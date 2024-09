Überwachungskamera filmt Kugel, die sich in ein Menschenpaar verwandelt? (Video)

Ein rätselhaftes Video aus Mexiko zeigt eine Kugel, die über ein Feld schwebt, bevor sie sich in zwei Menschen verwandelt, die anschließend in Luft auflösen.

Das seltsame Filmmaterial, das Anfang dieser Woche online gestellt wurde, wurde Berichten zufolge in den frühen Morgenstunden des 22. August an einem nicht näher bezeichneten Ort in Mexiko von einer Überwachungskamera aufgenommen.

In dem Video, das oben zu sehen ist, wird die rätselhafte Szene auf einem Monitor abgespielt, während ein verwirrter Mann die Merkwürdigkeit beschreibt, die begann, als eine Kugel am Himmel erschien.

Nachdem sie unheimlich über ein Feld geschwebt ist, verwandelt sich die eigenartige Beleuchtung in etwas, das zunächst wie eine einzelne Person aussieht, obwohl sich bald eine zweite Person zu ihnen gesellt, die fast aus ihrem Begleiter hervortritt.

Als ob das nicht schon seltsam genug wäre, entmaterialisierte sich das Duo und hinterließ ein leeres Feld, auf dem es Sekunden zuvor keine Spur von ihrer Anwesenheit gegeben hatte.

Seit es in den sozialen Medien gepostet wurde, hat das Video in nur wenigen Tagen Millionen von Aufrufen erhalten und, wenig überraschend, eine Reihe von Theorien hervorgebracht.

Da es als eine Art übernatürlicher Rorschachtest diente, vermuteten einige, dass die Sicherheitskräfte ein übernatürliches Ereignis aufgezeichnet haben, obwohl es weitgehend von der eigenen Sichtweise auf das Paranormale abhängt, ob es sich um die Ankunft von Außerirdischen oder die Manifestation von Geistern handelte.

Skeptisch eingestellte Zuschauer vermuteten unterdessen, dass es sich bei dem wilden Vorfall wahrscheinlich entweder um eine Kamerastörung oder eine gut gemachte digitale Falschmeldung handelte.

Was halten Sie von dem verwirrenden Filmmaterial?

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=bKrpXVd4JNY&t=45s