Ex-Geheimdienstmitarbeiter: „Die Außerirdischen sind hier und sie stellen eine echte Bedrohung dar – ich habe Beweise“ (Video)

Luis Elizondo ist ein robuster Mann, der bereits in der US-Armee in Afghanistan und Kuwait gedient hat und an Anti-Terror-Missionen gegen Kämpfer des Islamischen Staats, al-Qaida und der Hisbollah beteiligt war. Er scheint sich nicht so leicht einschüchtern zu lassen.

Sogar er gibt zu, dass es ihm bis ins Mark kalt den Rücken runterlief, als seine Kinder beschrieben, wie in ihrem Haus in Maryland, gleich außerhalb von Washington D.C., eine grün leuchtende Kugel in ihrer Nähe schwebte.

Die Kugel, dreidimensional und von einem seltsamen grünen Licht erfüllt, schien sich zielstrebig zu bewegen, blieb abrupt mitten in der Luft stehen, bevor sie auf ein Laufband zuglitt und verschwand.

Luis Elizondo berichtet von einem ähnlichen Erlebnis, bei dem er ein leuchtendes grünes Wesen in Basketballgröße mit undeutlichen Rändern von der Küche bis zu seiner Schlafzimmertür knapp unter der Decke mäandern sah, bevor es in einer Wand verschwand.

Seine Frau Jenn beobachtete es während der gesamten zehn Sekunden, in denen es auftrat, und spendete ihm damit erheblichen Trost, da sie solchen Phänomenen gegenüber äußerst skeptisch war.

Elizondo behauptet, dass Beweise für Außerirdische hier auf der Erde offenkundig verborgen sind

Der ehemalige Pentagonbeamte hat alarmierende Behauptungen darüber aufgestellt, was seine früheren Vorgesetzten tatsächlich über Außerirdische und die potenzielle Gefahr, die sie für die Menschheit darstellen, wissen.

Er war skeptisch, glaubte jedoch fest an die Existenz von Außerirdischen, die bereits auf der Erde lebten.

Darüber hinaus ist sich die US-Regierung der Situation durchaus bewusst, beschließt jedoch, sie im Rahmen einer umfassenden Vertuschungsaktion vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

Diese erstaunlichen Behauptungen wurden nun von Elizondo in einem schockierenden neuen Buch mit dem Titel „Imminent – ​​Inside The Pentagon’s Hunt For UFOs“ aufgestellt.

Manche halten das Buch für äußerst wichtig, da Elizondo nicht nur ein Amateur-Geisterjäger, sondern auch ein ehemaliger Offizier des militärischen Geheimdienstes ist, der diese Suche anführte.

Der 52-jährige ist ehemaliger Direktor des geheimen Aerospace Threat Identification Program (AATIP) des US-Verteidigungsministeriums.

Er möchte klarstellen, dass er diese kleinen, leuchtend grünen Kugeln erst während seiner Tätigkeit bei AATIP beobachtet hat. Er identifizierte sie als eine der am häufigsten gemeldeten UFO-Arten, die heute allgemein als unbekannte Luftphänomene (Unidentified Aerial Phenomena, UAPs) bezeichnet werden.

Seiner Meinung nach kamen diese Vorkommnisse zu häufig vor, um bloße Zufälle zu sein. Seine Kollegen hatten in ihren jeweiligen Gegenden ähnliche Sichtungen gemeldet. Könnte es sich um eine Form „fortgeschrittener Intelligenz“ handeln, die diejenigen manipuliert, die diese Dinge untersuchten?, überlegte Elizondo.

Sein Buch hat unweigerlich in einer Gemeinschaft für Aufregung gesorgt, die seit langem um Legitimität ringt.

Er besaß Zugangsgenehmigungen für hochrangige Personen und war sieben Jahre lang in einer geheimen UFO-Forschungseinheit der US-Regierung tätig.

Er behauptet, die Existenz dieser Einheit werde von bestimmten Pentagonbeamten vor der Öffentlichkeit geheim gehalten, weil sie fürchten, ihre Bekanntgabe könne zu weitverbreiteter Panik führen.

Er behauptet, dass die eindeutigen UFO-Aufnahmen, die vor einigen Jahren veröffentlicht wurden und von US-Kampfpiloten aufgenommen wurden, zeigten, dass es sich bei diesen Objekten um hochentwickelte Maschinen handele.

Leider reichen unsere derzeitigen Verteidigungsfähigkeiten nicht aus, um ihren Vormarsch aufzuhalten.

„Diese Schiffe sind nicht menschlichen Ursprungs“, erklärt Elizondo nachdrücklich.

Die Menschheit ist weder die einzige intelligente Lebensform im Universum, noch die dominierende Spezies.

Er behauptet, dass diese Raumfahrzeuge „seit mindestens dem Zweiten Weltkrieg weltweit völlig ungestraft operieren“ und über die Fähigkeit verfügen, „auf eine Art und Weise zu manövrieren, die unserem physikalischen Verständnis widerspricht, sei es in der Atmosphäre oder im Ozean.“

Ihm zufolge stellen UFOs „zumindest ein ernstes Risiko für die nationale Sicherheit und im schlimmsten Fall eine potenzielle existentielle Bedrohung für die Menschheit“ dar.

„Um es milde auszudrücken, es ist ein Thema, das früher hätte erwähnt werden sollen. Aber niemand hat es getan“, erklärt er und führt das Schweigen auf eine geheime Gruppe von US-Regierungsbeamten und großen Rüstungsunternehmen zurück, die angeblich seit 1947 UFOs und ihre außerirdischen Passagiere bergen und verbergen.

Diese alarmierende Geschichte scheint direkt aus einer Folge der Science-Fiction-Fernsehserie „Akte X“ zu stammen.

Allerdings handelt es sich hier nicht um ein Hollywood-Drehbuch, sondern um die Behauptung eines Mannes, der als hochrangiger Offizier des militärischen Geheimdienstes diente, bevor er 2009 dem Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) beitrat.

Die Gruppe wurde 2007 auf Ersuchen von Harry Reid, dem damaligen demokratischen Mehrheitsführer im Senat, gegründet, um UFOs zu untersuchen. Angestoßen wurde diese Initiative von seinem Freund Robert Bigelow, einem Milliardär und Gründer von Bigelow Aerospace.

Bigelow hat erklärt, er sei „absolut überzeugt“, dass es Außerirdische gebe und dass diese die Erde besucht hätten.

Elizondo ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit, da er 2017 aufgrund seiner Einwände gegen Regierungsgeheimnisse und unzureichender Ressourcen von seinem Posten im Pentagon zurückgetreten war.

Er und andere sorgten für erhebliche Kontroversen, als sie erschreckende Videos von angeblichen UFO-Begegnungen mit Flugzeugen der US-Marine veröffentlichten.

Mit seinem jüngsten Eingreifen untermauerte er die Anschuldigungen, die ein anderer hochrangiger Whistleblower des Verteidigungsministeriums, Major David Grusch, letztes Jahr vor dem Kongress erhoben hatte.

Grusch sagte aus, dass das Pentagon die Überreste von Außerirdischen verheimlicht, die aus den Trümmern von mindestens einem Dutzend verschiedener Vorfälle in abgelegenen Gebieten der Vereinigten Staaten geborgen wurden.

Elizondo wurde 1971 in Texas geboren. Sein Vater war kubanischer Abstammung und Guerillakämpfer bei der gescheiterten Operation in der Schweinebucht zur Vertreibung Fidel Castros. An der Universität studierte er Mikrobiologie und Immunologie. Er diente zwanzig Jahre lang als Spionageabwehragent in der US-Armee.

Elizondo ist jedoch eine umstrittene Figur

Er war in Südamerika, Korea, Irak und Afghanistan im Einsatz und beteiligte sich aktiv an den Verhören mutmaßlicher Terroristen in der Guantánamo Bay auf Kuba, wurde jedoch der Folter beschuldigt.

Er sagt, ein Anwalt eines der Verdächtigen vom 11. September habe ihn in einer öffentlichen Sitzung einen „US-Folterzaren“ genannt und der Europäische Gerichtshof habe einen offenen Haftbefehl „gegen mich und alle anderen, die an den Verhören von Häftlingen beteiligt waren“ erlassen.

In dem Buch heißt es, er sei 2009 zum Leiter einer geheimen Pentagon-Gruppe, dem Advanced Aerospace Threat Identification Program, ernannt worden.

Elizondo behauptet, dass er vor seiner Beteiligung an dem Projekt keine Faszination für UFOs oder Science-Fiction gehabt habe.

„Er erinnert sich, dass sein wissenschaftlicher Hintergrund war.“

Seine Anwerber ermutigten ihn, unvoreingenommen zu bleiben, und führten „Daten“ an, die seit Jahrzehnten „seltsame Sichtungen auf der ganzen Welt“ untermauerten. Er sollte sich auf Phänomene konzentrieren, die „unserem derzeitigen Verständnis der Physik widersprechen“.

Seine Perspektive änderte sich, nachdem er das bemerkenswerte Filmmaterial aus dem Jahr 2004 gesehen hatte, das von der Besatzung eines F-18-Super-Hornet-Jets der US Navy während einer Übung vor der Küste Kaliforniens aufgezeichnet wurde. Dabei wurde ihre Route umgeleitet, um unerklärliche Radarsignale zu überprüfen.

Als sie ankamen, stießen sie auf ein ungewöhnliches weißes Objekt, das über dem Pazifik schwebte. Dieses Objekt hatte weder Flügel noch sichtbaren Antrieb und bewegte sich mit unglaublicher Geschwindigkeit.

Die von der Besatzung einer F-18 aufgezeichneten Cockpit-Videos, eines von drei UAP-Aufnahmen, die 2017 an die Medien weitergegeben wurden, wurden erst vier Jahre später vom Pentagon für gültig erklärt.

Elizondo behauptet, dass die Videos zeigen, dass UFOs eine unmittelbare Sicherheitsbedrohung darstellen, da sie in der Lage sind, Abwehrradaren zu entgehen und die modernsten Flugzeuge mit erstaunlicher Geschwindigkeit auszumanövrieren.

Das Filmmaterial befasst sich auch mit einer der bekanntesten UFO-Verschwörungstheorien – dem Ereignis von 1947 in Roswell, New Mexico.

Elizondo behauptet, dass an diesem Tag zwei fliegende Untertassen kollidierten, nachdem ihre Antriebssysteme aus unbekannter Ursache ausgefallen waren, was dazu führte, dass sie „wie eine 757, deren Triebwerke die gesamte Leistung verloren haben“ abstürzten.

Er bezieht sich auf die bekannten Fotos von menschenähnlichen Kreaturen mit Schlitzaugen und gibt an, dass „vier verstorbene, nicht-menschliche Körper“ geborgen wurden.

Er gibt an, dass der Roswell-Zwischenfall das Protokoll für Washingtons Umgang mit zukünftigen UFO-Ereignissen für Jahrzehnte etabliert habe, nämlich „nichts zuzugeben und alles zu leugnen“. Dieser Ansatz bringt nicht nur Zeugen zum Schweigen, sondern verunglimpft auch widerspenstige Personen und marginalisiert das gesamte Thema außerirdischer Besucher.

Folglich blieben brisante Enthüllungen wie die von Elizondo erwähnte über einen Außerirdischen mit einer glatten Gehirnoberfläche ähnlich der „vieler niederer Tiere auf der Erde“ und einem kombinierten Darm, einer Leber und einem Herzen ähnlich denen von Reptilien geheim.

Die bemerkenswerten Behauptungen des Buches werden in einem Vorwort von Christopher Mellon bestätigt, dem ehemaligen stellvertretenden Verteidigungsminister für Geheimdienstfragen während der Amtszeiten von Präsident Clinton und George W. Bush. Mellon, ebenfalls ein UFO-Enthusiast, plädiert dafür, dass der Kongress die von Piloten und Quellen wie Elizondo und Grusch gesammelten Beweise untersucht.

Sollten wir unsere derzeitigen Aktivitäten aufgeben und in die Berge fliehen?

Vielleicht noch nicht. Seine Behauptungen erfordern außergewöhnliche Beweise, ähnlich wie die von früheren Whistleblowern, die jahrzehntelang ähnliche Behauptungen aufgestellt haben, ohne sie mit Beweisen zu untermauern, sondern sich stattdessen auf ihre Glaubwürdigkeit verlassen, um Glauben an ihre erstaunlichen Geschichten zu gewinnen.

Wenn sie aufgefordert werden, Beweise vorzulegen, berufen sie sich häufig auf Sicherheitseide, die sie daran hindern, ihr Wissen preiszugeben, oder sie behaupten, sie seien von „Men in Black“ bedroht worden.

Elizondo hat jedoch bereits seine Unzuverlässigkeit unter Beweis gestellt, als er einmal erklärte, dass die offizielle Offenlegung von UFOs erst im Jahr 2018 erfolgen würde.

In Großbritannien brach Nick Pope, der drei Jahre lang in der UFO-Abteilung des britischen Außenministeriums tätig war, 1996 sein Schweigen mit der Erklärung, dass „außerirdische Raumschiffe die Erde besuchen und dringendes Handeln erforderlich ist“.

Ebenso behauptete Pope, er sei in bislang geheimen Akten auf Beweise gestoßen, die ihn davon überzeugt hätten, dass sich der Erde etwas Ungewöhnliches und möglicherweise Feindseliges nähere.

Als das Außenministerium 2008 mit der Veröffentlichung dieser Aufzeichnungen begann, fehlten jedoch die „Beweise“.

Kritiker wiesen darauf hin, dass Elizondo, ein Mann, der sich der Skepsis bewusst ist, die ihm möglicherweise entgegenschlägt, sich nicht nur auf mysteriöse schwebende grüne Kugeln bezog, die angeblich erschienen und verschwanden, sondern auch behauptete, er habe mit Kollegen der sogenannten „Gruppe der Remote Viewer“ telepathisch zusammengearbeitet, um einen Terroristen Tausende von Kilometern entfernt zu orten.

Er spielt auch auf die Vorstellung an, dass es sich bei den Außerirdischen um Engel oder Dämonen handeln könnte, die die Erde besuchen, und erwähnt, dass sein früherer Vorgesetzter bei der Defense Intelligence Agency – dessen Name ungenannt bleibt – der Ansicht war, dass UFOs keine weiteren Untersuchungen rechtfertigten, da es sich eindeutig um Taten des Teufels handele.

Der Skeptiker Mick West, ein Experte für UFO-Videoanalyse, erklärte gegenüber der Mail, Elizondos seltsame Geschichten „deuten darauf hin, dass er wirklich an eine Reihe ungewöhnlicher Dinge glaubt, die in hohem Maße auf einer übernatürlichen Erklärung der Realität beruhen, für die es jedoch noch keine überprüfbaren Beweise gibt.“

Wenn jedoch keine stichhaltigen Beweise vorliegen, kann jede Theorie stichhaltig sein, unabhängig davon, ob sie die eine oder die andere Seite des Arguments vertritt.

Darüber hinaus glaubte sogar der Chef der britischen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg, Sir Hugh Dowding, der maßgeblich am Sieg der RAF über die Luftwaffe beteiligt war, an Feen und war davon überzeugt, dass UFOs (die im Zweiten Weltkrieg als Foo Fighters bezeichnet wurden) vom Mars und der Venus stammten. Es scheint, dass wir es uns leisten können, noch ein wenig zu warten, bevor wir den Alarm „Invasion Erde“ auslösen.

Heutzutage sind selbst gut informierte Kinder skeptisch, wenn es um Geschichten geht, in denen ein Geheimdienst-Insider Geheimnisse preisgibt, auf die er gestoßen ist. Es ist plausibler, dass ein Mitarbeiter von AATIP von seinen Vorgesetzten beauftragt wurde, ein Buch zu schreiben, und dass dann eine bekannte Boulevardzeitung für das Buch wirbt.

Eine solche Publizität wäre selbst für jemanden mit Stephen Kings Ansehen kostspielig, und ein normaler Geheimdienst-Mitarbeiter verdient wahrscheinlich nicht so viel im Jahr. Wenn es hinter den Kulissen etwas zu tun gibt, deutet dies eindeutig darauf hin, dass:

Wenn man das uninteressante Gerede über grüne Bälle beiseite lässt, geht es im Kern der Erzählung darum, dass die außerirdischen Geschwister offenbar eine existentielle Bedrohung für die gesamte Menschheit darstellen.

Dies ist eine deutliche Abkehr von früheren Darstellungen der Außerirdischen als neutrale oder möglicherweise freundliche Rasse.

Diese Enthüllung nährt Spekulationen, dass wir bald Zeuge interstellarer Konflikte werden könnten oder dass solche Kriege bereits stattfinden. Tatsächlich lässt der jüngste Zustrom ungewöhnlicher „Meteoriten“, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit riesigen Raumfahrzeugen aufweisen, darauf schließen, dass diese Konflikte schon seit einiger Zeit im Gange sind.

Nun scheinen sie zu eskalieren.