissenschaften, der Forschungsvereinigung Kosmopoisk und der Suchgruppe Neman, die mit hochentwickelter Technologie ausgestattet sind, konnten keine Beweise für dieses Phänomen gefunden werden.

Es lässt vermuten, dass die Quelle dieser unerklärlichen Angst tief unter der Oberfläche liegen könnte, aber noch immer unentdeckt ist.

1980 kam ein Mädchen in das dagestanische Dorf Amukh und sorgte mit ihrem ausgemergelten Aussehen und ihrer blassen, fast farblosen Haut bei den Einheimischen für Aufregung.

Sie war zu schwach zum Sprechen und brauchte dringend Nahrung und Wasser. Die mitfühlenden Darghins versorgten sie mit Nahrung und einem Platz zum Ausruhen, in der Hoffnung, nach ihrer Genesung mehr über ihre Herkunft und die Umstände ihres schlimmen Zustands zu erfahren.

Als das Mädchen aufwachte, trank es noch mehr Wasser und erhob sich langsam aus dem Bett. Die Gastgeberin, die dem Fremden Unterschlupf gewährt hatte, erwachte ebenfalls und erkundigte sich nach der Identität des Mädchens.

Das Mädchen verriet, dass sie mit drei einheimischen Jugendlichen aus dem Dorf Burshag gewettet hatte, dass sie eine von allen gefürchtete Höhle betreten könne. Trotz ihrer wachsenden Angst wagte sie sich in die Höhle. Sie beschrieb den zehnminütigen Abstieg in den Abgrund in allen Einzelheiten.

Irgendwann begann sie Erscheinungen zu sehen und Klagen und Stimmen zu hören, die sich zu einer Kakophonie steigerten, die körperliche Schmerzen verursachte.

Dann trat Stille ein und sie fand sich in einem anderen Reich wieder. Es war ein eisiger, dunkler Ort, an dem Dschinn und Dämonen sich von ihren Emotionen ernährten und an ihrer Seele knabberten, um sie am Leben zu erhalten.

Diese Wesen, die nicht von Natur aus böswillig sind, ernähren sich von menschlicher Angst und Emotionen oder den Seelen der Verstorbenen. Daher besuchen gelegentlich Geister aus dem Jenseits unsere Welt auf der Suche nach der Energie lebender Seelen.

Die Daten zeigten, dass das Mädchen sechs Jahre lang in diesem Reich gefangen war und unermüdlich nach einem Ausweg suchte.

Sie vermied es, sich daran zu erinnern, wie sie zurückgekehrt war, und deutete stattdessen unaussprechliche Taten an. Als ihre Geschichte zu Ende war, lud die Gastgeberin sie ein, zu bleiben, und ging kurz hinaus.

Nachdem sie mit den Dorfältesten und dem Anführer gesprochen hatte, gab sie alle gesammelten Informationen weiter.

Der Anführer erinnerte sich an einen Vorfall vor sechs Jahren, als ein Mädchen namens Muminat aus einer nahegelegenen Gemeinde verschwand.

Versuche, die Höhle zu erkunden, waren vergeblich; alle, die sie betraten, einschließlich ihres Vaters, flohen voller Angst und Schock.

Lokale Überlieferungen besagen, dass die Höhle ein Tor zum Jenseits ist, das von Dschinns bewacht wird.

Im Glauben, sie sei die verlorene Muminat, wurde sie nach Burshag gebracht, wo ihre Mutter sie trotz ihres hageren Aussehens wiedererkannte. Skeptiker sind sich jedoch sicher, dass das Verschwinden des Mädchens keine mystischen Elemente enthält, und tun ihre Geschichte als reine Fiktion ab.

Sie spekulieren, dass sie wahrscheinlich mit einem Liebhaber durchgebrannt ist, nur damit die Dinge Jahre später schief gingen.

Die gebürtige Dagestanerin, die nicht nach Hause zurückkehren wollte, konnte nicht allein überleben und tauchte schließlich unter Menschen, um dem Tod zu entgehen.

Was aber, wenn wir uns mit der Vorstellung eines tatsächlichen Totenreichs beschäftigen?

Angst dient einem doppelten Zweck: Sie hält Menschen davon ab, einen solchen Ort zu betreten, und sie gibt den Dschinns Halt. Muminats Vorfall ist kein Einzelfall; im Kaukasus sollen im 20. und 21. Jahrhundert etwa 10 Menschen derartige Höhlen betreten haben.

Seltsamerweise tauchte jeder von ihnen Berichten zufolge erst nach Jahren wieder auf, und einige von ihnen werden immer noch vermisst.