Überraschendes Foto von „Bigfoot auf dem Mars“ hat eine große Debatte ausgelöst

Hier ist die Geschichte eines „erschreckendes“ Fotos, das scheinbar Bigfoot zeigt, wie er über die Oberfläche des Mars läuft.

Nur wenige Orte haben die kreative Fantasie von UFOlogen, Alienjägern und Verschwörungstheoretikern so beflügelt wie der Mars.

Der Rote Planet ist einer der der Erde am nächsten gelegenen Planeten und dient sowohl als beliebte Inspirationsquelle für die Darstellung von Außerirdischen als auch als nächster großer Schritt der Menschheit auf ihrer Reise ins All.

Die Suche nach Leben auf dem Mars hat noch keinen endgültigen Beweis für die Existenz außerirdischer Wesen erbracht, doch unsere Fantasie ist dennoch beflügelt. Und ein Bild ist nach wie vor besonders faszinierend.

Es ist natürlich das Foto von „Bigfoot auf dem Mars“.

Was ist das Bild „Bigfoot auf dem Mars“?

Das Ende 2007 von der NASA mit ihrem Mars-Erkundungsrover Spirit aufgenommene Panoramabild zeigt offenbar eine Gestalt, die sich auf dem östlichen Grat des Mars aufhält.

Das Foto wurde später, Anfang 2008, online geteilt und erhielt die erwartete Reaktion: Sie ahnen es schon: Außerirdische.

Auf den ersten Blick weist das Bild große Ähnlichkeit mit gängigen Darstellungen von Bigfoot auf, oder zumindest mit einer menschenähnlichen Figur mit verlängerten Gliedmaßen.

Laut BBC wurde das Bild von einem japanischen Blogger online gestellt und verbreitete sich später viral; die Rundfunkgesellschaft wurde damals mit E-Mails über den angeblichen „Beweis“ für Leben auf dem Mars überschwemmt .

„Bigfoot auf dem Mars“ macht im Internet immer noch ab und zu die Runde. In einem aktuellen Reddit- Thread gab es Reaktionen wie: „Der arme Kerl flüchtet auf einen anderen Planeten und denkt sich dann: Ach Scheiße, schon geht das schon wieder los!“ und „Das ist ein einsamer Kerl“.

Was ist eigentlich das Objekt auf dem Foto?

Man muss kein großer Zyniker sein, um zu erkennen, dass das Bild in Wirklichkeit nicht eines der größten Fabelwesen Nordamerikas zeigt, das an seinem freien Tag, an dem es keine einsamen Wanderer terrorisiert, eine intergalaktische Reise genießt. Es handelt sich nämlich lediglich um einen Felsen.

In einem Blogbeitrag der Planetary Society wurde das Bild inzwischen als eines der vielen Beispiele für „Pareidolie“ gebrandmarkt. Dabei handelt es sich um das Phänomen, bei dem Menschen in der Lage sind, Formen und Muster in völlig zufälligen Bildern wahrzunehmen.

Gängige Beispiele für Pareidolie sind das Sehen von Gesichtern in unbelebten Objekten wie Wolken, das Gesicht Jesu auf dem Turiner Grabtuch und in diesem Fall Bigfoot, der auf dem Mars herumhängt.

Da haben Sie es also: Bigfoot hat die Kunst der Raumfahrt nicht wirklich gemeistert, es ist nur unser Verstand, der uns einen Streich spielt.

Doch wer weiß, vielleicht stoßen wir ja beim nächsten Mal tatsächlich auf außerirdisches Leben, da sich unser Verständnis und unsere Erforschung des Weltraums immer weiter entwickeln.