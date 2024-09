Prof. Sam Parnia: Der Tod scheint umkehrbar zu sein

Ein führender Experte für Nahtoderfahrungen argumentiert, dass ein Herzstillstand dank moderner medizinischer Fortschritte, die es Patienten ermöglichen, dem Tod zu trotzen, nicht länger das Ende bedeutet.

In einem Interview mit The Telegraph betonte Sam Parnia, außerordentlicher Professor für Medizin am Langone Medical Center der New York University, dass das Verständnis der Medizin von Tod und Sterben noch immer weitgehend veraltet sei.

Parnia berief sich auf aktuelle Studien, darunter auch solche, die in seinem eigenen Labor an der NYU durchgeführt wurden. Diese legen nahe, dass das menschliche Gehirn nach dem Tod „nicht nur Stunden, sondern möglicherweise Tage lang gerettet werden kann“.

Eine bemerkenswerte Studie des Parnia Lab aus dem letzten Jahr ergab, dass manche Patienten mit Herzstillstand die Erinnerung an ihr Todeserlebnis bis zu einer Stunde nach dem Herzstillstand behielten.

Darüber hinaus deutete die Gehirnaktivität dieser Patienten auf ein ähnliches Phänomen hin. Bemerkenswerterweise kehrte die Gehirnaktivität in 40 Prozent dieser Fälle eine Stunde nach Beginn der Herz-Lungen-Wiederbelebung (CPR) auf ein normales oder nahezu normales Niveau zurück.

Diese Ergebnisse sowie andere Studien wie ein Yale-Experiment, bei dem enthauptete Schweinehirne bis zu 14 Stunden nach der Enthauptung wiederbelebt wurden, veranlassten Parnia dazu, die Vorstellung in Frage zu stellen, dass der Tod ein irreversibler Zustand sei.

Er beschrieb den Tod als „einfach eine soziale Konvention, die nicht mit den wissenschaftlichen Realitäten übereinstimmt“.

„Wenn wir dieses gesellschaftliche Etikett entfernen, das uns glauben lässt, dass alles aufhört, und die Sache objektiv betrachten, ist [der Tod] im Grunde ein Verletzungsprozess“, sagte Parnia gegenüber The Telegraph.

Laut Parnia kann dieser Prozess nicht nur durch den Einsatz von Geräten zur extrakorporalen Membranoxygenierung (ECMO), die als Ersatz für Herz und Lunge fungieren, umgekehrt werden, sondern auch durch bestimmte Medikamentenkombinationen, die sich bei der Wiederbelebung von Tieren als vielversprechend erwiesen haben.