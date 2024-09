Zivilisationen der Grauen, Reptilien: Wer soll außer den Menschen noch die Erde bewohnen?

Dieser Artikel wird vielleicht nicht jedermanns Geschmack treffen. Diejenigen, die an die „Arbeiten-essen-schlafen“-Mentalität gewöhnt sind, verstehen sein Wesen vielleicht nicht.

Diejenigen jedoch, die eine breitere Weltsicht und einen neugierigen Intellekt haben, finden ihn vielleicht zum Nachdenken anregend.

Guangzhou in China ist ein Industriezentrum. Die überwiegende Mehrheit der auf Online-Marktplätzen gekauften Waren wird dort hergestellt. Der Produktionsumfang ist atemberaubend und deckt die globale Nachfrage ab.

Dies steht im Einklang mit der weit verbreiteten Meinung, dass China mit seiner Milliardenbevölkerung überbevölkert ist.

Doch in Wirklichkeit ist Überbevölkerung dort kein Thema. Wie in jeder anderen Stadt gibt es leere Räume, was besonders auffällt, wenn man vom Flughafen ins Stadtzentrum fährt, wo es von Brachflächen umgeben ist.

Selbst während der Stoßzeiten ist die U-Bahn nicht überfüllter als in anderen Großstädten, oft sogar weniger.

Was in China, insbesondere in der U-Bahn, auffällt, ist das Verhalten der Menschen, das an Zombies erinnert. Ihre Augen sind auf ihre Telefone gerichtet, sie navigieren Treppen, steigen in Züge ein und aus, ohne auch nur einmal aufzuschauen.

Diese unheimliche Szene könnte ein Blick in eine Zukunft sein, in der unsere Nachkommen untrennbar mit ihren Bildschirmen verbunden sind, es sei denn, sie entscheiden sich bewusst dazu, sich davon abzukoppeln. Nun, lasst uns fortfahren …

Reptilien – die Kaltblütigen

Lassen Sie uns zum Beispiel unsere Erfahrungen noch einmal durchgehen. Viele Empathen sind auf dieses Phänomen gestoßen, als sie solchen Menschen begegnet sind. Und viele haben durch diese Begegnungen schwere emotionale Narben davongetragen.

Manche in kritischem Ausmaß, was zu einem Zusammenbruch und einem Wechsel von einer kreativen zu einer wütenden Haltung führte.

Wer sind diese manipulativen Individuen? Sie werden oft als kaltblütig oder, anders ausgedrückt, als Reptilien abgestempelt.

Wenn wir klinische Diagnosen und Persönlichkeitsstörungsbezeichnungen beiseitelassen, können wir sie objektiv beobachten, wie es ein externer Beobachter tun würde.

Eine Reptilienpersönlichkeit beschreibt jemanden, der kaltblütig ist, dem es an Empathie, Gewissen und Mitgefühl mangelt und der seine Ziele egozentrisch verfolgt, wobei er andere missachtet und sie für den persönlichen Vorteil ausnutzt.

Solche Personen haben nur ein Ziel vor Augen: Sie wollen ihre Ziele erreichen, die oft materieller Natur sind oder mit Macht- oder Statusgewinnen verbunden sind. Wenn eine bedeutende Beute auf dem Spiel steht, verraten sie womöglich sogar ihre engsten Verbündeten.

Sobald der Energiespender, der vom Manipulator als Opfer ausgewählt wurde, aufhört, Energie, Ressourcen, Möglichkeiten oder andere Vorteile zu liefern, entledigt sich das egozentrische Individuum rücksichtslos von ihm und löscht ihn aus seinem Leben, ohne einen zweiten Gedanken daran zu verschwenden oder Dankbarkeit für die gemeinsamen Erfahrungen zu empfinden.

Sie richten ihre Aufmerksamkeit systematisch auf das nächste Ziel, das sie mit erschreckender Leichtigkeit finden. Die Welt ist voller naiver Empathen; wenn nicht einer, dann wird sich sicherlich ein anderer finden.

Der rücksichtslose Mensch empfindet keine Reue für sein ehemaliges Opfer. Er verachtet es und versteht es nicht. Wie kann man tatsächlich jemanden respektieren, der sich vor dem Manipulator erniedrigt, versucht, ihn zu „retten“, und Angst hat, denjenigen zu verlieren, der ihn herabwürdigt und unterdrückt?

Eine solche Naivität ist gleichbedeutend mit einem Mangel an Selbstachtung, und die Welt reagiert in gleicher Weise.

Für die Kaltherzigen ist das Verhalten des Opfers nichts als reine und nicht wiedergutzumachende Torheit.

Daher empfinden sie weder Respekt noch Bedauern für die, die sie zurücklassen, und werden dies auch nie tun. In Märchen werden solche herzlosen Charaktere oft als Eiskreaturen, Banditen, Drachen, Zauberer oder graue Eminenzen dargestellt, die in Wirklichkeit oft diesen Archetypen entsprechen. Lassen Sie uns nun fortfahren.

Ein unschuldiger Empath, der oft als Narr abgestempelt wird

Vor seinem wahren Erwachen und der Entwicklung eines Verständnisses für andere idealisiert ein naiver Empath oft die Helden, denen er begegnet, und zeigt neben anderen positiven Eigenschaften ein offenes Herz, eine Bereitschaft, wahllos zu helfen und die Fähigkeit zu Mitgefühl, Empathie, Barmherzigkeit und Kreativität.

Ironischerweise belohnt das Leben diese Charakterzüge nicht, sondern setzt den Empathen einer harten Behandlung durch die Einführung kaltherziger Individuen aus.

Schließlich steht der naive Empath vor einer Entscheidung: der Dunkelheit zu erliegen und ein rachsüchtiger dunkler Empath zu werden, sich als Soziophober aus der Welt zurückzuziehen oder seine Energie in die Schöpfung zu lenken und sein Potenzial voll auszuschöpfen.

Interessanterweise ist es diese Transformation, die einen Manipulator dazu bringen kann, seinen Respekt vor dem Empathen zu überdenken. Der Sieg für den Empathen liegt nicht in der Rache, sondern im persönlichen Erfolg und Ziel, was dem Narzissten letztendlich schadet und dem Empathen nützt. Von hier an wird die Geschichte noch faszinierender.

Die Zivilisation der Grauen?

Ein Mensch wird als „Mann des Jahrhunderts“ bezeichnet, doch unser Held hier erscheint als „Mann der tausend Jahre“.

Ist es Ihnen schon einmal merkwürdig vorgekommen, dass der Protagonist in Märchen jedem verrät, wo sein Tod verborgen ist? Ist er des Lebens überdrüssig oder ist er gezwungen, immer die Wahrheit zu sagen?

Nach der Enthüllung der Wahrheit ist es wichtig, die Zustimmung des Opfers einzuholen, egal ob es bewusst oder unbewusst zustimmt.

In vielen „Fantasy“-Filmen und Fernsehserien wie „Matrix“ und „Avatar“ wird uns die Wahrheit oft präsentiert. Die Fernsehserie „Visitors“ fällt in die Genres Komödie und Science-Fiction.

Die Diskussion nimmt eine andere Wendung. Am Anfang stand das Wort, und hinter jedem Wort verbirgt sich ein Gedanke, eine Idee, ein Bild oder sogar ein Aktionsplan. Auch der Kontext ist entscheidend.

Ein falsch interpretierter Kontext oder ein falsch interpretiertes Wort kann dessen Bedeutung und den nachfolgenden Verlauf der Ereignisse drastisch verändern. Betrachten wir den Begriff „Überbevölkerung“, der häufig erwähnt wird, nicht wahr?

Er könnte die Grundlage einer umfassenden Erzählung über den Klimawandel, die schädlichen Auswirkungen des von jedem Lebewesen ausgestoßenen Kohlendioxids und den CO2-Fußabdruck usw. bilden.

Wenn wir „Überbevölkerung“ ausschließlich als Indikator für Überfluss betrachten, verstehen wir seine Bedeutung nur aus einer Perspektive. Doch was wäre, wenn dieser Begriff eine ganz andere Konnotation hätte? Nehmen wir zum Beispiel Homonymen, bei denen ein Wort zwar gleich geschrieben und ausgesprochen wird, aber eine unterschiedliche Bedeutung hat.

Wenn „Überbevölkerung“ nicht Überschuss bedeutet, was könnte sie dann bedeuten? Diese Frage lasse ich offen. Teilen Sie uns Ihre Gedanken in den Kommentaren mit. Diese Übung könnte eine breitere Perspektive auf die aktuellen globalen Ereignisse eröffnen. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an dieses Konzept denken, abgesehen vom Begriff des Überflusses?