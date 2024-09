Gruselige Dinge passieren, wenn man auf Google Maps nach dem Standort des legendären „Geisterauto“-Videos sucht (Video)

Fans des legendären Werbespots aus dem Jahr 2004 werden verblüfft sein, wenn sie erfahren, was passiert, wenn sie auf Google Maps nach dem Standort des „Geisterautos“ suchen.

Die frühen 2000er Jahre waren eine viel einfachere Zeit vor den sozialen Medien , und wer alt genug ist, wird sich daran erinnern, dass man nicht viel brauchte, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen.

Damals veröffentlichte ein deutscher Energydrink – Hersteller namens K-fee eine Anzeige für ein Getränk, das wir für sein neues Produkt hielten.

Stattdessen war es eines der ersten „Jump-Scare“-Videos, die wir je gesehen hatten.

Viele von uns haben es jedoch erst Jahre später gesehen, als es auf YouTube hochgeladen wurde .

Wie Sie sich erinnern, beginnt das Video mit einem ziemlich normal aussehenden Autowerbespot , der ein Fahrzeug zeigt, das ruhig durch eine malerische Landschaft fährt.

Mit sanfter Musik und szenischen Bildern im Hintergrund ist die Anzeige letztendlich ein cleverer Aufbau für einen Jump-Scare.

Als das Auto hinter einem Gebüsch verschwindet, taucht aus dem Nichts eine furchterregende, zombieähnliche Gestalt auf, die laut schreit.

Das war damals ein echter Schock, da viele von dem furchtbaren Zombie-Bild überrascht waren.

Der plötzliche Schreck war das zentrale Element der Anzeige, da der Slogan „So wach warst du noch nie“ auf dem Bildschirm erschien, was bedeutet: „Du warst noch nie so wach.“

Mit diesem Werbespot wollte K-fee zeigen, wie ihre Energydrinks für einen plötzlichen Wachheitsschub sorgen können.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie uns nicht vor diesem Mist gewarnt haben.

Das Video war eines der ersten, das viral ging und sich über E-Mail-Ketten und frühe Video-Sharing-Websites verbreitete.

Es handelte sich um eines der ersten Beispiele für einen „Schockinhalt“, der im Internet große Wellen schlug.

Wenn Ihnen die Anzeige auch heute noch im Gedächtnis haften bleibt, können Sie in Google Maps nach folgendem Ort suchen : „36°46’9.27″N, 119°15’21.93″W.“

Sobald Sie die Koordinaten kopiert und eingefügt haben, wird ein Bild des unheimlichen Autos angezeigt, das in dem berühmten Video auftaucht.

Inzwischen schwelgen die Leute in den sozialen Medien in dem Clip. Einer kommentiert: „Ich weiß noch, dass ich das zum ersten Mal in der Grundschule gesehen habe. Einige meiner Freunde haben mir vorgeschlagen, es mir anzusehen. Jetzt betrachte ich sie nicht mehr als Freunde.“

„Das war ein guter Jump-Scare. Ich konnte meine Hände eine Sekunde lang nicht spüren“, fügte ein Zweiter hinzu.

Und eine dritte Person betonte: „Dieses Video ist der Beweis dafür, dass es wichtig ist, Kommentare zu lesen, bevor man sich bestimmte Videos ansieht.“

Da liegen sie nicht falsch.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=YHYwSQlJ3FM