Mann zeigt nach Transplantation Persönlichkeitsmerkmale eines Kinderorganspenders

Im März 1996 erholte sich der 48-jährige Albert Morrow nach einer erfolgreichen Nierentransplantation mehrere Tage lang in einem Krankenhausbett in Georgia.

Er musste eine strenge Diät einhalten und seine Flüssigkeitsaufnahme war streng geregelt.

Seine wiederholten Bitten um ein Glas kalte Milch wurden vom behandelnden Pflegepersonal abgelehnt.

Sogar im Schlaf hörten ihn die Krankenschwestern murmeln, er trinke Milch und esse Schokoladenkekse. Bei einem Besuch erfuhr Alberts Frau Joyce von dem Verlangen ihres Mannes nach Milch und beklagte sich, dass es sich dabei um eine Reaktion auf das Medikament handeln müsse, da Albert laktoseintolerant sei und seit über dreißig Jahren Milchprodukte in jeglicher Form vermeide.

Ein paar Tage zuvor saßen Shaun McGregor und sein Kumpel Bobby in einer kühlen Nacht vor Shauns Scheune und spürten die schwere Last der Langeweile einer Kleinstadt im ländlichen Alabama.

Getrieben von Durst und dem endlosen Verlangen, über die meist leeren Feldwege zu rasen, beschlossen die Teenager, zur einzigen Tankstelle und dem einzigen Laden der Stadt zu rennen.

Bobby entschied sich für ein kleines Motorrad mit zwei Rädern, während Shaun sich für das dreirädrige Geländefahrzeug entschied.

Während der Fahrt wählte Shaun eine Abkürzung durch die Bäume auf einem sehr schmalen Pfad, der durch die Räder unter ihm entstanden war. Als er Sekunden vor seinem Kumpel im Laden ankam, erklärte er sich zum Sieger ihres inoffiziellen Rennens und sein Preis war der Kauf seines Getränks.

Die Jungs saßen am Bordstein am anderen Ende des Ladens. Bobby trank ein kohlensäurehaltiges Getränk und Shaun trank wie üblich Vollmilch, als es neun Uhr wurde.

Der mürrische Ladenbesitzer drehte das Schild hinter der Glasscheibe um, sodass das Wort „geschlossen“ angezeigt wurde.

Bevor er die Eingangstür abschloss, schrie er die Jungen ungeduldig an, sie sollten nach Hause gehen, als ob ihre Anwesenheit ihn daran hindern würde, den Laden zu schließen und sich für die Nacht zurückzuziehen.

Er bezeichnete ihre Anwesenheit nach Einbruch der Dunkelheit als Verstoß gegen die Ausgangssperre der Stadt, doch der Tonfall und die Lautstärke seiner Stimme ließen darauf schließen, dass ihr Verbrechen viel schwerwiegender war.

Die Teenager ignorierten die anhaltenden Schimpftiraden des alten Mannes und genossen ihre Getränke. Einen Moment später sahen die Jungen, wie ein Polizeiauto auf den Parkplatz fuhr.

Der Sheriff patrouillierte oft in den Geschäften der Gegend und beobachtete die Läden auf Anzeichen von Vandalismus oder Einbruch. Aufgeregt winkte der Ladenbesitzer dem Beamten zu und kam murmelnd und auf die Jungen zeigend durch die Glastür.

Die Teenager bekamen es augenblicklich mit der Angst zu tun und rannten zu ihren Motorrädern.

Aus keinem anderen Grund, als dass er das Dreirad zuerst erreicht hatte, sprang Bobby auf den Sitz, drehte den Schlüssel, den Shaun im Zündschloss gelassen hatte, und brauste die Straße hinunter.

Shaun stieg schnell auf das Zweirad und jagte seinem Freund hinterher. Sie nahmen noch Fahrt auf, als die roten Blinklichter die Nacht um sie herum erhellten. Hätten sie innegehalten und über ihren Verstoß nachgedacht, hätte der Polizist sie vielleicht einfach nach Hause geschickt und die Jungen schlimmstenfalls dorthin begleitet.

Mit ihrem Adrenalinspiegel handelten die verängstigten Teenager eher aus instinktiver Angst als aus gesundem Menschenverstand.

Bobby nutzte seinen Geländewagen und verschwand auf dem schmalen Pfad, der sich durch dichte Bäume und Pflanzen schlängelte.

Shaun war gezwungen, auf der Hauptstraße zu bleiben, und erreichte die Höchstgeschwindigkeit seines Motorrads von 80 km/h. Er hielt diese Geschwindigkeit, bis dem Sheriff die Geduld ausging.

Als er seine Einsatzzentrale anrief, um die Verfolgung zu melden, wurde er gefragt, ob er das Motorrad stoppen konnte.

„Wenn ich ihn anfahre.“ Seine Antwort war gleichzeitig auch seine unmittelbare Reaktion. Er beschleunigte und streifte mit seinem vorderen Schutzblech das Hinterrad des Motorrads.

Das Motorrad stürzte auf die Straße und überschlug sich mehrere Male, nachdem Shauns Körper in die Luft geschleudert worden war, wo er schließlich fast zwölf Meter weiter unten auf der unbefestigten Straße landete.

Bald traf ein Krankenwagen ein und fand einen leblosen Jungen inmitten von zerrissenem Metall.

Dank Shauns Spenderstatus verbrachte Albert die nächsten elf Jahre bei relativ guter Gesundheit. Obwohl Shauns Unfall tragisch war, rettete er Alberts Leben und das mit nur sehr wenig Zeitverlust.

Die Ärzte hatten ihm ein sehr kurzes Leben vorausgesagt, wenn keine Niere gefunden werden konnte. Joyce war zwar hocherfreut, dass ihr Mann gesund und munter war, bemerkte aber merkwürdige Persönlichkeitsmerkmale, die vorher nicht vorhanden waren und die ihn als eine ganz andere Person darstellten.

Nachdem Joyce sich vollständig von der Transplantation erholt hatte, fand sie ihren sonst so sanftmütigen und stoischen Ehemann viel jugendlicher, unbeschwerter und sogar kindlicher.

So kaufte sich die selbsternannte Stubenhockerin beispielsweise Fahrräder für sich und sie und sie genossen abendliche gemeinsame Ausfahrten. Joyce war überrascht über sein neues Interesse, kam aber schließlich zu dem Schluss, dass ihr Ehemann verständlicherweise das Beste aus seinem verlängerten Leben auf der Erde machte.

Darüber hinaus trank Albert trotz der Resistenz seines Körpers gegen Milchprodukte täglich Milch. Er beschwerte sich oft über die irritierenden Blähungen, die durch den Konsum verursacht wurden, konsumierte aber trotzdem weiterhin Milchprodukte.

Der einst ruhige, zurückhaltende Mann eignete sich mit der Verwendung von Schimpfwörtern eine zweite Sprache an.

Joyce war alles andere als prüde, fand es aber unnötig und unattraktiv, dass ihr liebevoller Ehemann sie so liebte. Joyce fiel fast um, als Albert ein adoptiertes Kätzchen nach Hause brachte.

Ihr Mann hatte in den Jahren, die sie zusammen verbrachten, über ein Dutzend Hunde besessen und ließ sie die wilden Katzen der Nachbarschaft jagen, während er über ihre Angst vor den Katzen kicherte. Seine Respektlosigkeit gegenüber der Art gab er jedoch nicht ganz auf, denn er nannte sein neues Haustier „Dummy“.

Alberts Tod im Jahr 2007 war für Joyce traurig, aber sie fand Trost in den zusätzlichen elf Jahren, die sie mit ihrem langjährigen Gefährten genießen durfte.

Sie wollte der Mutter des kleinen Jungen schon lange danken, die so großzügig zuließ, dass seine Niere verwendet wurde, um ihren Mann zu retten. Joyce hatte das Gefühl, dass genug Zeit vergangen war, um ihren Dank auszusprechen, und schrieb ihr einen Brief.

Da sie weder den vertraulichen Namen noch die Kontaktdaten von Shauns Mutter herausfinden konnte, bat sie das Organspendernetzwerk, das Shauns lebensrettende Niere transportiert hatte, ihr den Brief zu überbringen, und sie stimmten zu.

Shauns Mutter Andrea las Joyces Dankesworte und rief sofort ihre im Brief enthaltene Telefonnummer an. Die beiden Frauen unterhielten sich fast eine Stunde lang. Sie bat Andrea, ihr von ihrem Sohn zu erzählen. Was sie erfuhr, machte sie sprachlos.

Shaun liebte Milch. Er trank sie den ganzen Tag, jeden Tag.

Auf die Frage, ob er Haustiere habe, antwortete Andrea, dass er mehrere Katzen habe. Eine davon, die er besonders gern mochte, lebte im Haus, während die anderen draußen auf der Farm lebten. Er nannte die Katze liebevoll „Dopey“.

Sie erklärte, dass er es liebte, alle möglichen Fahrräder zu fahren. Andrea erzählte Joyce von dem Unfall und beklagte, dass der Sheriff für seine Taten nicht gerecht behandelt wurde. Joyce fragte, warum der Junge sich in so jungen Jahren entschieden hatte, Spender zu sein.

Andrea erklärte, dass Shaun seinem Großvater Albert sehr nahestand und dass er ihn, als dieser sich entschied, Organspender zu werden, als Zeichen der Verbundenheit mitnahm und ihn ebenfalls registrierte. Sie hatten eine enge Beziehung und eine starke Freundschaft, aber Andrea missfiel die übermäßige Verwendung von Schimpfwörtern durch den Großvater, die Shaun schnell zu seiner Alltagssprache machte.

Joyce versuchte die Stimmung ein wenig aufzulockern, indem sie bemerkte, dass ihr Mann zufällig Albert hieße.

Andrea hielt inne, bevor sie bemerkte, dass Shauns zweiter Vorname ebenfalls Albert war. Nachdem Joyce zuvor eine Fernsehsendung zum Thema Transplantation gesehen hatte, war ihr der Gedanke gekommen, dass einige der neuen Vorlieben und Gewohnheiten ihres Mannes möglicherweise mit der Nierentransplantation zusammenhingen, genauer gesagt mit der Person, der sie einst gehörte.

Im Jahr 2011, als Albert starb, wurden laut den Statistiken von Donate Life America 28.535 Organtransplantationen durchgeführt. Am häufigsten wurden Herz-, Hornhaut- und Nierentransplantationen durchgeführt. Eine im Journal of Quality of Life Research veröffentlichte Studie ergab, dass 21 Prozent der untersuchten Hornhaut- und Nierentransplantationspatienten von erheblichen Veränderungen ihrer Persönlichkeit berichteten, wobei sechs Prozent von einer drastischen Veränderung nach dem Erhalt eines neuen Herzens berichteten.

Die Speicherung von Erinnerungen in Organen wird als kombinatorische Kodierung durch Nervenzellen bezeichnet und arbeitet direkt mit dem sensorischen System zusammen. Das Phänomen des Zellgedächtnisses wird immer noch von vielen Wissenschaftlern und Ärzten unterstützt.