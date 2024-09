Drohnenvideo: Riesige Risse in verschiedenen Teilen von Los Angeles entdeckt

In verschiedenen Teilen von Los Angeles, Kalifornien, wurden riesige Risse entdeckt.

Das Drohnenvideo erfasst mehrere verschiedene Stellen mit ähnlichen Rissen.

Berichte über große Risse im Boden unter Los Angeles schüren die Sorge vor möglichen seismischen Aktivitäten.

Steht LA ​​kurz vor einem schweren Erdbeben oder könnte es eine andere Erklärung geben?

Die Situation unterstreicht die Erdbebengefährdung der Region, es ist jedoch unklar, ob ein Erdbeben unmittelbar bevorsteht. Die Behörden beobachten die Lage aufmerksam.

Berichten zufolge ist dies jedoch nicht das erste Mal, dass die Vereinigten Staaten mit diesem Problem konfrontiert sind, da im vergangenen Jahr auch in anderen Bundesstaaten, darunter Arizona, Utah und Kalifornien, ähnliche Risse auftraten.

Diese Risse sind häufig in den Becken zwischen den Bergen zu sehen und können erhebliche Risiken für Häuser, Verkehrsnetze, Kanäle und Staudämme darstellen und verheerende Folgen für den Wert von Immobilien, den Viehbestand und das menschliche Wohlergehen haben.

Giant cracks begin to form in different parts of Los Angeles, California pic.twitter.com/jnryGZvpn0

— Republic (@republic) September 6, 2024