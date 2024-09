Batman existierte in der mesoamerikanischen Mythologie und sein Name war Camazotz

Sein Name war Camazotz und er war der Stoff, aus dem Albträume sind. Bevor Schauspieler wie Adam West, Michael Keaton und Christian Bale Batman spielten, gab es Camazotz, eine alte Maya-Gottheit, die halb Mensch und halb Fledermaus war.

Während in den sozialen Medien die Frage im Raum steht, wer im nächsten Batman-Film mitspielen könnte, und die Sorge aufkommt, dass einige der Kandidaten vielleicht nicht bedrohlich genug sind, um in die großen schwarzen Stiefel zu passen, ist es vielleicht an der Zeit, einen erneuten Blick auf eine der Fledermausfiguren zu werfen, die in der mesoamerikanischen Mythologie als imposante Macht auftraten – Camazotz.

Camazotz (was in der Maya-Sprache Kʼiche‘ in Guatemala „Todesfledermaus“ bedeutet) hat seinen Ursprung tief in der mesoamerikanischen Mythologie als gefährliche, in Höhlen lebende Fledermauskreatur.

Ein Kult um die Kreatur begann bei den Zapoteken-Indianern in Oaxaca, Mexiko, und die Figur wurde später in das Pantheon des Maya-Quiche-Stammes aufgenommen, und die Legenden des Fledermausgottes wurden später in der Maya-Literatur festgehalten.

Fledermäuse gelten in vielen Kulturen als bedrohliche Kreaturen. Sie sind nachtaktiv und werden daher mit der Nacht in Verbindung gebracht, die wiederum oft mit dem Tod in Verbindung gebracht wird.

Viele häufig vorkommende Arten haben zudem ein relativ bizarres Aussehen, was sie für Menschen noch abschreckender macht. Es hilft nicht gerade, dass es eine Art gibt, die tatsächlich Blut saugt (die Vampirfledermaus, Desmodus Rotundus).

In der Maya-Kultur wird der Fledermausgott Camazotz mit dem Tod in Verbindung gebracht. Camazotz ist auch der Name einer monströsen Kreatur, die eine Höhle namens „Haus der Fledermäuse“ im Popol Vuh bewohnte.

Die meisten Wissenschaftler glauben, dass Camazotz von der gewöhnlichen Vampirfledermaus inspiriert wurde, andere meinen jedoch, dass es auf einer riesigen Vampirfledermaus basiert, die (wahrscheinlich) irgendwann im Pleistozän oder Holozän ausgestorben ist.

Camazotz: Der Fledermausgott der Maya

Eine Monsterfledermaus

Im Popol Vuh, einem alten mythologischen Text der Maya, war Zotzilaha der Name einer Höhle, in der Camazotz lebte, ein Monster mit einem annähernd menschenähnlichen Körper, dem Kopf einer Fledermaus und einer Nase, die an ein Feuersteinmesser erinnerte.

Das Monster soll Opfer am Hals angegriffen und enthauptet haben. Im Popol Vuh wird berichtet, dass dieses Monster den Maya-Helden Hunahpu enthauptete. Camazotz ist außerdem einer der vier Tierdämonen, die für die Auslöschung der Menschheit im Zeitalter der ersten Sonne verantwortlich sind.

Fledermausartige Dämonen und Monster sind in Südamerika und Mittelamerika weit verbreitet. Ein weiteres Beispiel für eine solche Geschichte ist der Chonchon in Peru und Chile, der angeblich entsteht, wenn ein Zauberer, bekannt als Kaku, ein magisches Ritual durchführt, bei dem seinem abgetrennten Kopf nach seinem Tod riesige Ohren und Krallen wachsen. Aus den riesigen Ohren werden Flügel.

Diese Allgegenwärtigkeit von Legenden über riesige Fledermausmonster veranlasst viele Archäologen zu der Annahme, dass die Monster auf Begegnungen mit einem realen Tier – wie der Vampirfledermaus – beruhen.

Die Vampirfledermaus wird bevorzugt, weil sie historisch mit Blutvergießen und Opfern in Verbindung gebracht wird. Es ist jedoch möglich, dass die Legenden von einer Riesenfledermaus stammen, die im Pleistozän oder frühen Holozän existierte – und die möglicherweise noch heute existiert.

Künstlerische Darstellung eines Chonchon

Riesige Vampirfledermäuse

1988 wurde in der venezolanischen Provinz Mongas das Fossil einer Vampirfledermaus entdeckt. Die Fledermaus war 25 % größer als die heutige Vampirfledermaus und erhielt den Namen Desmodus Draculae. Im Volksmund ist sie eher als Riesenvampirfledermaus bekannt.

Fundstätten mit Exemplaren dieser Gattung wurden in Yucatan, Belize, Nordbrasilien und Venezuela gefunden.

Im Jahr 2000 wurde in Argentinien – viel weiter südlich des heutigen Verbreitungsgebiets der Gattung Desmodus – ein Zahn von D. Draculae gefunden. Es ist schwierig, den genauen Zeitpunkt des Aussterbens von D. Draculae zu bestimmen oder ob die Gattung überhaupt ausgestorben ist. Alle Fundstätten wurden bisher auf die Zeit zwischen dem späten Pleistozän und dem späten Holozän datiert.

Das letzte Alter, das für eine Fundstätte von D. Draculae gefunden wurde, ist 300 v. Chr. (um 1650 n. Chr.). Das letzte Alter in Mittelamerika ist schwer zu ermitteln, aber es ist wahrscheinlich entweder das späte Pleistozän oder das Holozän.

Diese Daten machen es sehr wahrscheinlich, dass D. Draculae in Südamerika und Mittelamerika mit Menschen koexistierte und Menschen mit D. Draculae in Kontakt gekommen sein könnten, obwohl sie gegen Ende des Holozäns verschwindend selten gewesen wären.

Desmodus Draculae-Sichtungen

Zusätzlich zu diesen Beweisen gab es mysteriöse Sichtungen von Riesenfledermäusen oder fledermausähnlichen Kreaturen. Eine der frühesten Sichtungen datiert auf das Jahr 1947, als J. Harrison behauptete, er habe mehrere große fliegende Kreaturen gesehen, die als Riesenfledermäuse beschrieben wurden (obwohl einige Leute auch behaupteten, es handele sich um lebende Flugsaurier).

Anfang der 1950er Jahre behauptete ein brasilianisches Paar, sie hätten in demselben Tal, in dem in Brasilien Fossilien von D. Draculae entdeckt wurden, ein fledermausähnliches Wesen angetroffen.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich 1975, als in Puerto Rico eine Welle von Tierverstümmelungen ausbrach. Ein Bauer sagte, er sei wiederholt von zwei grauen vogelähnlichen Wesen angegriffen worden. Diese Wesen wurden während der Verstümmelungswelle auch von anderen gesehen.

Eine weitere Sichtung ereignete sich Mitte der 1970er Jahre in Texas, als ein Bauer behauptete, er sei auf kahle, fledermaus- oder flugsaurierähnliche Wesen mit kurzen Schnäbeln und gorillaähnlichen Gesichtern gestoßen. Angeblich wurden auch drei Zehenabdrücke dieses Wesens gefunden.

Hat D. Draculae die Geschichte von Camazotz inspiriert?

Die gewöhnliche Vampirfledermaus D. Rotundus hat eine Flügelspannweite von 20,32 cm. Da D. Draculae 25 % größer war, hätte sie mehr Blut benötigt und wahrscheinlich größere Tiere – und möglicherweise sogar Menschen – angegriffen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein Angriff einer seltenen Riesenfledermaus zu Legenden über übernatürliche Monster geführt hätte.

Trotz der verlockenden Fossilienfunde und der seltsamen Geschichten über Begegnungen mit Riesenfledermäusen gibt es derzeit keine zweifelsfreien Beweise dafür, dass D. Draculae so weit verbreitet war, dass die Ureinwohner Südamerikas und Mittelamerikas ihm regelmäßig begegneten, oder dass die Riesenvampirfledermaus heute noch lebt und somit die Kreatur sein könnte, von der in den Riesenfledermaus-Sichtungen berichtet wurde.

Dennoch ist diese Verbindung plausibel, da Fossilienfunde darauf schließen lassen, dass D. Draculae in Amerika möglicherweise über Tausende von Jahren mit Menschen koexistiert hat, und es in ganz Süd- und Mittelamerika allgegenwärtige Legenden über fledermausartige Monster gibt.