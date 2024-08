Was war mit dem unheimlichen, orangefarbenen Himmel über Minnesota? (Video)

Heftige Stürme hinterließen am Montagabend in den Twin Cities einen bedrohlichen Himmel.

Die Twin Cities erlebten den heißesten Tag des Sommers und auch die aktivste 24-stündige Unwetterperiode. Wir erlebten nicht nur einen, sondern gleich zwei Bugechostürme, die innerhalb von 11 Stunden ab Montagabend und dann noch einmal am frühen Dienstagmorgen Windschäden verursachten.

Viele Menschen sahen und fotografierten am Montagabend einen unheimlichen, orangeroten Himmel, nachdem das erste Bugecho vorbeigezogen war.

Die Farben waren alle auf das perfekte Timing mit dem Sonnenuntergang zurückzuführen.

Die meisten schweren Stürme, darunter auch ein klassisches Bogenecho, entwickeln sich nach oben und außen, wenn sie die stabile Oberseite der Troposphäre erreichen (die Schicht der Atmosphäre, in der die meisten unserer Wetterereignisse auftreten und die sich bis zu einer Höhe von etwa 12.000 bis 15.000 Meter über dem Boden erstreckt).

Dies erzeugt eine Wolkenhülle, die sich 160 Kilometer weit über das Zentrum des Geschehens hinaus erstreckt. Wir nennen dies eine „überschießende Oberseite“.

Es ist ein klassisches Zeichen für einen intensiven Sturm.

Die untergehende Sonne traf dann auf die Rückseite dieser Wolkenfahne und wir sehen dann die Reflexion dieser typischen orangeroten untergehenden Sonne in unseren Augen.

Diese Wolkenschicht liegt ziemlich hoch und besteht aus dicken Wassertropfen und/oder Eiskristallen, die das Licht gut reflektieren.

Das ist ein schöner Abschluss eines sonst gefährlichen Sturms. Die Menschen in Zentralwisconsin haben wahrscheinlich eine ähnliche Situation mit dem morgendlichen Bogenecho gesehen, als die aufgehende Sonne von der überschießenden Spitze des Morgensturms reflektiert wurde.

